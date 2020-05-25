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Новини Силовики
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До справи про зґвалтування в Кагарлику можуть бути причетні й інші співробітники райвідділу, - пресофіцер ДБР Білоусенко

До справи про зґвалтування в Кагарлику можуть бути причетні й інші співробітники райвідділу, - пресофіцер ДБР Білоусенко

Цілком можливо, що у справі про зґвалтування в райвідділі поліції на Київщині 24-річної жінки можуть з'явитися і нові підозрювані.

Про це "ФАКТАМ" сказав пресофіцер ДБР Максим Білоусенко, передає Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про те, що до справи про побиття та зґвалтування могли бути причетні й інші співробітники райвідділу", - сказав Білоусенко.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу і прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестації всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР перевіряє можливу причетність поліцейських, затриманих за зґвалтування жінки, до інших злочинів, - перший заступник голови бюро Бабіков

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4009) насилля (294) Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+41
Останній рік беркутята Авакова наче з цепу зірвалися. Хамство, на дорогах знову колядують.
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25.05.2020 23:09
+30
Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне. Тут ещё женщина заметила, начала отчитывать! А я говорю:"-Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Зеленскага!..." Она замолчала, обняла меня:"Срите тогда, где хотите!"- и заплакала. И я заплакал. И собака... (с)
Быдлу сказали: теперь, выбрав Зеленского, можно быть быдлом. И все заверте...
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25.05.2020 23:50
+27
І трохи класики (у цьому твіті враховано турборежим... тобто третя цапова фаза вже...)

До справи про зґвалтування в Кагарлику можуть бути причетні й інші співробітники райвідділу, - пресофіцер ДБР Білоусенко - Цензор.НЕТ 5522
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26.05.2020 00:06
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А может так - какой концлагерь такой и народ.
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26.05.2020 09:06 Відповісти
Потрібно розглядати питання можливої участі і тих посадових осіб, які виступили на брифінгу міністрерства вснутрішніх справ ще коли затримали невинних осіб у справі Шеремета і ось тоді, хтось дуже високого рівня дав негласну відмашку "мочити" всіх. І вони мочать, хто як вміє. Ці так, а один опер в Києві лупив і кричав "Бандера"!, головне, щоб не ображали дураків і мародерів.
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26.05.2020 09:12 Відповісти
Рыба гниет с головы. Преступления полиции стали системным явлением.
Аваков на посту министра уже 7 год! Считаю, что главная причина того, что в Украине нет настоящей полиции - именно Аваков!
Уволить и судить коррупционера, вора и убийцу Саши Белого!
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26.05.2020 09:27 Відповісти
Нужно отправлять насильников в тюрьмы, а в тюрьмах их зеки должны убивать!!!
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26.05.2020 10:28 Відповісти
аваков засиделся не только в кресле министра,но и вообще в кабинете.Надо побольше с инспекциями ездить,а не ПОЛИТИКОЙ заниматься.
Депутаты от СН делали запрос - почему в служебную командировку на бюджетные деньги аваков взял с собой завонявшийся полит.труп яйценюха??? Хочет вытащить его из небытия к следующим през-ким выборам???
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26.05.2020 11:02 Відповісти
Це схоже на помсту. Ніби хтось приревнував дівчину, влаштував їй "кражу", а потім ще й заплатив за побиття і зг'валтування...
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26.05.2020 11:42 Відповісти
Полицейскими должны становиться люди проверенные с чувством личного достоинства. Где таких взять за зп в 10к? Демократия... Демагогия, вот что это. Как решали все силой так и решают это аксиома.
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26.05.2020 17:18 Відповісти
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