Суд змінив Дугарь запобіжний захід на заставу 168 тис. грн, якщо люди зможуть зібрати - внесемо, - адвокат Оріховський

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета Яні Дугарь із домашнього арешту на заставу 168 тисяч гривень.

Про це hromadske повідомив адвокат підозрюваного Микола Оріховський, передає Цензор.НЕТ.

Попри пом'якшення запобіжного заходу, суд не задовольнив повністю вимогу захисту, який просив цілком скасувати запобіжний захід.

"У неї таких грошей немає. Якщо люди зможуть зібрати - внесуть", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

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Печерський районний суд міста Києва 2 квітня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Яні Дугар запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з забороною покидати місце свого проживання за певною адресою до 31 травня 2020 року включно.

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