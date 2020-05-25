Світ перебуває на середині першої хвилі пандемії коронавірусу, - представник ВООЗ Раян

Країни, де кількість випадків COVID-19 зменшується, можуть зіткнутися з новим піком захворюваності, якщо вони занадто рано скасують обмежувальні заходи.

Як сказав керівник відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян, світ зараз перебуває на середині першої хвилі пандемії коронавірусу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, тоді, як кількість випадків зменшується в багатьох країнах, у Центральній і Південній Америці і в Південній Азії і Африці він все ще зростає.

Раян заявив, що епідемії часто проходять хвилями, а це означає, що спалахи можуть повернутися пізніше цього року там, де перша хвиля вщухла.

"Ми маємо усвідомлювати той факт, що рівень захворюваності може вирости в будь-який час", - сказав Раян.

Станом на 25 травня, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса, у світі виявили понад 5,4 мільйона хворих на COVID-19. 345 тисяч пацієнтів померли, майже 2,2 мільйона одужали.

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