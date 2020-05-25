На одному з підприємств Волині зафіксовано спалах коронавірусу, виявлено 8 випадків інфікування, - ОДА

На підприємстві "Волиньхолдинг" у селищі Торчин Луцького району Волинської області зафіксували спалах коронавірусу. На підприємстві "Волиньхолдинг" виявили 8 випадків COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак під час брифінгу.

Повідомляється, що станом на 25 травня на підприємстві "Волиньхолдинг" зафіксовано 8 випадків COVID-19.

"Випадки зареєстровано в Луцьку, три в Луцькому районі, два в Ківерцівському та один у Локачинському районі. Коло контактних осіб становить 45 осіб", - повідомила Щербак.

Наразі всі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи.

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