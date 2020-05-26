Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко на два місяці - до 24 липня
Печерський районний суд Києва продовжив до 24 липня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив до 24 липня 2020 року включно термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді і попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну тримання під вартою для Кузьменко. Суддя своєю чергою, після оголошення заяви про відвід, оголосив перерву в судовому засіданні на невизначений термін.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
Повний текст інтерв'ю з Юлією Кузьменко читайте за посиланням.
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Вся беда в том, что ставятся нереальные планы.
Отсюда и неудачи.
Хотелки меньшинства не проходят без кровопролития.
"Пожар" говоришь, сейчас? А для меня "пожар" начался после избрания "Святого Петра" на престол.... Правда, он и до сих пор не закончился. Но це таке...
Детского хирурга обвинить в заказном убийстве, само по себе звучит как бред умалишенного.
Они любят Киев, но без киевлян.
Они любят Украину, но без украинцев.
Тебе?
Кто ты такой?
Да.
Делами будем мерятся?
А згодом з'ясовується: ті "патріоти" хто голосніше за всіх репетував про війну і свою допомогу армії - за цей час придбали у власність квартири, будинки і автомобілі. І чим частіше будуть відбуватися постріли із градів - тим менше буде у суспільства часу і уваги стосновно таких "дрібничок".
ради чего, что бы взорвать какого то шеремета )))))
мразь собакова нах с пляжа и за сфабрикованые дела на зону.