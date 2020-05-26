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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко на два місяці - до 24 липня

Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко на два місяці - до 24 липня

Печерський районний суд Києва продовжив до 24 липня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив до 24 липня 2020 року включно термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді і попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну тримання під вартою для Кузьменко. Суддя своєю чергою, після оголошення заяви про відвід, оголосив перерву в судовому засіданні на невизначений термін.

Читайте також: "Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Також читайте: Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Повний текст інтерв'ю з Юлією Кузьменко читайте за посиланням.

Автор: 

арешт (2520) суд (11665) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+37
Это типа они не хотят обосраться публично. Хотя они это уже давно слелали на том брифинге, когда назвали людей преступниками без решения суда.
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26.05.2020 07:10
+25
Не обосраться у них не получится. Вечно арест длится не может. Вообще они уже обосрались, ещё со времён пресс-конференции, где назвали их убийцами, наплевав на презумпции невиновности.
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26.05.2020 07:15
+24
Кузьменко продовжили арешт, але доказів її вини досі нема, тому це черговий політичний тиск.
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26.05.2020 07:07
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26.05.2020 09:09 Відповісти
Да, соглашусь. Мне тоже ОЧЕНЬ нравится Зеркаль. Я бы за неё голосовал. Но боюсь, шансов у неё - ноль....
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26.05.2020 09:16 Відповісти
Це все від нас залежить. Боротьба за Україну відбувається не тільки на фронті, а і серед цивільних. Чи пропонуєте скласти руки?
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26.05.2020 09:28 Відповісти
Ну, не выберут её!
Выбери реального кандидата.
Только тогда можно рассчитывать на успех.
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26.05.2020 09:32 Відповісти
Нет, не пропоную. Пропоную приближённым к "Святому Петру" потребовать от него, чтобы больше он не выдвигал свою кандидатуру на выборах/снял её в пользу Зеркаль. Чтобы дал Украине шанс избрать достойного президента. В противном случае, нам опять придется голосовать за Зеленого- "абынеПеца". Вот и увидим мы истинное лицо "государственника", "атца нации" и "ГЕТЬмана", заботящегося о судьбе Украины.
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26.05.2020 09:35 Відповісти
Може він так і зробить.
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26.05.2020 11:17 Відповісти
Я не против Зеркаль.
Вся беда в том, что ставятся нереальные планы.
Отсюда и неудачи.
Хотелки меньшинства не проходят без кровопролития.
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26.05.2020 09:30 Відповісти
И да. Вот только напрягает фраза "компромісна кандидатура". "Компромисной" между кем и кем? Ибо большинство граждан этой страны искать "компромис" с барыгой не собирается. Единственный "компромис", который возможен- это платная камера "ВИП-образца", которую недавно "благоустроили". Так шо не делай умничке Зеркаль антирекламу.
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26.05.2020 09:30 Відповісти
Полностью согласен.
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26.05.2020 09:33 Відповісти
Питання сьогодні стоїть не садити, чи не садити Пєцю, а бути, або не бути Україні. Тому мститись під час пожежі - глупство, щонайменьше.
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26.05.2020 11:22 Відповісти
А знаешь, чем мы с тобой отличаемся, Ваня? Тем, что я могу абстрагироваться от Зелёного, за которого голосовал (во 2 туре и исключительно по принципу "абынеПеца"), а ты вот от "Святого Петра" не можешь.... Я могу признать, что мне пока НЕ нравится процентов 80 (а, может, и все 90) из того, что он делает и что он говорит, а вот ты даже не в состоянии перестать отождествлять своего "Святого Петра" и Украину....

