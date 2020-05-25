Під час карантину було оголошено майже 800 конкурсів на держслужбу за спеціальною процедурою, - Немчінов

В Україні оголосили майже 800 конкурсів на держслужбу за спецпроцедурою під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Фейсбуці.

"Про конкурсні відбори... за спеціальною процедурою під час карантину. Ми вже провели й оголосили 19 відборів на посади категорії "А", понад 300 - на посади категорії "Б" і більш ніж 460 на посади категорії "В", - сказав Немчінов.

Згідно з оприлюдненою інфографікою у відеозаписі - загалом було оголошено 787 вакансій за спецпроцедурою.

Немчінов додав, що не у всіх цих конкурсах виявлено переможців, але все можна перевірити на відкритому порталі вакансій державної служби за посиланням.

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