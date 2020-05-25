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Питання надання Україні ПДЧ в НАТО узгоджене, потрібно рішення союзників, - заступник керівника МЗС Божок

Питання надання Україні ПДЧ в НАТО узгоджене, потрібно рішення союзників, - заступник керівника МЗС Божок

Питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО принципово погоджено вже давно. На сьогодні союзникам треба прийняти тільки тактичне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

Для подальшого руху в цьому напрямку Північноатлантичний альянс висуває Україні низку вимог, серед яких - відчутний прогрес у реформуванні сектора безпеки та оборони.

"Успіхи та прогрес на цьому напрямку ми розглядаємо як наш поступ до Плану дій щодо членства в НАТО, який давно вже перебуває на нашому горизонті. Питання надання Україні Плану дій щодо членства принципово узгоджене в НАТО вже давно, і на сьогоднішній день союзникам треба прийняти лише тактичне рішення", - заявив Божок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна успішно просунеться в приєднанні до Програми посилених можливостей НАТО цього року, - заступник глави МЗС Божок

За його словами, важливими зі стратегічної точки зору для подальшого наближення України до членства в НАТО є питання, пов'язане з реформою сектора безпеки та оборони, зокрема сектора розвідки, Міністерства оборони, Збройних сил України та ОПК.

"Ми, по суті, вже перевели наше оборонне відомство на стандарти НАТО. Нам залишається здійснити ще кілька кроків з метою втілення в Генеральному штабі Збройних сил України так званої J-структури, яка притаманна всім країнам-членам НАТО. Але це вже більше технічне, ніж політичне питання. Політичні кроки вже були зроблені: відповідний закон ухвалений, Президент його підписав, тобто тут ми дійсно демонструємо серйозний прогрес", - додав заступник очільника МЗС.

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Автор: 

НАТО (6431) ПДЧ (102) членство в НАТО (1718) Божок Єгор (48)


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Топ коментарі
+8
Янукович тоже шёл к ассоциации, а в итоге мы помним что случилось
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25.05.2020 23:34
+5
а шось нове сталося в напрямку просування до НАТО ?

Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.

уже давно - это при Порошенко.

А при Зеленой Сопле Россия в Минске стала наблюдателем, а не стороной
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25.05.2020 23:34
+4
в этот антисоветский агрессивный блок ? !!!!

Бубочка ? !!!

Та ну нах ))))
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25.05.2020 23:24
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в этот антисоветский агрессивный блок ? !!!!

Бубочка ? !!!

Та ну нах ))))
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25.05.2020 23:24 Відповісти
Що, руйнуються всі постулати з методички "сдаст страну путєну, не прайдот і года как"?
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25.05.2020 23:26 Відповісти
Янукович тоже шёл к ассоциации, а в итоге мы помним что случилось
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25.05.2020 23:34 Відповісти
Имитировал, а не шёл. "Развели как котят" (с)
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26.05.2020 06:44 Відповісти
а шось нове сталося в напрямку просування до НАТО ?

Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.

уже давно - это при Порошенко.

А при Зеленой Сопле Россия в Минске стала наблюдателем, а не стороной
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25.05.2020 23:34 Відповісти
"План действий относительно членства принципиально согласован" - це пусте белькотіння, яким Порошенко заповнював інформаційний простір за відсутності реальних результатів.
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25.05.2020 23:50 Відповісти
Клоун взагалі слово НАТО не вживає, як не вживає слова росія агресор щоб путіна не образити.
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26.05.2020 00:32 Відповісти
Емм, план взагалі-то при Ющі ще узгодили, причому тут Пєтя взагалі?? Інше питання, що тоді Юлька все зіпсувала, бо на зустрічі з Меркель прямо закликала не підписувати його...
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26.05.2020 00:48 Відповісти
https://censor.net/user/157688

