Під час карантину було оголошено майже 800 конкурсів на держслужбу за спеціальною процедурою, - Немчінов
В Україні оголосили майже 800 конкурсів на держслужбу за спецпроцедурою під час карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Фейсбуці.
"Про конкурсні відбори... за спеціальною процедурою під час карантину. Ми вже провели й оголосили 19 відборів на посади категорії "А", понад 300 - на посади категорії "Б" і більш ніж 460 на посади категорії "В", - сказав Немчінов.
Згідно з оприлюдненою інфографікою у відеозаписі - загалом було оголошено 787 вакансій за спецпроцедурою.
Немчінов додав, що не у всіх цих конкурсах виявлено переможців, але все можна перевірити на відкритому порталі вакансій державної служби за посиланням.
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Эрнесто Ча
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Александр Саша #468759
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