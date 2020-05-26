За добу 25 травня на Буковині заразилося коронавірусом 18 осіб, - ОДА

25 травня в Чернівецькій області підтвердили 18 випадків зараження коронавірусом. Загалом в області зафіксували 3101 випадок інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"На Буковині 25 травня, офіційно підтверджено ще 18 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував майже 300 нових зразків.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3101 особа", - наголосив Осачук.

Зазначається, що 9% жителів області заразилися коронавірусом за кордоном, ще 71% - вдома. Також 20% хворих не змогли назвати, де саме вони підхопили COVID-19.

"Таким чином, кожен 5 буковинець підхопив вірус випадково, в невідомих умовах", - зазначив голова ОДА,

Крім того, близько 9000 осіб мають статус контактних осіб та змушені залишатися на самоізоляції.

Епідеміологи вважають, що пікове зростання захворюваності на коронавірус припало на період з 27 квітня по 3 травня. Після цього ситуація стабілізувалася. Зараз область перебуває на так званому плато показників.

"Якщо така тенденція збережеться і надалі, кількість хворих в області піде на спад", - сказав Осачук.

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