"Пожар" говоришь, сейчас? А для меня "пожар" начался после избрания "Святого Петра" на престол.... Правда, он и до сих пор не закончился. Но це таке...
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26.05.2020 11:52 Відповісти
Пан помиляється. Такого послідовного пєцяфоба, ніж я, ще пошукати треба. Але тим не меньш доля України для мене стоїть на першому місті, ніж якась помста. Ладно, треба по справах.
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26.05.2020 11:57 Відповісти
Дело разваливается, затягивают, чтобы оттянуть подальше иски в ЕСПЧ , а они будут и 100% будут выиграны. А когда зеленая плесень будет сметена на свалку истории, этих людей будут судить. Во всяком случае, я на это надеюсь.
Детского хирурга обвинить в заказном убийстве, само по себе звучит как бред умалишенного.
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26.05.2020 08:29 Відповісти
Та шо тут возмущаться-у зеленского рейтинг 40%,вот они и творят ,шо хотят
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26.05.2020 08:31 Відповісти
і ще мінімум 9 років попереду
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26.05.2020 08:37 Відповісти
Я б засудив Кузьменко років на 10 лише за слова "Ссікліваму Кієву ні памішаєт пару касєт із градов" (характерно що ці "патріоти" в побуті користуються мовою агресора). Шкода що українське законодавство такого не передбачає.
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26.05.2020 08:34 Відповісти
Это от большой любви к Украине.
Они любят Киев, но без киевлян.
Они любят Украину, но без украинцев.
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26.05.2020 08:40 Відповісти
Гениально ! Моисей и рядом не стоял. На каких фронтах ты любовь доказывал ?
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26.05.2020 08:43 Відповісти
Её доказывать надо?
Тебе?
Кто ты такой?
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26.05.2020 08:45 Відповісти
В отличие от тебя не пердю в диван.
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26.05.2020 08:46 Відповісти
Из окопа строчишь?
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26.05.2020 08:48 Відповісти
Стандартный высер ?
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26.05.2020 08:48 Відповісти
У тебя?
Да.
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26.05.2020 09:09 Відповісти
ВСЕ подтверждается делами _ это для тебя новость ?
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26.05.2020 08:48 Відповісти
Что?
Делами будем мерятся?
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26.05.2020 09:11 Відповісти
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26.05.2020 08:52 Відповісти
Предложи свою кандидатуру шмаркле. Ему такие позарез нужны.
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26.05.2020 08:41 Відповісти
Да ти шо ? Так і мене візьме ще засуди мудель бо я так само кажу тільки я більш радикальніше налаштований і ці б слова екстраполював на більшу частину України - бо тут мудрий нарід від війни огородили так вони з радістним гиканням за клована проголосували , бо бачите лежачи на дивані і чухаючи свої дупи вони "втомилися від війни" а тепер саджають не за *** патріотів
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26.05.2020 08:51 Відповісти
Тише ! бубочку напугаешь !
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26.05.2020 08:54 Відповісти
Це тому що ти і ці посажені - патріоти не України, а свого корита, і вважають себе обраним пупом землі і що все повинно бути по їхньому. Але так не буває, і життя ще не один раз боляче тебе цьому навчить.
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26.05.2020 10:12 Відповісти
Покидьок , стосовно слів кто патріот а хто ні і чи дає це право хзасуджувати , ц...от скажи мені мурло те що хтось патріот чи ні дає право саджати ? У нас в такому випадку тюрем не вистачить бо процентів 25 (як мінімум) хочуть в совок/рф ще добрячим процентам 30 пох взагалі де і в якій країні вони живуть . так може з них почати тоді а не з тих хто воював та допомагав військовим стримувати московитську навалу ? Ась ? Не чую твій гнилий рот ?
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26.05.2020 10:49 Відповісти
За словами таких як ти патріотів власного корита, належність до "патріотів" дає індульгенцію від кримінального переслідування.
А згодом з'ясовується: ті "патріоти" хто голосніше за всіх репетував про війну і свою допомогу армії - за цей час придбали у власність квартири, будинки і автомобілі. І чим частіше будуть відбуватися постріли із градів - тим менше буде у суспільства часу і уваги стосновно таких "дрібничок".
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26.05.2020 11:00 Відповісти
Браво!
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26.05.2020 08:51 Відповісти
Наивно думать, что их теперь не посадят, после той прес-конференции, где их всех назвали убийцами.
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26.05.2020 09:01 Відповісти
Кто и когда назвал конкретно ? Ссылку можно а не языком бред чесать?
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26.05.2020 09:07 Відповісти
Дурбелик, вытащи свои кривые ручки из зеленой задницы и в гугле найди первую прессуху после ареста, а не брызгай здесь зелеными соплями - где,кто почему.
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26.05.2020 10:26 Відповісти
Цитату в студию балабол
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26.05.2020 10:40 Відповісти
Тебе, дебилу, только намордник поможет с последующим усыплением. Ты не прошел испытание эволюцией.
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26.05.2020 20:45 Відповісти
Значит, враньё тебе подтвердить нечем.
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02.07.2020 07:52 Відповісти
Дело Шеремета похоронит карьеру и зе, и авакова. Держитесь узники зеленского.
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26.05.2020 09:16 Відповісти
Глупости. "Похоронит карьеру" Зеленого- отсутствие посадок соево-кролячего ворья.
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26.05.2020 10:14 Відповісти
А он потрошиных барыг и не посадит - рука руку моет.
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26.05.2020 10:27 Відповісти
Посмотрим. Не посадит- пойдет следом за ними. Или попрыгает по пенькам.
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26.05.2020 10:34 Відповісти
Сарачка крихiтка ,если они посадят не винных людей мы же Зеленского и Авакова с Говном смешаем אלתידג
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26.05.2020 09:41 Відповісти
В израИле будете "мешать" или как?
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26.05.2020 10:11 Відповісти
Почему все такое насмерть конченое и как это лечить.
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26.05.2020 10:23 Відповісти
Товарищу Воронцову, Ну зачем же в Израиле ,к стати название страны пишется с большой буквы, в ЕСПЧ ,опыт уже есть🙂
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26.05.2020 10:52 Відповісти
Придет время и будут продливать сроки "продлителям". Ничто на Земле не проходит бесследно.
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26.05.2020 12:03 Відповісти
кто то верит в то что детский хирург полезет под машину цеплять бомбу? ))))

ради чего, что бы взорвать какого то шеремета )))))
мразь собакова нах с пляжа и за сфабрикованые дела на зону.
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27.05.2020 00:01 Відповісти
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