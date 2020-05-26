Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції українських сил 14 разів. Зокрема, неподалік Пісків та Оріхового окупанти вели вогонь по українських оборонних укріпленнях зі 120-мм мінометів. Тричі впродовж минулої доби під обстріли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські захисники неподалік Богданівки. Двічі ворог провокував українських воїнів у районі Павлополя, використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти. Околиці Авдіївки противник двічі обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Березового окупанти провокували гранатометами і великокаліберними кулеметами.

"Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що поруч з Мар'їнкою в ранковий і вечірній час агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Красногорівки - з великокаліберних кулеметів. У вечірній час помітна вогнева активність російських найманців спостерігалася в районі Водяного. Тут противник застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 обстріли з мінометів, які згідно з Мінськими домовленостями не мали перебувати на лінії бойового зіткнення.

По українських захисниках неподалік населених пунктів Оріхове та Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

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"Українські захисники вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, 26 травня наші воїни поранили чотирьох окупантів.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.



