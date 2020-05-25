УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10131 відвідувач онлайн
Новини
1 343 5

Під час карантину було оголошено майже 800 конкурсів на держслужбу за спеціальною процедурою, - Немчінов

Під час карантину було оголошено майже 800 конкурсів на держслужбу за спеціальною процедурою, - Немчінов

В Україні оголосили майже 800 конкурсів на держслужбу за спецпроцедурою під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Фейсбуці.

"Про конкурсні відбори... за спеціальною процедурою під час карантину. Ми вже провели й оголосили 19 відборів на посади категорії "А", понад 300 - на посади категорії "Б" і більш ніж 460 на посади категорії "В", - сказав Немчінов.

Згідно з оприлюдненою інфографікою у відеозаписі - загалом було оголошено 787 вакансій за спецпроцедурою.

Немчінов додав, що не у всіх цих конкурсах виявлено переможців, але все можна перевірити на відкритому порталі вакансій державної служби за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 21 травня можна взяти участь в обговоренні концепції реформування системи оплати праці держслужбовців, - Немчінов

Автор: 

кадри (309) конкурс (1285) чиновник (802) Немчінов Олег (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по жопе на вакансию.
Під час карантину було оголошено майже 800 конкурсів на держслужбу за спеціальною процедурою, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6119
показати весь коментар
25.05.2020 23:12 Відповісти
А на каком конкурсе этого поца нашли
показати весь коментар
25.05.2020 23:44 Відповісти
Секретные конкурсы с заранее известным победителем)))
показати весь коментар
26.05.2020 01:05 Відповісти
Хто з адекватних і розумних піде на роботу в цей гадюжатник? Коли лозунг бариг - Нам ваша робота не потрібна. Головне щоб ви мучились. Навіть в середньовічному Китаї вибирали і цінили розумних чиновників, а тут рулить мафіозне тупе лайно, яке призначають після пянок нардепів в ресторанах. Країні буде повна дупа з такою кадровою політикою!
показати весь коментар
26.05.2020 06:57 Відповісти
 
 