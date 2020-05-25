Питання надання Україні ПДЧ в НАТО узгоджене, потрібно рішення союзників, - заступник керівника МЗС Божок

Питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО принципово погоджено вже давно. На сьогодні союзникам треба прийняти тільки тактичне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

Для подальшого руху в цьому напрямку Північноатлантичний альянс висуває Україні низку вимог, серед яких - відчутний прогрес у реформуванні сектора безпеки та оборони.

"Успіхи та прогрес на цьому напрямку ми розглядаємо як наш поступ до Плану дій щодо членства в НАТО, який давно вже перебуває на нашому горизонті. Питання надання Україні Плану дій щодо членства принципово узгоджене в НАТО вже давно, і на сьогоднішній день союзникам треба прийняти лише тактичне рішення", - заявив Божок.

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За його словами, важливими зі стратегічної точки зору для подальшого наближення України до членства в НАТО є питання, пов'язане з реформою сектора безпеки та оборони, зокрема сектора розвідки, Міністерства оборони, Збройних сил України та ОПК.

"Ми, по суті, вже перевели наше оборонне відомство на стандарти НАТО. Нам залишається здійснити ще кілька кроків з метою втілення в Генеральному штабі Збройних сил України так званої J-структури, яка притаманна всім країнам-членам НАТО. Але це вже більше технічне, ніж політичне питання. Політичні кроки вже були зроблені: відповідний закон ухвалений, Президент його підписав, тобто тут ми дійсно демонструємо серйозний прогрес", - додав заступник очільника МЗС.

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