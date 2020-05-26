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ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка

Державне бюро розслідувань почало провадження за фактом прослуховування розмови п'ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Відомство розслідуватиме справу за прослушку в кабінеті Порошенка.

Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло завдати шкоди державним інтересам.

Також читайте: Зеленський з "плівками Деркача" ставить під загрозу українсько-американські відносини, - The Washington Post

ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка 01

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2883) Порошенко Петро (15166) прослуховування (206) кримінальна справа (519) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+44
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 5396
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26.05.2020 00:12
+27
Господі мой Боже які кретини!!! ***** запис такіх розмов постійно ведеться , для цьго і служба є спеціальна яка зберігає всі ці розмово , а от як вони потрапили до Деркача це треба розслідувати
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26.05.2020 00:21
+26
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 4606
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26.05.2020 00:57
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Он ваш пастух, не наш
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26.05.2020 00:44 Відповісти
На щастя, бо бути в одномузеленому стаді з вами ганебно.
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26.05.2020 01:18 Відповісти
Поэтому получается есть два выхода ,первый друг друга убивать и этого хочет и придёт на "помощь" обоим сторонам третья с востока или примериться и строить свою страну не позволяя имея солидную численность и сшитость наезжать из вне
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26.05.2020 01:47 Відповісти
Ваш пастух КУЧМА Леонид Данилыч и Зелемойские уж почти 30 лети..СТАДО туупых БАРАНОВ
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26.05.2020 00:45 Відповісти
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 4606
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26.05.2020 00:57 Відповісти
Демократия непригодна, в качестве механизма управления, для стран с нищим, легко поддающимся пропаганде населением.
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26.05.2020 01:06 Відповісти
Точный автопортрет сэр.
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26.05.2020 01:11 Відповісти
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 4632
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26.05.2020 01:12 Відповісти
В какой стране выполняется это условие?! Чтоб вы понимали средняя зарплата в Штатах ниже 5К в месяц. Если вы ещё посмотрите какой процент получает эту среднюю зарплату, то... Good Luck!

