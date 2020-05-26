На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 1475, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 25 травня, підтвердили 38 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 25 травня на Рівненщині зареєстровано 3 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 25 травня на Рівненщині зареєстровано 35 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 1 до 64 років.
Загалом в області зареєстровано 1475 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, 34 випадки летальні. Перемогли COVID-19 - 644 особи (44%).
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