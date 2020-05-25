Питання надання Україні ПДЧ в НАТО узгоджене, потрібно рішення союзників, - заступник керівника МЗС Божок
Питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО принципово погоджено вже давно. На сьогодні союзникам треба прийняти тільки тактичне рішення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.
Для подальшого руху в цьому напрямку Північноатлантичний альянс висуває Україні низку вимог, серед яких - відчутний прогрес у реформуванні сектора безпеки та оборони.
"Успіхи та прогрес на цьому напрямку ми розглядаємо як наш поступ до Плану дій щодо членства в НАТО, який давно вже перебуває на нашому горизонті. Питання надання Україні Плану дій щодо членства принципово узгоджене в НАТО вже давно, і на сьогоднішній день союзникам треба прийняти лише тактичне рішення", - заявив Божок.
За його словами, важливими зі стратегічної точки зору для подальшого наближення України до членства в НАТО є питання, пов'язане з реформою сектора безпеки та оборони, зокрема сектора розвідки, Міністерства оборони, Збройних сил України та ОПК.
"Ми, по суті, вже перевели наше оборонне відомство на стандарти НАТО. Нам залишається здійснити ще кілька кроків з метою втілення в Генеральному штабі Збройних сил України так званої J-структури, яка притаманна всім країнам-членам НАТО. Але це вже більше технічне, ніж політичне питання. Політичні кроки вже були зроблені: відповідний закон ухвалений, Президент його підписав, тобто тут ми дійсно демонструємо серйозний прогрес", - додав заступник очільника МЗС.
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Бубочка ? !!!
Та ну нах ))))
Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.
уже давно - это при Порошенко.
А при Зеленой Сопле Россия в Минске стала наблюдателем, а не стороной
https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/a-3228627 Эксперты: Украина и Грузия останутся у дверей НАТО
На саммите НАТО группа стран ЕС во главе с ФРГ заблокирует инициативу США о принятии в Альянс Грузии и Украины: ситуация в этих странах еще недостаточно стабильна. К тому же Берлин не хочет портить отношения с Москвой. (01.04.2008)
Украина - сильная, боеспособная, процветающая, должна быть в НАТО!.. и должна быть локомотивом НАТО против Ресурсной *********!
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-05-20/russia-returns-to-council-europe
И я за НАТО но при чём здесь
Джон Уэ́йн Ге́йси-младший - американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны.
Ведь наши власти никогда не были готовы выполнить все требования к членам НАТО в области законодательства, в сфере сектора безопасности и обороны, и в ликвидации корупции во власти и армии. Ведь в НАТО никому не нужны продажные, воровитые и трусливые хенералы и агенты Кремля в погонах без зазрения совести просравшие Крым и Донбасс.
А вам би я радив не брати приклад з посліденьго кацапа в намаганнях тим чи іншим чином образити незнайомого співрозмовника бо цим ви тільки принижуєте себе.
Бувайте, бо зараз я пішов в АТБ за *********** та огірочками, а ВАРУСі куплю шматок м'яса, а на рф дійсно хай іде лютий голод, тут я з вами згодний