Хорошо образованы это как?! Рекомендую почитать о нормальном распределении ака распределение Гаусса.
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26.05.2020 04:41 Відповісти
Для недемократии(!) нужен сильный лидер, а его в Украине нет.
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26.05.2020 04:35 Відповісти
Есть, конечно. И не один. Просто им незачем светиться раньше времени.
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26.05.2020 04:41 Відповісти
Ну и кого вы таковым считаете?
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26.05.2020 06:21 Відповісти
Хрюкаючу масу скинули рік тому,І главнокомандувачем вона вже не буде ніколи.
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26.05.2020 01:14 Відповісти
Не понимаю чему ты радуешься. Если к власти не придёт военная хунта, твоей страны не будет, а потому и у тебя шансы выжить невелики. Если же будет хунта, ты будешь трястись под одеялом каждую ночь, и жалобно плакать - как хорошо и безопасно было при Порохе.
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26.05.2020 01:24 Відповісти
а если и хунты не будет, и страна будет, то чем вы готовы ответить за свою самоуверенность?
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26.05.2020 04:44 Відповісти
Ну, будет колония Московии. Это то же самое что страны нет.
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26.05.2020 04:46 Відповісти
а если не будет колонией РФ?!
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26.05.2020 06:09 Відповісти
Та ідіть ви вже на... на Ліпецк зі своїм Порохом, брехливим , лицемірним баригою.
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26.05.2020 08:45 Відповісти
Увага! Бот под ником ПИРАМИДОН работает на фсб
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26.05.2020 09:22 Відповісти
Пятый Президент Украины пан Петр Порошенко остается «главной мишенью» в инфовбросах ботов Пригожина из Санкт-Петербурга.
Несколько дней назад к ним подключился и атеист-*********** из офиса президента, который совместно с ФСБ на Лубянке проводит спецоперацию против тандема политиков Порошенко-Байден. Цель этой интеркоманды: скомпрометировать кандидата на пост Президента США господина Джо Байдена.
На телеканалах украинских олигархов круглосуточно транслируют фальшивые записи депутата Андрея Деркача, в которых один из мужей российской певицы Аллы Пугачевой, господин Максим Галкин, подражает голосу Петра Порошенко.
73% лохтората арлекина из Кривого Рога радостно потирают руки. «Наконец-то посадют барыгу!!!».
25% жителей Украины, не смотревших сериал «Слуга народа» прекрасно понимают, откуда «растут ноги» и кто оплачивает эту травлю.
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26.05.2020 09:21 Відповісти
73% ужасно хотят освежить своё тело и душу лечебным голоданием. Давно дефолта не было.
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26.05.2020 10:07 Відповісти
не хрюкайте будь ласка
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26.05.2020 21:51 Відповісти
А попаредника тот же самый народ выбирал по этому же принципу?
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26.05.2020 04:33 Відповісти
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 3579
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26.05.2020 00:57 Відповісти
Незелёное гавно, не у 95-го были права на этот прокат. Прежде чем обвинять других, разберитесь в своём говне.
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26.05.2020 04:47 Відповісти
Уже до конца этого года среднестатистическая платежка в Украине заметно "потяжелеет". Подорожают практически все коммунальные услуги - от газа до электроэнергии и воды. Плюс придется переплачивать банковские комиссии за целую пачку квитанций.
График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
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26.05.2020 00:59 Відповісти
Нефть спрашивает ГАЗ,мы главные в Мире,или Порох с Банденом? СПГ вылазит из бутылки и говорит,вы сегодня НИКТО,главным стал Сельук Байрактар и его турецкие Дроны..
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26.05.2020 01:01 Відповісти
Бомжів без землі перерозподіл сфер впливу не стосується. До нашого пограбунку залишилось трохи більше півроку(ринок землі)
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26.05.2020 06:59 Відповісти
Новая кредитная может быть утверждена Советом директоров МВФ максимум в начале июня.
Первый транш кредита в размере $1,9 млрд может поступить уже через пару дней после утверждения программы - средства пойдут на пополнение бюджета. Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий - "структурных маяков"
Что необходимо для продолжения программы?
Пакет маяков можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивируный, связанный с COVID-19. Предполагается, в частности, изменение двух законов - по банковскому и судебному направлениям. В перечне маяков на данном этапе нет ничего, что касалось бы темы закона о рынке земли. Стоит напомнить, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.
По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Тогда полномочия наблюдательного совета НАК были несколько ограничены. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.
По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.
По направлению фискальной политики по таможне и налоговой необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.
По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.
По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.
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26.05.2020 01:11 Відповісти
https://lohmatiy77.livejournal.com/1075363.html «Жити по-новому»: в 12 раз дороже: lohmatiy77 - ЖЖ ..

..ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 6834
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26.05.2020 06:26 Відповісти
Зачем вам Пандемия, если КоронвиRUSa нет ни в башке ни в Природе... а За мозг отвечает КГБист из соседнего Болота
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26.05.2020 01:16 Відповісти
Наступление на Украину: в США спрогнозировали агрессию Кремля со стороны Крыма
В условиях острой нехватки пресной воды в аннексированном Крыму Россия может попытаться своими силами прорвать водную блокаду полуострова.
Такое мнение высказали аналитики американского центра The Jamestown Foundation, сообщается на https://jamestown.org/program/critical-water-shortage-in-crimea-may-prompt-new-russian-move-against-ukraine/ сайте организации , передает https://www.obozrevatel.com/politics/v-ssha-sprognozirovali-nastuplenie-na-ukrainu-iz-za-nehvatki-vodyi-v-kryimu.htm Обозреватель ."В регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. Запасы этого важнейшего природного ресурса будут полностью исчерпаны где-то в июле или августе. Ситуация создает серьезный кризис общественного здравоохранения в Крыму и может подтолкнуть Москву начать новую военную акцию против Украины", - сказано в их докладе.Аналитики также подчеркнули, что сыграть на руку РФ может тот факт, что мир отвлекся на пандемию COVID-19.
А я бы добавила, что и личность зеленого президента-уклониста"какаяразница" подталкивает...

