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Новини Коронавірус і карантин
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Іспанія переглянула статистику щодо COVID-19: кількість померлих виявилася майже на 2 тис. меншою

Іспанія переглянула статистику щодо COVID-19: кількість померлих виявилася майже на 2 тис. меншою

Міністерство охорони здоров'я Іспанії в понеділок поширило уточнені дані щодо загальної кількості смертей серед пацієнтів із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє іспанська телерадіокомпанія РТВЕ.

У міністерстві зазначили, що від ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, померло на 1 тис. 918 пацієнтів менше, ніж повідомлялося раніше. Крім того, на 372 знижено загальну кількість заражених COVID-19.

Як пояснили у відомстві, причина такого уточнення полягає "в новій стратегії діагностики, спостереження і контролю на початковому етапі пандемії".

За даними іспанського МОЗ на понеділок, загальна кількість інфікованих COVID-19 становить 235 тис. 400 осіб, з них 26 тис. 834 померли (напередодні було 28 752 особи).

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Як пише Reuters, статистику переглянули після перевірки даних, наданих регіонами.

Координатор надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я Фернандо Симон сказав, що деякі випадки смерті раніше були враховані двічі, і що в деяких людей, які спочатку вважалися зараженими, діагноз згодом не підтвердився.

Іспанія припускає, що в липні вже зможе приймати іноземних туристів.

Як повідомлялося раніше, Україна і Туреччина домовилися розпочати переговори про туристичні подорожі.

Автор: 

Іспанія (900) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
мёртвые души
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26.05.2020 07:47
+5
А сердечно-сосудистые забрали ещё больше.
А в ДТП - вообще страх сколько и конца края не видно!

Запретить людям выходить из дому и отменить автомобили!
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26.05.2020 08:05
+4
Виявляється, що в ЄС теж фальшива статистика!
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26.05.2020 07:49
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мёртвые души
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26.05.2020 07:47 Відповісти
мертвая совесть властей.
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26.05.2020 08:40 Відповісти
Виявляється, що в ЄС теж фальшива статистика!
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26.05.2020 07:49 Відповісти
Действительно!
Куда мы идём?
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26.05.2020 07:55 Відповісти
И в Штатах она есть.
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26.05.2020 07:57 Відповісти
Ні, просто люди чесно працюють і уточнюють по кожному пацієнту. Та й взагалі, яка різниця… Вірус забрав багацько народу.
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26.05.2020 07:59 Відповісти
и правильно. какаяразница.
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26.05.2020 08:03 Відповісти
А сердечно-сосудистые забрали ещё больше.
А в ДТП - вообще страх сколько и конца края не видно!

Запретить людям выходить из дому и отменить автомобили!
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26.05.2020 08:05 Відповісти
та да. каждую неделю отчёт о погибших при пожаре. так что дома тоже не вариант.
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26.05.2020 08:18 Відповісти
хм. о пожарах интересная мысль.
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"

И куда людям деваться?
Выйдет на улицу - погибнет от коронавируса.
Будет сидеть дома - сгорит в пожаре.
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26.05.2020 08:31 Відповісти
+++++
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26.05.2020 08:39 Відповісти
Шо ти тут розводиш пропаганду козлячу, грамотій узькомовний? Не боїшся вірусу, бо клепки бракує
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26.05.2020 09:15 Відповісти
Одна справа остерігатися вірусу, а друга сіяти паніку. Ще не пораховані жертви ковідобєсія і скільки тих старичків в домах пристарілих Іспанії та Італії вмерли реально від вірусу, а скільки від психозу персоналу будинків пристарілих.
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26.05.2020 11:46 Відповісти
Просто ВОЗ постоянно меняет и совершенствует методику подсчета.
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26.05.2020 08:23 Відповісти
ясно. в итоге получим отрицательную смертность от коровавируса. будем бегать по улице и просить чтоб на нас начхали, т.к. это укрепляет здоровье.
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26.05.2020 08:42 Відповісти
Я не про нас. Те цифры, которые озвучивают нам, к статистике вообще отношения не имеют.
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26.05.2020 09:00 Відповісти
А если еще раз 5-10 пересмотреть? Но вы не будете копаться в причинах смерти давно умерших.
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26.05.2020 07:52 Відповісти
На такий перегляд нема часу, бо скоро сієста та і вино нагрівається🤗
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26.05.2020 07:54 Відповісти
Так бывает и не только в Испании.
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26.05.2020 08:14 Відповісти
Принесли его домой
оказался он живой...©
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26.05.2020 08:44 Відповісти
В Европе уже начали пересматривать статистику, когда у нас начнут пересматривать?
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26.05.2020 08:44 Відповісти
Ага. Т.е. все выпавшие с 5 этажа, у которых был коронавирус, или погибшие в автомобильных авариях, таки умерли не от него?
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26.05.2020 10:56 Відповісти
ото ж то й воно. Доки всі перелякані заборонили поховання і складували всіх впідряд по моргам та крематоріях, картинка була жахлива. А зараз потроху починає прояснятися картина ковідобєсія.
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26.05.2020 11:58 Відповісти
Почекайте, зараз порахують ще скільки лікарень та мерів міст приписувало лівака аби отримати додаткове фінансування на боротьбу з ковід. Скільки старих в домах пристарілих померло від того що, їх тупо зачинили на карантин в окремих палатах і постійно лякали коронавірусом. Я вже не кажу про тих, хто мав вірус але помер від інфаркту чи інсульту.
А скільки померло від того що, доки всі ховалися від вірусу то, хворим не надали необхідної медичної допомоги?
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26.05.2020 11:55 Відповісти
 
 