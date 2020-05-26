На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів
На Південному мосту виникла аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.
"На Південному мосту – аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа", - йдеться в повідомленні.
У мерії зазначили, що фахівці "Київавтодормосту" планують усе полагодити за 3-4 години.
Рух у напрямку правого берега частково обмежено.
Топ коментарі
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+3 ВКЛ_это_мы_01
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+3 Яр Холодний
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