УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10131 відвідувач онлайн
Новини
13 296 53

Польська мережа супермаркетів видала українські огірки за місцеві, щоб збільшити попит

Польська мережа супермаркетів видала українські огірки за місцеві, щоб збільшити попит

Мережа супермаркетів Biedronka видала завезені з України огірки за польські. Тепер торговцям загрожує штраф у розмірі понад 1,5 млрд євро.

Оштрафувати Biedronka може польський антимонопольний орган (UOKiK). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське видання Money.pl.

"Я висунув компанії Jeronimo Martins Polska (власник мережі Biedronka. - Ред.) звинувачення в порушенні інтересів споживачів внаслідок введення їх в оману щодо місця походження овочів і фруктів", - повідомив голова UOKiK Томаш Хрустний.

Він підкреслив, що для багатьох покупців інформація про країну походження має ключове значення, адже при виборі продуктів вони керуються економічним патріотизмом.

Мережа супермаркетів видавала українські огірки, голландську моркву, французьку капусту за польські овочі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємці в Польщі влаштували протест, вимагають від держави підтримки під час карантину

UOKiK перевірив товар у 49 супермаркетах мережі і виявив порушення в 64 партіях товару, що становило 9,9% від загальної кількості. Штраф у розмірі 1,5 млрд злотих має дорівнювати 10% річного обороту компанії.

Згідно з опитуванням компанії Ipsos за 2016 рік, 73% поляків намагаються підтримувати польську економіку, купуючи місцеві продукти. При цьому для 76% покупців країна походження має вирішальне значення у виборі товару.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сезонним робітникам з України не потрібно буде сидіти на карантині в Польщі

Автор: 

