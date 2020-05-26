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Новини Коронавірус і карантин
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За добу 25 травня на Буковині заразилося коронавірусом 18 осіб, - ОДА

За добу 25 травня на Буковині заразилося коронавірусом 18 осіб, - ОДА

25 травня в Чернівецькій області підтвердили 18 випадків зараження коронавірусом. Загалом в області зафіксували 3101 випадок інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"На Буковині 25 травня, офіційно підтверджено ще 18 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував майже 300 нових зразків.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3101 особа", - наголосив Осачук.

Зазначається, що 9% жителів області заразилися коронавірусом за кордоном, ще 71% - вдома. Також 20% хворих не змогли назвати, де саме вони підхопили COVID-19.

"Таким чином, кожен 5 буковинець підхопив вірус випадково, в невідомих умовах", - зазначив голова ОДА,

Крім того, близько 9000 осіб мають статус контактних осіб та змушені залишатися на самоізоляції.

Епідеміологи вважають, що пікове зростання захворюваності на коронавірус припало на період з 27 квітня по 3 травня. Після цього ситуація стабілізувалася. Зараз область перебуває на так званому плато показників.

"Якщо така тенденція збережеться і надалі, кількість хворих в області піде на спад", - сказав Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернівецька область залишається в епіцентрі COVID-19: за день 55 нових випадків, загалом 3083 особи інфіковано

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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За сутки 25 мая на Буковине заразилось коронавирусом 18 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 729
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26.05.2020 06:07 Відповісти
Вышли на плато-то хорошо,троллейбусы с маршрутками когда?А то как в музеи добираться?
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26.05.2020 07:52 Відповісти
 
 