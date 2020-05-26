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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує створити в лікарнях тримісячний запас засобів індивідуального захисту, - Степанов

МОЗ планує створити в лікарнях тримісячний запас засобів індивідуального захисту, - Степанов

МОЗ планує створити тримісячний запас засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) безпосередньо в лікарнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".

"Ми маємо створити тримісячний запас усіх ЗІЗ. Ми зараз розраховуємо, який обсяг фінансових коштів необхідний, щоб створити цей запас безпосередньо в лікарнях", - сказав він.

Степанов підкреслив, що "державні закупівлі мають проводитися виключно через ДП "Медичні закупівлі України" (МОЗ)".

"Я навіть ніколи про це не сперечався, але мене цікавить, щоб ДП МОЗ України робило ефективну закупівлю", - сказав він.

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Зі свого боку, глава Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД Дмитро Шерембей нагадав, що ЗІЗ для медиків, які працюють з пацієнтами з COVID-19, крім МОЗ, закуповували також волонтери та благодійні фонди. При цьому ціна захисного костюма, за його словами, становила від 135 до 240 грн за одиницю, в той час, як Міністерство охорони здоров'я закупило костюми за ціною понад 500 грн за одиницю.

"Є рішення антикорупційного комітету Верховної Ради конкретно щодо цих костюмів - провести порівняння, порахувати скільки гуманітарної допомоги заїхало і чи завозилися такі костюми, як закупив МОЗ, як гуманітарна допомога. Ми зараз чекаємо висновків, Рахункова палата веде розслідування", - сказав він.

Автор: 

захист (157) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Где деньги, Зин? Клоун. Тоесть, будут или не будут - неясно. Но, наперед, похвастались. По жанру преЗЕдента, этот хрен 300% уже выплатил. Или снова врет?
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26.05.2020 00:44
+5
Лучше бы твоему папе, своевременно, подарили средство защиты от внезапных родов. В больницах областного подчинения нет даже мусорных пакетов. О чем говорит этот гуманоид?
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26.05.2020 00:49
+2
Это естественно, на поддержку Вируса выделены гигантские бабки, грех не распилить.
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26.05.2020 00:59
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Где деньги, Зин? Клоун. Тоесть, будут или не будут - неясно. Но, наперед, похвастались. По жанру преЗЕдента, этот хрен 300% уже выплатил. Или снова врет?
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26.05.2020 00:44 Відповісти
Вопрос риторический
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26.05.2020 00:46 Відповісти
А в Госрезерве до того, как вы его китайцам распродали, и бабки по карманам рассовали, на три месяца запасов лежало ? Или больше?
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26.05.2020 02:00 Відповісти
Кстати, до сих пор по факту "дерибана" госрезерва данные не внесены в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК Украины.
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26.05.2020 04:40 Відповісти
Лучше бы твоему папе, своевременно, подарили средство защиты от внезапных родов. В больницах областного подчинения нет даже мусорных пакетов. О чем говорит этот гуманоид?
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26.05.2020 00:49 Відповісти
Петя запасы масок в Китай вывез перед эпидемией ?
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26.05.2020 02:01 Відповісти
Пусть он поженит свою голову с мозгами, а то там совсем "вава".
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26.05.2020 04:43 Відповісти
Это естественно, на поддержку Вируса выделены гигантские бабки, грех не распилить.
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26.05.2020 00:59 Відповісти
Чтобы защититься от вируса необходимо использовать изолирующий противогаз и комплект ПХЗ. Но самый главный вопрос - зачем от Ковида защищаться? С какой целью?
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26.05.2020 01:03 Відповісти
И где это все хранить?
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26.05.2020 01:05 Відповісти
Просто факты - По кол-ву тестов на 100 тыс. населения Украина занимает предпоследнее место в Европе..
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26.05.2020 01:13 Відповісти
И что? Это как то на что-то влияет?
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26.05.2020 01:17 Відповісти
Та 3-месячные запасы надо иметь в больницах сразу как построили. Теперь уже как бы нахер. Привыкли когда нехрен.
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26.05.2020 01:20 Відповісти
Свиняче птичим грипом переболели,Летуче мышиной Короной тоже,следующая стадия Кроляче заячий Короновирус...
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26.05.2020 01:24 Відповісти
Пятилетку за три дня.
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26.05.2020 02:58 Відповісти
При этом цена защитного костюма, по его словам составляла от 135 до 240 грн за штуку, в то время, как Минздрав закупил костюмы по цене около 500 грн за штуку. Источник: https://censor.net.ua/n3197929
ЦЬОГО ДОСТАТНЬО ДЛЯ ВІДСТАВКИ.
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26.05.2020 03:39 Відповісти
Цього достатньо для посадки.
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26.05.2020 08:20 Відповісти
Только планирует🤦🐸🐸🐸🤣 А в Белоцерковский больнице уже научились маски стирать😂 подскажите Шмыге ,что нужен министр по стирке масок.
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26.05.2020 06:51 Відповісти
Це бєнє чи Ахмєтову треба підказати, бо Шмига нічого не вирішує.
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26.05.2020 06:57 Відповісти
Какая замечательная жизнь ждёт всех в будущем.
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26.05.2020 07:10 Відповісти
ВОЗ против масок: эксперты рассказали, почему такая защита от коронавируса может навредить
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26.05.2020 07:12 Відповісти
...Минздрав планирует создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) непосредственно в больницах.Источник: планы могут быть полеты на Марс!. у нас это может ассоциировать токо с возможностью стырить и повесить на уши макарены) зачем кидать в эфир такое?)
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26.05.2020 07:45 Відповісти
Жива 1008 рекомендации засуньте им в жопы, маски нужно менять часто, а есть респираторы с фильтром они помогают не заразиться вместе с защитой для глаз🙂
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26.05.2020 08:06 Відповісти
Вони ще тільки планують! А ліки які повинні були для хронічних хворих закуповуватися ще з початку року вони теж тільки планують почати закупівлі!
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26.05.2020 08:19 Відповісти
"Может быть", "когда нибудь", "планируем", "предположительно к 2035". Пришибленные вовки *********** много в чем похожи. Осталось в риторике ишаковских добавить "не имеющий аналогов в мире" и будет типичное "ху..ло 2"
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26.05.2020 08:50 Відповісти
Опять обещания... А где министр МОЗ и Премьер возьмут деньги на все все свои обещания, когда казна пуста? Ведь сокращения медиков продолжается, никаких обещанных доплат они не получали. Равно как никто не пересматривает бюджет для сохранения инфекционных и психиатрических больниц, диспансеров для лечения туберкулезных больных... Разрушит "до основания" то, что до тебя годами строили очень легко. Вначале постройте внебольничную помощь таким больным. А потом проводите реформу дальше.
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26.05.2020 08:54 Відповісти
Стыдно, господа высшие чиновники от медицины. Вы только и можете что наказывать и отчитывать других. А кто и когда вас накажет за разрушение медицины. У нас нет нормальных рыночных отношений в стране. Чем люди будут платить за нормальное современное лечение, которое вы не " обещаете"? Что вы творите с народом?
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26.05.2020 08:58 Відповісти
Эффективные закупки от Степашки
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26.05.2020 09:29 Відповісти
 
 