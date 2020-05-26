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Новини Коронавірус і карантин
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Бразилія випередила США за кількістю померлих від COVID-19 за добу. Загалом жертвами коронавірусу у світі стали 347,9 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Бразилія випередила США за кількістю померлих від COVID-19 за добу. Загалом жертвами коронавірусу у світі стали 347,9 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 травня у світі зареєстрували 5,5 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 590 358 випадків інфікування та 347 907 летальних випадків через коронавірус.

Бразилія випередила США за кількістю померлих від COVID-19 за добу. Загалом жертвами коронавірусу у світі стали 347,9 тис. осіб 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 99 805 (+505 за добу), хворих - 1 706 226 (+19 790 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​376 669 інфікованих (+13 051 за добу) і 23 522 (+806 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 353 427 осіб (+8946 за добу), кількість смертей - 3633 (+92 за добу).

В Іспанії зареєстрували 282 480 пацієнтів, померли 26 837 осіб.

Також читайте: Іспанія переглянула статистику щодо COVID-19: кількість померлих виявилася майже на 2 тис. меншою

У Великій Британії - 261 184 хворих (+1625 за добу), померли 36 914 пацієнтів (+121).

В Італії зафіксували COVID-19 у 230 158 (+300) осіб. Померли 32 877 (+92) осіб.

Бразилія випередила США за кількістю померлих від COVID-19 за добу. Загалом жертвами коронавірусу у світі стали 347,9 тис. осіб 02

Як повідомлялося, на ранок 25 травня в Україні зафіксовано 259 нових випадків COVID-19: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Разница в том что ковид передается от человека человеку.
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26.05.2020 08:52
+4
Поки грім не бабахне- українець не перехреститься.
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26.05.2020 08:56
+2
Так, але ті двоє інфікують уже чотирьох. Ті четверо- ще 8. Ті- ще 16. 32, 64, 128, 256, 512, і за два-три тижні маємо уже 1000 на 10 000.
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26.05.2020 09:12
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Я не воспринимаю статистику, когда говорят только о КОВИД-19. А разве от других болезней не умирают? Такая статистика призвана только напугать. Да и цифра сама по себе ни о чем. А сколько умерло от гриппа в прошлом году в Бразилии? А сколько от других болезней? А во сколько раз смертность от рака и сердечных болезней превышает смертность от макароновируса? Такого нет. Т.е. все это манипуляции, дабы народ верил и боялся.
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26.05.2020 08:39 Відповісти
Разница в том что ковид передается от человека человеку.
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26.05.2020 08:52 Відповісти
Благодаря СМИ народ верит и боится, правда не все.
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26.05.2020 08:52 Відповісти
Зато ты Ермака воспринимаешь как патриота Украины.
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26.05.2020 09:09 Відповісти
Чо куришь? Бросай, кошмары перестанут сниться.
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26.05.2020 13:06 Відповісти
Там президент идиот, он не верит в вирус, собирает толпы людей и пожимает им руки, при этом больницы забиты а на кладбищах не успевают копать могилы.
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26.05.2020 08:45 Відповісти
Поки грім не бабахне- українець не перехреститься.
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26.05.2020 08:56 Відповісти
Мало кто в школе учился и потому не понимают - что такое, допустим, 1 зараженный (который может заразить 2-3 человека, если не соблюдать мер безопасности) на 10 тысяч человек и какова вероятность его встретить, если он ограничен в перемещении.
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26.05.2020 09:08 Відповісти
Так, але ті двоє інфікують уже чотирьох. Ті четверо- ще 8. Ті- ще 16. 32, 64, 128, 256, 512, і за два-три тижні маємо уже 1000 на 10 000.
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26.05.2020 09:12 Відповісти
От ВКЛ якраз у школі і не вчився. Сторінку з геометричною прогрессією скурив)
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26.05.2020 09:28 Відповісти
Ти навів приклад розмноження якоїсь бацили в ідеальних умовах, а ніяк не розповсюдження вірусу. З чого ти взяв, шо двоє заразять обов'язково чотирьох і т.д.?
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26.05.2020 10:00 Відповісти
Я навів приклад, виходячи зі слів свого співбесідника. Але ти права- ті двоє можуть заразити і 50 чоловік.
До речі, ваші антищепленики-ВІЛ дисиденди-свідки змови масонів під керівництвом рептилоїдів уже пишуть в інтернетиках що і епідемії іспанки не було.
Я з вас усцикаюсь.
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26.05.2020 12:01 Відповісти
це все наслідки рашко- пропаганди
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26.05.2020 12:06 Відповісти
Ти вже зовсім ку-ку?
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26.05.2020 13:40 Відповісти
Знайди зі своїм усцатим, як він пише, дохтуром, де в мене таке написано?
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26.05.2020 13:46 Відповісти
А з чого ви взяв, що не заразять ?
ВОНО ЧЕРЕЗ ПОВІТРЯ ПЕРЕДАЄТЬСЯ !!!!!
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26.05.2020 12:04 Відповісти
Я кажу про то, шо геометрична прогресія тут не діє. ><
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26.05.2020 13:41 Відповісти
 
 