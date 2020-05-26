Іспанія переглянула статистику щодо COVID-19: кількість померлих виявилася майже на 2 тис. меншою
Міністерство охорони здоров'я Іспанії в понеділок поширило уточнені дані щодо загальної кількості смертей серед пацієнтів із COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє іспанська телерадіокомпанія РТВЕ.
У міністерстві зазначили, що від ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, померло на 1 тис. 918 пацієнтів менше, ніж повідомлялося раніше. Крім того, на 372 знижено загальну кількість заражених COVID-19.
Як пояснили у відомстві, причина такого уточнення полягає "в новій стратегії діагностики, спостереження і контролю на початковому етапі пандемії".
За даними іспанського МОЗ на понеділок, загальна кількість інфікованих COVID-19 становить 235 тис. 400 осіб, з них 26 тис. 834 померли (напередодні було 28 752 особи).
Як пише Reuters, статистику переглянули після перевірки даних, наданих регіонами.
Координатор надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я Фернандо Симон сказав, що деякі випадки смерті раніше були враховані двічі, і що в деяких людей, які спочатку вважалися зараженими, діагноз згодом не підтвердився.
Іспанія припускає, що в липні вже зможе приймати іноземних туристів.
Як повідомлялося раніше, Україна і Туреччина домовилися розпочати переговори про туристичні подорожі.
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Куда мы идём?
А в ДТП - вообще страх сколько и конца края не видно!
Запретить людям выходить из дому и отменить автомобили!
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"
И куда людям деваться?
Выйдет на улицу - погибнет от коронавируса.
Будет сидеть дома - сгорит в пожаре.
оказался он живой...©
А скільки померло від того що, доки всі ховалися від вірусу то, хворим не надали необхідної медичної допомоги?