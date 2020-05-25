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Новини Убивство Шеремета
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Суд змінив Дугарь запобіжний захід на заставу 168 тис. грн, якщо люди зможуть зібрати - внесемо, - адвокат Оріховський

Суд змінив Дугарь запобіжний захід на заставу 168 тис. грн, якщо люди зможуть зібрати - внесемо, - адвокат Оріховський

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета Яні Дугарь із домашнього арешту на заставу 168 тисяч гривень.

Про це hromadske повідомив адвокат підозрюваного Микола Оріховський, передає Цензор.НЕТ.

Попри пом'якшення запобіжного заходу, суд не задовольнив повністю вимогу захисту, який просив цілком скасувати запобіжний захід.

"У неї таких грошей немає. Якщо люди зможуть зібрати - внесуть", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

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Печерський районний суд міста Києва 2 квітня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Яні Дугар запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з забороною покидати місце свого проживання за певною адресою до 31 травня 2020 року включно.

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Автор: 

адвокат (935) застава (676) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+30
а когда тебя закроют за организацию этого преступления?Ведь это ты спланировал это убийство если знаешь такие подробности
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25.05.2020 23:36
+19
Там вообще ни на кого ничего нет.
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25.05.2020 23:29
+17
О, зешваль вылезла. Каким образом доказываться что она фоткала? На непонятном размытом фото, где нельзя определить кто это? Это все, что есть?
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25.05.2020 23:36
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Судя по изменению меры пресечения, по Дугарь у них вообще ничего нету. Странно выглядит это все.
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25.05.2020 23:29 Відповісти
Там вообще ни на кого ничего нет.
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25.05.2020 23:29 Відповісти
На Дугар є те, що вона фотографувала камери спостереження навколо місця злочину.
Зараз лінія її захисту - це заперечувати її перебування в Києві в той час взагалі, але коли справа дійде до судового розгляду - можуть увімкнути дурника і заявити що вона дійсно фотографувала, але робила це для своїх потреб.
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25.05.2020 23:32 Відповісти
а когда тебя закроют за организацию этого преступления?Ведь это ты спланировал это убийство если знаешь такие подробности
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25.05.2020 23:36 Відповісти
О, зешваль вылезла. Каким образом доказываться что она фоткала? На непонятном размытом фото, где нельзя определить кто это? Это все, что есть?
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25.05.2020 23:36 Відповісти
А де там на відео видно, що фотографує? Мо вона селфі робить?))
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25.05.2020 23:52 Відповісти
А може підривники на відео закладують під авто Шеремета не вибухівку, а пакет кефіру? А на відео розстрілів 20 лютого 2014 року беркут стріляє холостими набоями?
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25.05.2020 23:56 Відповісти
Не плутайте грішне з праведним - на фото дівчина з телефоном, там не видно, що вона камери знімає. Пруф? Мо це менти додумали? Ну і чому рука не татуйована? Це взагалі Дугар?
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26.05.2020 00:05 Відповісти
Да, Дугарь они никак не цепляют, а вот на остальных время потянуть получится. Основное задание у прокуратуры - потянуть время.
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25.05.2020 23:41 Відповісти
Зеленая мразь совсем охренела. Пол-года Яна под домашним арестом исправно ходила на все допросы. Зачем сейчас добавили денег? А вдруг не соберет и получиться закрыть?
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25.05.2020 23:29 Відповісти
Не переживай, продадут одну из квартир или автомобиль...
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25.05.2020 23:45 Відповісти
А можно подробнее про одну из квартир? Или ишь ли тявкнуть?
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26.05.2020 00:00 Відповісти
Ти переплутав Дугарь з Дубинським.
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26.05.2020 00:04 Відповісти
ППЦ, яка ти кінчена мерзота, кацап!
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26.05.2020 00:20 Відповісти
Російські прізвища найчастіше мають закінчення -ов! Жесть, одни россияне тут высерают, что-то за зелю!! Оно и понятно, учитывая на кого работает зеля!!!
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26.05.2020 19:00 Відповісти
Дело в том, зе-*****, что твоя власть быдла не на все время... Но вот ты лично быдлом будешь все время.
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26.05.2020 00:01 Відповісти
Она полгода без зарплаты ---откуда у нее деньги, только если люди скинутся...
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26.05.2020 01:02 Відповісти
соберут и внесут - не 95 квартал и их недоноско в автобусе
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25.05.2020 23:31 Відповісти
а закон как-то ограничивает время, которое можно мурыжить подозреваемых до суда?
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25.05.2020 23:35 Відповісти
До 5 лет...
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25.05.2020 23:42 Відповісти
до хрена аднака
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25.05.2020 23:44 Відповісти
Ефремов просидел 3 года! Савченко - год!
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25.05.2020 23:47 Відповісти
ну... эти бы лучше вообще не выходили...
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25.05.2020 23:49 Відповісти
Ну, это понятно...
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25.05.2020 23:52 Відповісти
Карту?
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26.05.2020 00:02 Відповісти
Здохни, кацапська мерзота.
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26.05.2020 00:21 Відповісти
У а потом те кто мурыжил сами отправяться на нары.
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26.05.2020 07:06 Відповісти
до суда насколько помню максимум 6 месяцев . сам суд по времени может длиться столько сколько максимальный срок по статье .
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26.05.2020 02:20 Відповісти
Вот просмотрел я видео ,где ,типа Антоненко ходит, и по моему экспертному мнению , это не он , а Зеленский в гриме!Он же актер! Вот и замаскировался! А теперь убийство на другого скинуть хочет!
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26.05.2020 01:04 Відповісти
Зеленский по-глупости даже бороду не такую как у Антоненко сделал. Ну и рост выдаёт, Антоненко явно выше будет.
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26.05.2020 07:05 Відповісти
презЕдент вже фактично визнав, що справа сфабрикована, але судівсько-мусорський конвеєр ніяк не може зупинитися.
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26.05.2020 03:56 Відповісти
Аваковские-Зеленские твари никак не сдаются.
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26.05.2020 07:02 Відповісти
Треба № рахунку куда внести гроші для застави.
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26.05.2020 07:58 Відповісти
 
 