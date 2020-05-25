Польська мережа супермаркетів видала українські огірки за місцеві, щоб збільшити попит

Мережа супермаркетів Biedronka видала завезені з України огірки за польські. Тепер торговцям загрожує штраф у розмірі понад 1,5 млрд євро.

Оштрафувати Biedronka може польський антимонопольний орган (UOKiK). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське видання Money.pl.

"Я висунув компанії Jeronimo Martins Polska (власник мережі Biedronka. - Ред.) звинувачення в порушенні інтересів споживачів внаслідок введення їх в оману щодо місця походження овочів і фруктів", - повідомив голова UOKiK Томаш Хрустний.

Він підкреслив, що для багатьох покупців інформація про країну походження має ключове значення, адже при виборі продуктів вони керуються економічним патріотизмом.

Мережа супермаркетів видавала українські огірки, голландську моркву, французьку капусту за польські овочі.

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UOKiK перевірив товар у 49 супермаркетах мережі і виявив порушення в 64 партіях товару, що становило 9,9% від загальної кількості. Штраф у розмірі 1,5 млрд злотих має дорівнювати 10% річного обороту компанії.

Згідно з опитуванням компанії Ipsos за 2016 рік, 73% поляків намагаються підтримувати польську економіку, купуючи місцеві продукти. При цьому для 76% покупців країна походження має вирішальне значення у виборі товару.

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