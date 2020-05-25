Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць

Кум президента РФ Путіна, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук разом із дружиною володіють 5 будинками, 17 земельними ділянками, колекціями старовинних ікон, книг, картин, годинниками та ювелірними прикрасами. За минулий рік сімейство отримало понад 318 млн гривень доходу.

Ця інформація міститься в декларації Віктора Медведчука за 2019 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

На банківських рахунках Медведчука лежать 853 тис. євро, 1 млн 219 тис. грн і 23 тис. рублів. Готівкою він задекларував 210 тис. доларів.

У його дружини Оксани Марченко в банках зберігається понад 4,1 млн євро. Готівкою у дружини Медведчука є майже 2 млн євро.

Крім цього, подружжя володіють старовинними книгами, серед яких фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року видання, колекціями картин і ікон.

У Медведчука є 8 автомобілів і яхта. Його дружина володіє 11 автомобілями.

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На двох у подружжя - 45 пар дорогих годинників.

У 2019 Медведчук, згідно з декларацією, заробляв у Верховній Раді трохи більше 15 тисяч гривень на місяць, ще 13 тисяч гривень на місяць отримував як компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням депутатської діяльності.

Він також отримував трохи більше 4500 гривень виплат за звання академіка.

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У комерційних компаніях Медведчук за рік заробив понад 60 млн гривень. Його дружина за цей же час отримала понад 258 мільйонів гривень дивідендів.

Оксана Марченко, згідно з декларацією Медведчука, є кінцевим бенефіціаром 97 юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, Росії, Великій Британії, Болгарії, Белізі, на Кіпрі, на Мальті, Віргінських і Маршаллових островах.

У декларації зазначено, що на послуги охорони подружжя щомісяця витрачає понад 1 млн гривень.