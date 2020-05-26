Бразилія випередила США за кількістю померлих від COVID-19 за добу. Загалом жертвами коронавірусу у світі стали 347,9 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 травня у світі зареєстрували 5,5 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 590 358 випадків інфікування та 347 907 летальних випадків через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 99 805 (+505 за добу), хворих - 1 706 226 (+19 790 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​376 669 інфікованих (+13 051 за добу) і 23 522 (+806 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 353 427 осіб (+8946 за добу), кількість смертей - 3633 (+92 за добу).

В Іспанії зареєстрували 282 480 пацієнтів, померли 26 837 осіб.

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У Великій Британії - 261 184 хворих (+1625 за добу), померли 36 914 пацієнтів (+121).

В Італії зафіксували COVID-19 у 230 158 (+300) осіб. Померли 32 877 (+92) осіб.

Як повідомлялося, на ранок 25 травня в Україні зафіксовано 259 нових випадків COVID-19: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи.