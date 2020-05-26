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На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів

На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів

На Південному мосту виникла аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

"На Південному мосту – аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа", - йдеться в повідомленні.

У мерії зазначили, що фахівці "Київавтодормосту" планують усе полагодити за 3-4 години.

Рух у напрямку правого берега частково обмежено.

Також читайте: КМДА оскаржить рішення про скасування пішохідної зони на Контрактовій площі, - Мондрієвський

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19436) міст (1231)


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Топ коментарі
+3
Если правда, то это чепуха - Всё равно, что порвался болт крепления бампера... Через "деформационный шов", в принципе, и без этого листа проехать можно, только на небольшой скорости... Отрежут, поставят новый, и всё... А то и просто приварят на месте...
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26.05.2020 08:57
+3
На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів - Цензор.НЕТ 2031

Δl= l1 · α · Δt
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26.05.2020 09:20
+3
"Деформационный" шов (его ещё "температурным", называют) - специально делается в подобных конструкциях, чтобы при перемене температуры окружающего пространства не возникали их деформации (как те, что ВКЛ ниже, изобразил...). Именно поэтому имеются "стыки рельс" на Ж/Д. (на снимке - или нарушена технология укладки, или повлияла аномально жаркая погода, на которую эта технология не была рассчитана).
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26.05.2020 09:35
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Если правда, то это чепуха - Всё равно, что порвался болт крепления бампера... Через "деформационный шов", в принципе, и без этого листа проехать можно, только на небольшой скорости... Отрежут, поставят новый, и всё... А то и просто приварят на месте...
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26.05.2020 08:57 Відповісти
Зеаварія на мосту і в Україні.
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26.05.2020 09:14 Відповісти
Ти б, ще, сюди, приплів "масонську змову"...
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26.05.2020 09:38 Відповісти
Тобто карантину було замало виявлення деформаційного шову і його ремонту?
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26.05.2020 08:59 Відповісти
деформационных швов/может, деформированных?
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26.05.2020 09:13 Відповісти
На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів - Цензор.НЕТ 2031

Δl= l1 · α · Δt
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26.05.2020 09:20 Відповісти
"Деформационный" шов (его ещё "температурным", называют) - специально делается в подобных конструкциях, чтобы при перемене температуры окружающего пространства не возникали их деформации (как те, что ВКЛ ниже, изобразил...). Именно поэтому имеются "стыки рельс" на Ж/Д. (на снимке - или нарушена технология укладки, или повлияла аномально жаркая погода, на которую эта технология не была рассчитана).
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26.05.2020 09:35 Відповісти
Вас понял: в отличие от обычных швов деформационные вы не деформируются.
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26.05.2020 11:33 Відповісти
Правильно... "деформационные" предотвращают деформацию... Это просто, если говорить упрощённо, щель между элементами конструкции, которая сделана для того, чтобы при нагревании и расширении этих элементов они не давили друг на друга... Она может быть заполнена каким-нибудь пластичным материалом (резинобитумной заливкой, как между плитами ВПП и "рулёжек", на аэродроме, или просто резиновыми "подушками"), а может и без заполнения...
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26.05.2020 11:42 Відповісти
нет, деформационньіх. шов єтот - єто само по себе оставленное пространство, узкое, накрьітое листом, чтобьі создать ровность поверхности. служит для: тьі же знаешь, что при нагреве материал расширяются? надеюсь, что знаешь.вот єтот шов (просторанство) служит для летнего расширения материалов моста, иначе будут горки.
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26.05.2020 11:05 Відповісти
в дальнейшем не мучайся, пиши на немецком.
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26.05.2020 11:10 Відповісти
Деформационные швы на Южном мосту со времен независимости ремонтируют дважды в год,осваивая постоянный денежный поток. А плиты все равно ломаются...
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26.05.2020 10:43 Відповісти
 
 