Польща (8489) продукти (1134) супермаркет (141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Знайшли, від чого "заморочуваться"!... Он білоруси креветки свої, оселедці продають... І нічого... Три роки тому продали в Росію білоруських яблук в п"ять разів більше, ніж можуть сади в Білорусі виростить...
показати весь коментар
25.05.2020 23:10
+14
Если бы кое-кто не выбрал комуняку Кравчука в 1991 году, вполне возможно жили б сейчас как в Польше.
показати весь коментар
26.05.2020 06:17
+13
А потом удивляемся , почему хуже поляков живем. Учиться надо!
показати весь коментар
25.05.2020 23:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки привыкли поддерживать своих...
показати весь коментар
25.05.2020 23:03 Відповісти
из бородатого анекдота
- Вам по длиннее или покороче, мне пожалуйста ля еды!!
показати весь коментар
25.05.2020 23:03 Відповісти
У вас презики хххл в продаже есть- есть, девушка вам давать -нет , мне посмотреть кто купит.
показати весь коментар
25.05.2020 23:27 Відповісти
і щоб не гнувся і не выскальзывал
показати весь коментар
26.05.2020 08:00 Відповісти
А потом удивляемся , почему хуже поляков живем. Учиться надо!
показати весь коментар
25.05.2020 23:06 Відповісти
Удивляемся? А что мы сделали вообще шоб жить как поляки?
показати весь коментар
25.05.2020 23:34 Відповісти
Если бы не вмешивался кое-кто с северо-востока, то силы были бы в другую сторону направлены! А так каждый во власти оправдывается войной да коронавирусом.
показати весь коментар
26.05.2020 00:41 Відповісти
Если бы кое-кто не выбрал комуняку Кравчука в 1991 году, вполне возможно жили б сейчас как в Польше.
показати весь коментар
26.05.2020 06:17 Відповісти
Так его рада выбрала , а она из комуняк и состояла.
показати весь коментар
26.05.2020 10:22 Відповісти
Это да но пока в стране есть олигархи мы жить не будем никогда, в Польше и Эстонии их нету, и не по тому что не было а потому что их служба безопасности не зря деньги получает и к корыту власти их не пустили вовремя.
показати весь коментар
26.05.2020 11:01 Відповісти
С этим я согласен !Олигархи - это главное зло Украины и с ними не заигрывать , их убирать надо. Это не нормально ,когда страной управляет 3-4 олигарха ,при этом борясь между собой.А убрать их законно не получится , законы под них и ими писаны . Так что сбез силового сценария не обойтись!
показати весь коментар
26.05.2020 11:05 Відповісти
Это о том, как сидят два поляка на толчке и рассказывают анекдот про украинские огурцы.
показати весь коментар
25.05.2020 23:07 Відповісти
Тим часом в Україні вітчизняна картопля дорожча за імпортовану. "Бідні" фермери не збираються зменшувати свої прибутки хоча б на гривню.
показати весь коментар
25.05.2020 23:07 Відповісти
Спробуй спочатку виростити та зберегти потім будеш патякати, що кому краще.
показати весь коментар
25.05.2020 23:13 Відповісти
а чого це тобі так ****** розірвало?
показати весь коментар
25.05.2020 23:27 Відповісти
Та то якийсь Польська мережа супермаркетів видала українські огірки за місцеві, щоб збільшити попит - Цензор.НЕТ 9463 Польська мережа супермаркетів видала українські огірки за місцеві, щоб збільшити попит - Цензор.НЕТ 1227 сюди зайшов.
показати весь коментар
26.05.2020 00:00 Відповісти
что за хрень ты пишешь?!... молодая картоха дорогая, но прошлогодняя качественная по 8.5 -12-15 грн за кило продают, лишь бы забрал.. Ты вообще про что пишешь?!
показати весь коментар
25.05.2020 23:16 Відповісти
причём тут фермеры!? сколько кровососов фермер должен прокормить легальных и не легальных!
показати весь коментар
26.05.2020 09:30 Відповісти
Знайшли, від чого "заморочуваться"!... Он білоруси креветки свої, оселедці продають... І нічого... Три роки тому продали в Росію білоруських яблук в п"ять разів більше, ніж можуть сади в Білорусі виростить...
показати весь коментар
25.05.2020 23:10 Відповісти
Так 1,5 млрд. евро чи злотых???
показати весь коментар
25.05.2020 23:19 Відповісти
Так курс же один к одному.
показати весь коментар
25.05.2020 23:28 Відповісти
1 PLN = 0.22 EUR
показати весь коментар
26.05.2020 00:51 Відповісти
Да пофигу как они их назовут, главное чтобы покупали
показати весь коментар
25.05.2020 23:24 Відповісти
Хорошо, что эти огурцы не попали в польские секс-шопы.
показати весь коментар
25.05.2020 23:25 Відповісти
1.5 млрд евро за овощи? Вычитывать материал иногда нужно.
показати весь коментар
25.05.2020 23:27 Відповісти
А если сказать правду, о том что польские огурцы выращены украинскими патриотами, то поляки умрут от голода?
показати весь коментар
25.05.2020 23:27 Відповісти
Не умрут, польские патриоты так выращивают огурцы в Ирландии и Британии, так мир устроен и это нормально .
показати весь коментар
25.05.2020 23:37 Відповісти
Миллиарда, вы на приколе?
показати весь коментар
25.05.2020 23:34 Відповісти
Это законы евроколхоза, Эстонцы квоту на вылов шпрот выбивают за 2 месяца а раньше кормили 250 млн населения ссср не запариваясь, так у них рыбный промысел лёг, а у литовцев так легла древообработка.Евроколхоз это такая халва с легким привкусом какахи, как укусишь так и повезёт.НАТО это гуд а евросоюз это пидозрила кобыла.
