МОЗ планує створити в лікарнях тримісячний запас засобів індивідуального захисту, - Степанов

МОЗ планує створити тримісячний запас засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) безпосередньо в лікарнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".

"Ми маємо створити тримісячний запас усіх ЗІЗ. Ми зараз розраховуємо, який обсяг фінансових коштів необхідний, щоб створити цей запас безпосередньо в лікарнях", - сказав він.

Степанов підкреслив, що "державні закупівлі мають проводитися виключно через ДП "Медичні закупівлі України" (МОЗ)".

"Я навіть ніколи про це не сперечався, але мене цікавить, щоб ДП МОЗ України робило ефективну закупівлю", - сказав він.

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Зі свого боку, глава Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД Дмитро Шерембей нагадав, що ЗІЗ для медиків, які працюють з пацієнтами з COVID-19, крім МОЗ, закуповували також волонтери та благодійні фонди. При цьому ціна захисного костюма, за його словами, становила від 135 до 240 грн за одиницю, в той час, як Міністерство охорони здоров'я закупило костюми за ціною понад 500 грн за одиницю.

"Є рішення антикорупційного комітету Верховної Ради конкретно щодо цих костюмів - провести порівняння, порахувати скільки гуманітарної допомоги заїхало і чи завозилися такі костюми, як закупив МОЗ, як гуманітарна допомога. Ми зараз чекаємо висновків, Рахункова палата веде розслідування", - сказав він.