Какие меры принял г---нокомандующий? Или будет потом мыролюбно блеять очередную фигню в своих видосиках?
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26.05.2020 01:39 Відповісти
За шесть лет они могли переселить всё гражданское население на Дальний Восток; всё равно Крым - это для них просто военная база, плюс несколько дворцов для боярского сословия. А теперь - да, вопрос с водой для них нерешаем кроме как военным путём.
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26.05.2020 02:02 Відповісти
Про ситуацію з "плівками Байдена - Порошенка" висловився британський журналіст, екскерівник української редакції "Радіо Свобода" Богдан Нагайло в ефірі каналу "Україна 24".
"Ми не знаємо, що слідуватиме за цим і чого очікувати. Навіть" Вашингтон пост "сказав, що там немає ніяких доказів, що це дежавю і стара історія і так далі, що використана в контексті передвиборчої кампанії. Поки що в Америці це не викликало "імпакту" (фурору), як ми говоримо. Але в Україні - нервозність, якась така надмірна реакція політичних сил - що це може означати й т.д. Поки що більше шуму це викликало в Україні, ніж в США", - сказав він.

https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/1642-v-amerike-plenki-poroshenko-ne-proizveli-furora-britanskiy-zhurnalist
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26.05.2020 03:28 Відповісти
Об этом тебе с кремля сказали. Вот ради прикола ,зебанутые приведите хоть один РЕАЛЬНЫЙ пример зрады или воровства Порошенко. Не про ТЫСЯЧУ КАМАЗОВ долларов, не про убитого брата в трусиках не про Илловайск - а что-то реальное. Ваши тупые мантры просто задолбали.
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26.05.2020 07:05 Відповісти
Тысяча камазов с долларами - это ещё злочинная панда вывозил, не путай с барыгой.
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26.05.2020 09:36 Відповісти
На якого конкретно баригу справу завести? На зеленого, чи шоколадного?
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26.05.2020 07:08 Відповісти
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 6676
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26.05.2020 05:46 Відповісти
Простая арифметическая задачка.Которую можно найти на сайте Кабмина Украины.Для особенных и одаренных математиков сообщаю.На 1 марта 2014 годв на счету Казначейства Украины стоит сумма 107 000 гртвен.После отставки кабмина Гройсмана значится сумма 150 миллиардов гривен и 24 миллиарда долларов золотовалютного резерва.Вопрос простой.Кто идиот?
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26.05.2020 06:01 Відповісти
Арифметика это сложно. Надо видосик смотреть. Академик Павлов не зря писал об "исключительно слабой мозговой деятельности" населения одной шестой суши Земли.
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26.05.2020 07:08 Відповісти
ю
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26.05.2020 14:02 Відповісти
101%-ная ЗЕбильная прокурорша уже Байдену повестку выписала?
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26.05.2020 06:49 Відповісти
Сами же и прослушивали.
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26.05.2020 07:00 Відповісти
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 5105
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26.05.2020 07:04 Відповісти
Пернул ? можешь отдыхать !
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26.05.2020 07:10 Відповісти
Піди доторкнись, сцикло.
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26.05.2020 08:23 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм ЄДИНОГО кандидата від демсил на дострокові цього літа. Ця зелена мерзота забиває кілок між нами і нашими гарантами безпеки США.
Пропоную Олену Зеркаль. Пані з орбіти Порошенка, але справами довела, що за такий вибір соромно не буде.
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26.05.2020 07:15 Відповісти
Браво ! Прогресс налицо.
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26.05.2020 07:19 Відповісти
А Йулька брехуха і воровайка!
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26.05.2020 08:22 Відповісти
Нетушки,уж лучше Юлька Варовка,чемь ЗЕркаль,которая переданные ей Романенком бирки из "гумконвоя",как доказательства для "РФ-спонсор терроризма" так и в Европейский суд не отдала,впрочемь и не могла отдать,если Порох под конец своего срока планировал позволить рашистам в Совет Европы вернуться 17-го Мая 2019-го.https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-05-20/russia-returns-to-council-europe
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26.05.2020 08:32 Відповісти
Становиться даже интересно . Есть различные " фобии" , причем логического объяснения им , зачастую, трудно подыскать. Сейчас появилась ПОРОШЕНКОФОБИЯ ! Когда казламордые ей страдают-тут все ясно, но зебилы в эту канву не вписываются. Единственно сопутствующий синдром - редкая тупость страдающих этой хворью.
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26.05.2020 07:17 Відповісти
А може краще не лізти взагалі у внутрішні справи нашого партнера? Чому Деркач досі не ізольований? Зєля теж задіяний в цій операції фсб?
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26.05.2020 07:23 Відповісти
Какие внутренние дела,если скандал международный и Клинтонша свой месенджер удалила и Байден удалил все видосики ,где он признался,как за один милярд за 6-ть часов независимую судебную власть Украины выгнал,а Пороха вздрючил за "Бурисьму",заставив дело сжечь.Понятно,что путлерасы-козлы,но они https://www.youtube.com/watch?v=KCF9My1vBP4 видео,которое видели и слышали миллионы амеров,всёж сохранили-вот оно. Это ль не внутреннее дело Украины-спросить у Пороха за этот миллиард?
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26.05.2020 08:47 Відповісти
Цапа, бери бояру і йди до себе в калюжу. Бо турецькі безпілотники на твою брудну дупу зауважувати не будуть
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26.05.2020 09:22 Відповісти
Бохинелизе,українську мову я знаю краще за тебе,хоч і грузин,бо не зауважувати,а зважати.Підстилку червоного кучмиря я не зачіпаю,хоч і кинула спільників та тисячі своїх прихильників на кровю і потом зароблені гроші.Так що можеш смоктати свою моржову до всирачки-тут інша тема-її коментуй,а не стрибай голою пятою на шаблю.
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26.05.2020 09:47 Відповісти
Якщо ти - грузин, то ти не можеш бути цапом в душі? Навіщо ти лизеш і гадиш під Україну? Йди до свого Іванішвілі, чи хто там у вас, і дрочи на нього, чи смокчи, як хочеш. А ми самі розберемось у себе в країні
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26.05.2020 10:31 Відповісти
Ваня,ти чув чому Тимошенко програла президентські? Бо пішла на базар і пообіцяла:
- продавцям, що сало в два рази подорожчає
- покупцям, що подешевшає в три рази
- свиням - недоторканість.
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26.05.2020 11:07 Відповісти
Слухай, "гансдідич", а не пішов би ти в паРашу, га?
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26.05.2020 11:38 Відповісти
Смерть косата-ти вже "в"?Українці кажуть "на".
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26.05.2020 12:43 Відповісти
какая ловкая подмена события преступления..))))
подобные разговоры ПОУМОЛЧАНИЮ пишутся службой безопасности.
преступлетие - в незаконной передаче записей ТРЕТЬИМ фейсам))))
банду моники отмазывают этим "расследованием"
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26.05.2020 07:47 Відповісти
ну да, ну да, а типа Петя ни в чём не виновен ))
Надо бы ещё обнародовать его разговоры с пуйлом - я думаю там будет гораздо интереснее.
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26.05.2020 10:18 Відповісти
Обязательно нужно всё обнародовать! Мы имеем право знать! И Пе и Зе желаем послушать!
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26.05.2020 14:06 Відповісти
идиотик, так это петя виноват в незаконной прослушке )))
усе могет бути ))))))))))))
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26.05.2020 18:57 Відповісти
Скорее ло ло банду.
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26.05.2020 14:03 Відповісти
ты редкий идиот..)))
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26.05.2020 18:55 Відповісти
Так а більше кому це вигідно !? ..
.

..ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 6650.....
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26.05.2020 07:54 Відповісти
ніколи з кондитера не буде гетьмана
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26.05.2020 08:07 Відповісти
Ну зато с клоуна охерительный гетьман.
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26.05.2020 08:33 Відповісти
Хіба Зеленський позиціонує себе як гетьман? То петрушкина мулька.
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26.05.2020 09:48 Відповісти
він позиціонує себе мало чи не імператором України. Наприклад, шукає кандидатури на посади міністрів, які надежить шукати коаліції. Але ж монобільшість - йому підпорядклвується, так що - да: не гетьман, але імператор, мало не диктатор, генсек, тощо.
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26.05.2020 09:55 Відповісти
підвезли свіжі методички?
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26.05.2020 09:56 Відповісти
а по сутті? а не ваші кагально-ольгінські заготовки?
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26.05.2020 10:28 Відповісти
Чи не головна риса упоротого порохобота це брехня і популізм.
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26.05.2020 10:35 Відповісти
Да да сказало зелёное упоротое брехливое гавно. Скажи ка зелено коричневое где порох говорил что он гетьман,ну хоть одно интервью или видеозапись?
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26.05.2020 12:01 Відповісти
Більшого популіста та брехла як Зешмаркля світ ще не бачив, коли лохторат доїсть останні залишки з холодильника відосики Величного лідера ********** хліб не замінять.
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26.05.2020 22:02 Відповісти
Делать не стыдно?
Стыдно если узнают?
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26.05.2020 08:14 Відповісти
Тобто США і Байдену до лампочки, а Бєнідіктовій в сраці пече?
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26.05.2020 08:21 Відповісти
А точніше сказати - Янукович через свого адвоката розслідує справу проти США.
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26.05.2020 08:44 Відповісти
73 % баранов нужен не Порох,вам нужен тот, кто ваших дедов прадедов в ГУЛАГе держал...,чтобы вы быдло на своей шкуре ощутили прелесть Джугашаильской дэмократыи
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26.05.2020 09:07 Відповісти
Любишь сралина,совок?Чаушеску без него повесили,порошеску-предстоит.https://www.youtube.com/watch?v=KWsIzTyMljg
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26.05.2020 10:47 Відповісти
Это хорошее наказание потроху за то,что ему не мешали путинцы захватившие весь украинский рынок мобильной связи и он не стал себя утруждать вышвыриванием их из Украины,в благодарность они записали все его разговоры,как последнего лоха.
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26.05.2020 09:14 Відповісти
зебіл, по відкритому мобільному звязку з АП ніхто по службі не розмовляє. Навіть клерки не розмовляють. Для цього в них окремий канал звязку, захищений через СБУ.

