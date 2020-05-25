До справи про зґвалтування в Кагарлику можуть бути причетні й інші співробітники райвідділу, - пресофіцер ДБР Білоусенко

Цілком можливо, що у справі про зґвалтування в райвідділі поліції на Київщині 24-річної жінки можуть з'явитися і нові підозрювані.

Про це "ФАКТАМ" сказав пресофіцер ДБР Максим Білоусенко, передає Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про те, що до справи про побиття та зґвалтування могли бути причетні й інші співробітники райвідділу", - сказав Білоусенко.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу і прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестації всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР перевіряє можливу причетність поліцейських, затриманих за зґвалтування жінки, до інших злочинів, - перший заступник голови бюро Бабіков