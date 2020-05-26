ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка
Державне бюро розслідувань почало провадження за фактом прослуховування розмови п'ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело "Української правди" в правоохоронних органах
Відомство розслідуватиме справу за прослушку в кабінеті Порошенка.
Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло завдати шкоди державним інтересам.
Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".
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Хорошо образованы это как?! Рекомендую почитать о нормальном распределении ака распределение Гаусса.
Несколько дней назад к ним подключился и атеист-*********** из офиса президента, который совместно с ФСБ на Лубянке проводит спецоперацию против тандема политиков Порошенко-Байден. Цель этой интеркоманды: скомпрометировать кандидата на пост Президента США господина Джо Байдена.
На телеканалах украинских олигархов круглосуточно транслируют фальшивые записи депутата Андрея Деркача, в которых один из мужей российской певицы Аллы Пугачевой, господин Максим Галкин, подражает голосу Петра Порошенко.
73% лохтората арлекина из Кривого Рога радостно потирают руки. «Наконец-то посадют барыгу!!!».
25% жителей Украины, не смотревших сериал «Слуга народа» прекрасно понимают, откуда «растут ноги» и кто оплачивает эту травлю.
График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
Первый транш кредита в размере $1,9 млрд может поступить уже через пару дней после утверждения программы - средства пойдут на пополнение бюджета. Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий - "структурных маяков"
Что необходимо для продолжения программы?
Пакет маяков можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивируный, связанный с COVID-19. Предполагается, в частности, изменение двух законов - по банковскому и судебному направлениям. В перечне маяков на данном этапе нет ничего, что касалось бы темы закона о рынке земли. Стоит напомнить, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.
По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Тогда полномочия наблюдательного совета НАК были несколько ограничены. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.
По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.
По направлению фискальной политики по таможне и налоговой необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.
По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.
По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.
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В условиях острой нехватки пресной воды в аннексированном Крыму Россия может попытаться своими силами прорвать водную блокаду полуострова.
Такое мнение высказали аналитики американского центра The Jamestown Foundation, сообщается на https://jamestown.org/program/critical-water-shortage-in-crimea-may-prompt-new-russian-move-against-ukraine/ сайте организации , передает https://www.obozrevatel.com/politics/v-ssha-sprognozirovali-nastuplenie-na-ukrainu-iz-za-nehvatki-vodyi-v-kryimu.htm Обозреватель ."В регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. Запасы этого важнейшего природного ресурса будут полностью исчерпаны где-то в июле или августе. Ситуация создает серьезный кризис общественного здравоохранения в Крыму и может подтолкнуть Москву начать новую военную акцию против Украины", - сказано в их докладе.Аналитики также подчеркнули, что сыграть на руку РФ может тот факт, что мир отвлекся на пандемию COVID-19.
А я бы добавила, что и личность зеленого президента-уклониста"какаяразница" подталкивает...
Какие меры принял г---нокомандующий? Или будет потом мыролюбно блеять очередную фигню в своих видосиках?
"Ми не знаємо, що слідуватиме за цим і чого очікувати. Навіть" Вашингтон пост "сказав, що там немає ніяких доказів, що це дежавю і стара історія і так далі, що використана в контексті передвиборчої кампанії. Поки що в Америці це не викликало "імпакту" (фурору), як ми говоримо. Але в Україні - нервозність, якась така надмірна реакція політичних сил - що це може означати й т.д. Поки що більше шуму це викликало в Україні, ніж в США", - сказав він.
https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/1642-v-amerike-plenki-poroshenko-ne-proizveli-furora-britanskiy-zhurnalist
Пропоную Олену Зеркаль. Пані з орбіти Порошенка, але справами довела, що за такий вибір соромно не буде.
зауважувати,а зважати.Підстилку червоного кучмиря я не зачіпаю,хоч і кинула спільників та тисячі своїх прихильників на кровю і потом зароблені гроші.Так що можеш смоктати свою моржову до всирачки-тут інша тема-її коментуй,а не стрибай голою пятою на шаблю.
- продавцям, що сало в два рази подорожчає
- покупцям, що подешевшає в три рази
- свиням - недоторканість.
подобные разговоры ПОУМОЛЧАНИЮ пишутся службой безопасности.
преступлетие - в незаконной передаче записей ТРЕТЬИМ фейсам))))
банду моники отмазывают этим "расследованием"
Надо бы ещё обнародовать его разговоры с пуйлом - я думаю там будет гораздо интереснее.
усе могет бути ))))))))))))
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Стыдно если узнают?
Нквже вам не доходимть, що розмови Порошенка з Байденом і Керрі підняті з архівів протокольної служби АП?
А тепер, надалі - не розмовлятимуть.
Аналіз і порівняння розмови Петра Порошенка із Джо Байденом та Володимира Зеленського із Дональдом Трампом свідчать, що ці розмови мають суттєві відмінності.
Так, Зеленський запевняє Трампа під час розмови, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка є "на 100% його людиною".
Тоді як у розмові з Джо Байденом Порошенко анонсує незалежність Генпрокуратури та реформу прокуратури.
Президент Зеленський обіцяє Трампу переглянути справу щодо сина Байдена, втягуючи Україну в міжнародний скандал.
Порошенко підтверджує чіткі меседжі щодо вектору розвитку країни Порошенко, і це є в розмові з Байденом. П'ятий президент заявляє, що Україна обрала європейську спрямованість і буде рухатись у цьому напрямку.
Своєю чергою президент Зеленський розкритикував допомогу Європи і заявив, що вони недостатньо допомагають Україні.
Після розмови Порошенка з Байденом Україна отримала від США гарантії на фінансову допомогу в розмірі одного мільярда доларів.
Розмова ж Зеленського з Трампом закінчується масштабним міжнародним скандалом, після якого над 45-м президентом США починається процедура імпічменту.
https://prm.ua/milyard-dolariv-dopomogi-i-reformi-vs-impichment-trampu-y-mizhnarodniy-sorom-analiz-rozmov-poroshenka-i-zelenskogo-z-liderami-ssha/