Нквже вам не доходимть, що розмови Порошенка з Байденом і Керрі підняті з архівів протокольної служби АП?
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26.05.2020 09:52 Відповісти
Что ты втыкаешь тут,вся связь у нас под путинской агентурой.\канал звязку, захищений через СБУ\ - не смеши потроховский диабет,это эсбэу переполнено лубянской агентурой,потрох после 15 года не выявил и не арестовал ни одного путинского агента,все кто при янике там окопался по сей день все на своих местах.
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26.05.2020 10:40 Відповісти
дебіл, американці, якщо були би невпевненні в захисті спецзвязку - ніколи би не розмовляли з Україною на такі делікатні теми, як Байден з Порошенком.
А тепер, надалі - не розмовлятимуть.
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27.05.2020 00:24 Відповісти
Они умеют разводить лохов..
ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка - Цензор.НЕТ 4770
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26.05.2020 13:41 Відповісти
П'ятий президент Петро Порошенко у переговорах з ексвіцепрезидентом Сполучених Штатів Джо Байденом засвідчив європейський вектор розвитку України, реформу прокуратури і отримав від США гарантії на фінансову допомогу. У свою чергу глава держави Володимир Зеленський у розмові з американським лідером Дональдом Трампом говорив про "100% свого прокурора" Рябошапку і критикував допомогу від Європи.
Аналіз і порівняння розмови Петра Порошенка із Джо Байденом та Володимира Зеленського із Дональдом Трампом свідчать, що ці розмови мають суттєві відмінності.
Так, Зеленський запевняє Трампа під час розмови, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка є "на 100% його людиною".
Тоді як у розмові з Джо Байденом Порошенко анонсує незалежність Генпрокуратури та реформу прокуратури.
Президент Зеленський обіцяє Трампу переглянути справу щодо сина Байдена, втягуючи Україну в міжнародний скандал.
Порошенко підтверджує чіткі меседжі щодо вектору розвитку країни Порошенко, і це є в розмові з Байденом. П'ятий президент заявляє, що Україна обрала європейську спрямованість і буде рухатись у цьому напрямку.
Своєю чергою президент Зеленський розкритикував допомогу Європи і заявив, що вони недостатньо допомагають Україні.
Після розмови Порошенка з Байденом Україна отримала від США гарантії на фінансову допомогу в розмірі одного мільярда доларів.
Розмова ж Зеленського з Трампом закінчується масштабним міжнародним скандалом, після якого над 45-м президентом США починається процедура імпічменту.
https://prm.ua/milyard-dolariv-dopomogi-i-reformi-vs-impichment-trampu-y-mizhnarodniy-sorom-analiz-rozmov-poroshenka-i-zelenskogo-z-liderami-ssha/
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27.05.2020 00:25 Відповісти
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