https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/a-3228627 Эксперты: Украина и Грузия останутся у дверей НАТО
На саммите НАТО группа стран ЕС во главе с ФРГ заблокирует инициативу США о принятии в Альянс Грузии и Украины: ситуация в этих странах еще недостаточно стабильна. К тому же Берлин не хочет портить отношения с Москвой. (01.04.2008)
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26.05.2020 01:31 Відповісти
А разве не"сдаст страну путєну, не прайдот і года",как Порошенко РФ в Совет Европы позволил войти за 5-ть дней до инагурации Зели 17-го Мая 2019-го.Не вееерю!
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26.05.2020 05:25 Відповісти
А что не так с 5 статьей? Где в ней прямо запрещено принятие страны с территориальным конфликтом?
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26.05.2020 01:46 Відповісти
Надо с Х**лом посоветоваться.
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25.05.2020 23:38 Відповісти
хрена се!.. я реально молюсь за это!!!
Украина - сильная, боеспособная, процветающая, должна быть в НАТО!.. и должна быть локомотивом НАТО против Ресурсной *********!
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25.05.2020 23:26 Відповісти
ооо!.. познакомитесь! .. это https://censor.net/user/464346https://censor.net/user/464346, тупая вата под пропагандой, свидетель секты "Шахтеров Бимбаса"!..
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26.05.2020 00:01 Відповісти
_Украине не быть ни сильной, ни боеспособной, ни процветающей при олигархическом режиме.
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26.05.2020 06:48 Відповісти
Мадярошщаг успокоили ?
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25.05.2020 23:28 Відповісти
був би президентом Порох про НАТО можна було би говорити а при ЗЕ світить дорога нам лише в тайожний союз
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25.05.2020 23:29 Відповісти
Tak верните в зад Порошенко.Он и Рахе в НАТО позволит,как в Совет Европы в конце президентства 17-го Мая 2019-го
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-05-20/russia-returns-to-council-europe
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26.05.2020 05:42 Відповісти
конечно давно, ну вот пришли выборы и выбрали президентом зебобика - план испортили и испоганили, так что, ах да, помните писалось тута - не так важно какое у вас железо, важны принцыпи и надо людьми работать, развивать, вот и не слушались - так разпишитесь и получайте. Кстати, сам зебил не причём, он просто покозал, какое общество в Украине, так что он даже сделал позитив для НАТО, ну снял розовые очки на счёт вашего общества.
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25.05.2020 23:30 Відповісти
С цим дуже погоджуюсь. Мені зараз доводиться відповідати на питання знайомих, а що трапилось з українцями, а ми зовсім інакше уявляли ваш народ. Я сама, наївна, якщо не гірше, інакше уявляла.
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26.05.2020 01:27 Відповісти
Хорошо, правильно.
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25.05.2020 23:30 Відповісти
Заспокійливе бла-бла для лохтората.
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25.05.2020 23:34 Відповісти
А что скажет товарищ Орбан?
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25.05.2020 23:43 Відповісти
Хоть я и за НАТО, но категорически против гейеса,
И я за НАТО но при чём здесь

Джон Уэ́йн Ге́йси-младший - американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны.
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25.05.2020 23:50 Відповісти
Там в НАТО воякИв не осталось. Англия с большой натяжкой. Нах нам надо участие ещё в одной бюрократической структуре. Эта НАНА не та НАТО 60-х годов 20-го века.
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25.05.2020 23:55 Відповісти
бляха! .. Ермолова!.. что ты несешь?!!!!!
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26.05.2020 00:03 Відповісти
муха!..ермолова!..что ты несешь!!!! тупо неси яйца...
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26.05.2020 09:48 Відповісти
Про що ви говорите, Божок? Яке НАТО? Який наш рух в НАТО? 73% нашого населення обрало проросійського зепризидента. Як він в очі путіна буде дивитись?
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26.05.2020 00:00 Відповісти
Через пианино
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26.05.2020 00:14 Відповісти
Вова у тебя есть шанс войти в историю!!! Сыграй путиным на пианино!!!
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26.05.2020 00:15 Відповісти
Странно подана новость эта. К стилистике построения предложения придираться смысла нет конечно. Вумных не любят--та и на 3 учился. Но не пойму по союзникам. Если речь о наших союзниках, то давно должны быть там. Если это союзники они промеж собой но не с нами союзники---то настохерело это всё с 2008года! Воссоздадим ЯО и мы квиты. В смысле по нолям. Ничья!
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26.05.2020 01:40 Відповісти
воссоздание ЯО подразумевает Украину в том состоянии, в котором она была на момент сдачи ЯО - с Крымом и Севастополем.
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26.05.2020 03:33 Відповісти
Само по себе ПДЧ это не более как обещание жениться на даме перед тем как уговорить переспать.
Ведь наши власти никогда не были готовы выполнить все требования к членам НАТО в области законодательства, в сфере сектора безопасности и обороны, и в ликвидации корупции во власти и армии. Ведь в НАТО никому не нужны продажные, воровитые и трусливые хенералы и агенты Кремля в погонах без зазрения совести просравшие Крым и Донбасс.
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26.05.2020 07:53 Відповісти
Которых шмаркля зе пачками возвращает в ВСУ.
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26.05.2020 08:49 Відповісти
Хитрожоп ты мордовецУася, через попу на звИзду зашел,но все равно Украина будет в ЕС и НАТО ,госдеп одобряет , а ты беги затаривайся спичками- крупами ,на рф идет лютый голод....
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26.05.2020 09:53 Відповісти
Я живу в Україні тут мій дім і це моя рідна країна. Я за вступ України до НАТО. Але я проти нашого мафіозного державного устрою, я проти організованої злочинності та головотяпства яке довело нашу країну до зубожіння та втрати територїї.
А вам би я радив не брати приклад з посліденьго кацапа в намаганнях тим чи іншим чином образити незнайомого співрозмовника бо цим ви тільки принижуєте себе.
Бувайте, бо зараз я пішов в АТБ за *********** та огірочками, а ВАРУСі куплю шматок м'яса, а на рф дійсно хай іде лютий голод, тут я з вами згодний
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26.05.2020 19:04 Відповісти
 
 