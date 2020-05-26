На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів

На Південному мосту виникла аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

"На Південному мосту – аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа", - йдеться в повідомленні.

У мерії зазначили, що фахівці "Київавтодормосту" планують усе полагодити за 3-4 години.

Рух у напрямку правого берега частково обмежено.

Також читайте: КМДА оскаржить рішення про скасування пішохідної зони на Контрактовій площі, - Мондрієвський