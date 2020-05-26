Іспанія переглянула статистику щодо COVID-19: кількість померлих виявилася майже на 2 тис. меншою

Міністерство охорони здоров'я Іспанії в понеділок поширило уточнені дані щодо загальної кількості смертей серед пацієнтів із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє іспанська телерадіокомпанія РТВЕ.

У міністерстві зазначили, що від ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, померло на 1 тис. 918 пацієнтів менше, ніж повідомлялося раніше. Крім того, на 372 знижено загальну кількість заражених COVID-19.

Як пояснили у відомстві, причина такого уточнення полягає "в новій стратегії діагностики, спостереження і контролю на початковому етапі пандемії".

За даними іспанського МОЗ на понеділок, загальна кількість інфікованих COVID-19 становить 235 тис. 400 осіб, з них 26 тис. 834 померли (напередодні було 28 752 особи).

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Як пише Reuters, статистику переглянули після перевірки даних, наданих регіонами.

Координатор надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я Фернандо Симон сказав, що деякі випадки смерті раніше були враховані двічі, і що в деяких людей, які спочатку вважалися зараженими, діагноз згодом не підтвердився.

Іспанія припускає, що в липні вже зможе приймати іноземних туристів.

Як повідомлялося раніше, Україна і Туреччина домовилися розпочати переговори про туристичні подорожі.