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Новини Коронавірус і карантин
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Світ перебуває на середині першої хвилі пандемії коронавірусу, - представник ВООЗ Раян

Світ перебуває на середині першої хвилі пандемії коронавірусу, - представник ВООЗ Раян

Країни, де кількість випадків COVID-19 зменшується, можуть зіткнутися з новим піком захворюваності, якщо вони занадто рано скасують обмежувальні заходи.

Як сказав керівник відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян, світ зараз перебуває на середині першої хвилі пандемії коронавірусу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, тоді, як кількість випадків зменшується в багатьох країнах, у Центральній і Південній Америці і в Південній Азії і Африці він все ще зростає.

Раян заявив, що епідемії часто проходять хвилями, а це означає, що спалахи можуть повернутися пізніше цього року там, де перша хвиля вщухла.

"Ми маємо усвідомлювати той факт, що рівень захворюваності може вирости в будь-який час", - сказав Раян.

Станом на 25 травня, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса, у світі виявили понад 5,4 мільйона хворих на COVID-19. 345 тисяч пацієнтів померли, майже 2,2 мільйона одужали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий епіцентр COVID-19 - Південна Америка, - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Раян Майкл (12)


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Топ коментарі
+19
Что эта ВОЗ несет? Ее уже никто не считает за приличную организацию. США и Великобритания отказываются финансировать, а наш Степанов за ВОЗ все повторяет как макака.
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25.05.2020 23:47
+11
Эти гады шото мутят уже.
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25.05.2020 23:50
+10
пик-пик-пик! достали ваша тупость и ваше жлобство! Трампушка, снимай эти засранцев с довольствия - у них пики никогда не кончатся.
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25.05.2020 23:48
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Что эта ВОЗ несет? Ее уже никто не считает за приличную организацию. США и Великобритания отказываются финансировать, а наш Степанов за ВОЗ все повторяет как макака.
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25.05.2020 23:47 Відповісти
Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, - представитель ВОЗ Райан - Цензор.НЕТ 3524
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25.05.2020 23:49 Відповісти
это их работа не будет пандемии что же они делать будут? кто будет выделять деньги им на борьбу на предупреждение в их интересах также как и врач заинтересован чтоб больные были всегда не будет больных не нужно будет их лечить и останутся без работы
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26.05.2020 06:17 Відповісти
А потім буде друга хвиля, третя, четверта...
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26.05.2020 07:31 Відповісти
пик-пик-пик! достали ваша тупость и ваше жлобство! Трампушка, снимай эти засранцев с довольствия - у них пики никогда не кончатся.
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25.05.2020 23:48 Відповісти
Эти гады шото мутят уже.
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25.05.2020 23:50 Відповісти
Да уже всем понятно что.
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25.05.2020 23:52 Відповісти
Эти не гады!,гады в кремле!
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26.05.2020 00:22 Відповісти
и эти гады))) и в кремле тоже Гады !!!
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26.05.2020 00:42 Відповісти
Бизнес...................
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26.05.2020 09:34 Відповісти
За хвилями прийде 9-й вал.
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25.05.2020 23:59 Відповісти
Та потрібен тотальний карантин,все повинно бути закрито,навіть супермаркети.А для більшого ефекту,кулеметні блокпости поставити.
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26.05.2020 00:02 Відповісти
К сожалению, это верно. В Испании только у 5% иммунитет. Так, что пока не будет вакцины, и/или вирус не мутирует в слабый - будет худо.
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26.05.2020 00:03 Відповісти
Вот кто подсчитал какой иммунитет у испанцев? Откуда эта цифра? Опять ВОЗ заявил?
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26.05.2020 00:32 Відповісти
масоны по заказу рептилоидов посчитали и мне тут написать приказали.
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26.05.2020 01:06 Відповісти
Любой может писать в коментах аналитику.
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26.05.2020 05:27 Відповісти
Любой может писать в коментах, что любой может писать в комментах аналитику.
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26.05.2020 07:28 Відповісти
ПНХ, панікер. Задовбали вже своєю віртуальною пандемією.
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26.05.2020 07:32 Відповісти
Хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
На вот, прочти само себе о себе: "ПНХ, панікер. Задовбали вже своєю віртуальною пандемією."
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26.05.2020 08:53 Відповісти
Напомнило случай, рассказанный дедом. Где-то в 20-х годах прошлого века, на Харьковском базаре он наблюдал такую картину: какой-то шутник вылез на прилавок и начал сзывать народ криками "Эй! Всё сюда! Новость! Новость!" Когда толпы собралось достаточно он с видом заговорщика произнёс: "Зимою, звідки вітер не повіє, все холодний та холодний!.." Эта "новость" из той же оперы...
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26.05.2020 00:05 Відповісти
В ті часи Харків був україномовний
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26.05.2020 08:24 Відповісти
красиво сказано, напоминает одного оратора - не поймёшь, це перемога, чи зрада.
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26.05.2020 00:12 Відповісти
Це як циган казав - буде або сонце, або дощ.
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26.05.2020 00:31 Відповісти
Страны, где количество случаев COVID-19 уменьшается, могут столкнуться с новым пиком заболеваемости, если они слишком рано отменят ограничительные меры


Ключевое МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ. А ведь МОГУТ И НЕ СТОЛКНУТЬСЯ. Что тогда балаболить будете? Что де вирус типа самоубился?
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26.05.2020 00:30 Відповісти
Прав Трамп, ******* нужно эту ВОЗю , и крепко
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26.05.2020 01:01 Відповісти
Это именно тот уникальный случай, когда ложь видна невооруженным взглядом. Белорусь и Швеция поимели ВОЗ и возовцев и само понятие "Ковидианство" во все доступные дыры.....Уже прошло три месяца как у нас, в Украине, коронабесие с вирусопсихозом. Неужели еще есть нормальные люди до которых не дошло что это развод лохов?
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26.05.2020 01:08 Відповісти
Бедолаги едут на велосипедах на свежем воздухе на дачу в масках.В масках и огород обрабатывают. Вот это я понимаю, внушаемые. А потом маски через год маски сняли - и пневмония от свежего воздуха.
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26.05.2020 02:42 Відповісти
ВОЗ как-то же должна оправдывать своё существование, чтобы получать финансирование. Так что эти ребята будут заливаться соловьями о новых угрозах всё чаще и чаще.
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26.05.2020 05:14 Відповісти
Дядько Білл сказав так треба, Кишенькова ВООЗ відповіла - Єсть!
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26.05.2020 06:44 Відповісти
Китайская пословица гласит - Не озвучимое не существует- Туркмен -Баши сказал ковид19 запрещается произносить. Так там в натуре его и нет. Также Бацька и шведы сказали эпидемии нет. И там так- таки эпидемии нет.Но когда людям все время говорить что они свиньи то они захрюкают. Посмотрите сколько в масках и делайте выводы- Кем нам быть.
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26.05.2020 06:48 Відповісти
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали использовать маски правильно или не применять их вовсе для профилактики коронавирусной инфекции.
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26.05.2020 06:50 Відповісти
За 2.2 млрд від Білла Гейтса лише таке видати це подвиг.
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26.05.2020 08:08 Відповісти
Может хватит "волну гнать"?
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26.05.2020 12:05 Відповісти
 
 