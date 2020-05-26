Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко на два місяці - до 24 липня

Печерський районний суд Києва продовжив до 24 липня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив до 24 липня 2020 року включно термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді і попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну тримання під вартою для Кузьменко. Суддя своєю чергою, після оголошення заяви про відвід, оголосив перерву в судовому засіданні на невизначений термін.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Повний текст інтерв'ю з Юлією Кузьменко читайте за посиланням.