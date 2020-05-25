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На одному з підприємств Волині зафіксовано спалах коронавірусу, виявлено 8 випадків інфікування, - ОДА
На підприємстві "Волиньхолдинг" у селищі Торчин Луцького району Волинської області зафіксували спалах коронавірусу. На підприємстві "Волиньхолдинг" виявили 8 випадків COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак під час брифінгу.
Повідомляється, що станом на 25 травня на підприємстві "Волиньхолдинг" зафіксовано 8 випадків COVID-19.
"Випадки зареєстровано в Луцьку, три в Луцькому районі, два в Ківерцівському та один у Локачинському районі. Коло контактних осіб становить 45 осіб", - повідомила Щербак.
Наразі всі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи.
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Обьективное падение поддержки населением карантина непременно будет усиливаться. Чем дальше, тем больше база фактической статистики и тем меньше возможностей для манипуляций и искаженных выводов. Все больше неудобных вопросов будет на фоне Беларусии и Швеции.
Здоровым - самоизолироваться
Больным - самоизлечиться
Учащимся - самообучиться
Работающим - самодистанцироваться
Безработным - самообеспечиться
Голодным - самонаесться
Мертвым - самозакопаться
Недовольным - самозаткнуться "
Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.
И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».
До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.
Ни одна инфекция ранее, даже внесенная в тот же список болезней, что и covid -19 ( опасных для общественного здоровья) -,не удостаивалась такого внимания. В этом можно убедиться, заглянув в перечень https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F901916651%3Ffbclid%3DIwAR3uIPXSnu8SYylCu1aNp8wICvFNNVExDuxnnX2eGGB6hM5eyxXPdIODUIQ&h=AT3o1rRsF5heFnpaM3DAvhrBZS-YWhKNxn0ZQ3TXTyA7Ef9d6I6ax9NCrzpVL-vLXj2uAKNdSFjDZ4XxUf_-RD6TcDKryNGxB4E7suLr380LNd5JTCVv_FvplYFtR7-61dnE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Mwv94zxRcsRE2H8nSOfajlzvF0EDtlGmvnBinFUyhQPpVWTY-ZRZYjFGaO4QWu2k5KhsXterPK0cy5GQGHwZ5gDf7PSVcHnvIoNCgt6YL7fzAypfCVvbyOBaxJSvmO-gNLCqghCKgDw http://docs.cntd.ru/document/901916651
Тестирование на предмет инфицирования или заболевания ( что не одно и то же) проводилось ранее только по факту самостоятельного обращения человека за медицинской помощью, и чаще всего - на госпитальном этапе. На догоспитальном этапе никто за пациентами не бегал и принудительно без повода не принуждал провериться ни на гельминтозы, ни на ВИЧ."