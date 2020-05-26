Джонсон заявив про погіршення зору через коронавірус: "Вперше за роки я мушу носити окуляри"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у нього зіпсувався зір.

Про це британський прем'єр повідомив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується зору, я скажу, що вперше за роки я мушу носити окуляри. Я схильний думати, схоже на те, що зір може бути проблемою, пов'язаною з коронавірусом", - розповів Джонсон журналістам.

Нагадаємо, що 6 квітня британський прем'єр опинився в реанімації. Всього за добу у 55-річного британського політика істотно посилилися симптоми COVID-19. За порадою медичної бригади лікарні Святого Томаса в Лондоні, де він проходив лікування, Джонсона помістили у відділення інтенсивної терапії. 12 квітня чиновника виписали з лондонської лікарні. Після одужання Джонсон назвав новонародженого сина на честь медиків, які вилікували його від коронавірусу.

Також читайте: У Великі Британії почали послаблювати карантин: дозволяють гуляти вулицями і в парках