показати весь коментар
25.05.2020 23:45 Відповісти
Видел я как эстонци загибаются без ссср. Сходишь с парома из Хельсинки, и в Таллинне особо не ощущается разница между Финляндией и Эстонией. В то же время соседние кацапские города - сплошная навозная куча.
показати весь коментар
26.05.2020 07:14 Відповісти
Загнулась только эта отрасль и разъехалось дофига эстонцев на заработки, их вообще 1,5 млн только и половина в Таллине живет.У финов средняя зп 2200, 2500 ты так поднимешь в Эстонии?Вот тебе и разница.
показати весь коментар
26.05.2020 10:47 Відповісти
кацарилі тільки єс лякають
показати весь коментар
26.05.2020 08:59 Відповісти
А вороватi рагулерилi нiуя не зробивши i не вмiючи туда хочуть.Суницi збирати ти i так тут можеш а на станок с чпу тебе нiхто не вiзьме бо нi освiти нi навикiв в тебе нема, чи може ти юристом украiнським чи экономiстом тут працювати зiбрався пiсля бурси шо вчора була ше пту а нинi академiя?
показати весь коментар
26.05.2020 10:42 Відповісти
Идиот, сравни как живëт Эстония, Литва, Латвия со своей засРашкой.
показати весь коментар
26.05.2020 10:26 Відповісти
Ты упоротый, я со Львова а живу в возле Падовы , Эстония это 1, 5 млн человек и многие из них работают в Финляндии , Норвегии а не в Эстонии теперь как и моя соседка литовка медсестрой здесь в больнице,ты наверное из тех кому в пока в пятак не включишь то не проморгаешься?ЕС был в ажуре с нюансами в старом составе а теперь в этом раздутом людям всем в карман до носков фискалы позалазили, работать научись без перекуров и смартфона в руках вот и жить начнёшь лучше, хорошо живут бо много работают и мало крадут и такой гемор вороватый как Украина в этом виде никто не примет.
показати весь коментар
26.05.2020 10:36 Відповісти
Вот это я понимаю страна, с законами, с антимонопольным комитетом, с настоящим патриотизмом власти, с защитой интересов страны и населения, с функциями контроля, с внушительными штрафами для нарушителей.
Помню толпы голодных поляков, торгующих с рук ширпотребом, на Привозе ... Эх, повезло им с властью, выкарапкались. Или люди там другие? Порядочнее уж точно. Наших словно кусает кто-то как только садятся в кресла, все становятся как попередники, но в ещё худшем варианте. Какой-то бесконечный ход по спирали вниз, падение, хаос, беззаконие, анархия.
показати весь коментар
25.05.2020 23:52 Відповісти
Весь мир - бардак, все бабы - .ляди, а солнце - ..аный фонарь...
показати весь коментар
26.05.2020 00:14 Відповісти
Полякам не пощастило з владою, а вони обирають таку владу!
показати весь коментар
26.05.2020 02:59 Відповісти
і хочу вас завірити, що теж не страждають великим коханням до неї... Але їм однозначно пофортунило, що не мають Зе!осла апокаліпсису та такої кількості патріотично-обрізаних певної національності.
показати весь коментар
26.05.2020 10:28 Відповісти
Таким образом супермаркеты решили расширить свои продажи в сегменте огуречных националистов...
показати весь коментар
26.05.2020 00:19 Відповісти
нам бы их заботы...
показати весь коментар
26.05.2020 01:05 Відповісти
В одном предложении 1,5 миллиарда евро, в другом - 1,5 миллиарда злотых, а это разница раз так в 5.
показати весь коментар
26.05.2020 01:28 Відповісти
Тут странно чуть. Где интригу нашли? Товар сначала куплен, посредник и производитель деньги получил. Что бы продать быстрее розничная сеть применила подходящий маркетинговый ход. Для быстрой продажи. Кстати производитель и посредник даже более заинтерисован в такой быстрой продаже. Сплошь и рядом. Если бы огурцы бананами бы обозвали, но по цене огурцов, быстрее бы ушло---записывайте салаги!
показати весь коментар
26.05.2020 01:49 Відповісти
они обманули покупателя, покупатель хотел купить польский продукт а не украинский
показати весь коментар
26.05.2020 06:16 Відповісти
Ну якщо вирощені в Західній Україні десь недалеко від Львова, то правильні адвокати посилаючись на національну міфологію Польщі про східні креси мали би шанс врятувати фірму від штрафу.
показати весь коментар
26.05.2020 03:15 Відповісти
В захидний Украине нифига не выращивают. Огурцы скорее всего из Николаевской или Одесской областей.
показати весь коментар
26.05.2020 11:05 Відповісти
вот это нация, завидую молча. а наши товарищи все еще гоняются за заграничным товаром)))
показати весь коментар
26.05.2020 06:14 Відповісти
Да хоть би чортом назвали тут головне що огірки продали.
показати весь коментар
26.05.2020 08:34 Відповісти
зато в наших магазинах продолжают "успешно" продавать рассейскую косметику и продукты...
и никаких ШТРАФОВ...
вот где надо брать пример с поляков...хотя- "а какая разница"...
показати весь коментар
26.05.2020 09:15 Відповісти
Але, а как же причитания "зубажылых" что в Украине все дороже?
показати весь коментар
26.05.2020 11:06 Відповісти
Журналисты, вы хоть голову включайте. Думай те, 1.5 миллиарда Карл евро.
показати весь коментар
26.05.2020 11:07 Відповісти
 
 