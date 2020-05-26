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Новини Коронавірус і карантин
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Джонсон заявив про погіршення зору через коронавірус: "Вперше за роки я мушу носити окуляри"

Джонсон заявив про погіршення зору через коронавірус:

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у нього зіпсувався зір.

Про це британський прем'єр повідомив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується зору, я скажу, що вперше за роки я мушу носити окуляри. Я схильний думати, схоже на те, що зір може бути проблемою, пов'язаною з коронавірусом", - розповів Джонсон журналістам.

Нагадаємо, що 6 квітня британський прем'єр опинився в реанімації. Всього за добу у 55-річного британського політика істотно посилилися симптоми COVID-19. За порадою медичної бригади лікарні Святого Томаса в Лондоні, де він проходив лікування, Джонсона помістили у відділення інтенсивної терапії. 12 квітня чиновника виписали з лондонської лікарні. Після одужання Джонсон назвав новонародженого сина на честь медиків, які вилікували його від коронавірусу.

Також читайте: У Великі Британії почали послаблювати карантин: дозволяють гуляти вулицями і в парках

Автор: 

Велика Британія (5565) карантин (18172) Джонсон Борис (582) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Лікарі попереджають про негативні прояви в посткоронавірусний період.
Люди все не вірять, певно, поки самі на собі не спробують.
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26.05.2020 09:06
+3
Джонсон заявил об ухудшении зрения из-за коронавируса: "Впервые за годы я должен носить очки" - Цензор.НЕТ 9752
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26.05.2020 08:56
+3
То у вас психіка поїхала ?
Так і не наздогнали ?
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26.05.2020 09:07
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Джонсон заявил об ухудшении зрения из-за коронавируса: "Впервые за годы я должен носить очки" - Цензор.НЕТ 9752
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26.05.2020 08:56 Відповісти
по легкому спрыгнул
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26.05.2020 09:03 Відповісти
То у вас психіка поїхала ?
Так і не наздогнали ?
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26.05.2020 09:07 Відповісти
не-а! у вас, Ксюша. вы уже несколько месяцев скованы страхом.
я в порядке. просто злой.
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26.05.2020 09:10 Відповісти
*Злий на весь світ *
Касабська генетика шо !? ..
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26.05.2020 09:13 Відповісти
не мели фигню, димон мутный.
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26.05.2020 09:17 Відповісти
не страхом, а пересторогою, бо реально оцінюю всі ризики.
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26.05.2020 09:13 Відповісти
позвольте Вам не поверить. я про адекватную оценку рисков.
впрочем, могу и ошибаться. давайте Ваши цифры.
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26.05.2020 09:15 Відповісти
Всі цифри підкоректовані карантином.
І це надає вам змогу маніпулювати серйозністю інфекції.
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26.05.2020 09:17 Відповісти
а в Беларуси огромная катастрофа, которую, правда, никто не видел?
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26.05.2020 09:19 Відповісти
окрім захворівших.
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26.05.2020 09:22 Відповісти
ну расскажите мне "правду".
в Швеции тоже катастрофа да? и там диктатура, да?
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26.05.2020 09:25 Відповісти
А чим наш карантин відрізняється від швецького ?
Якщо взяти Польщу - там в розпал карантину людей взагалі на вулиці не зустріти, авітівку навіть.. В нас же суцільний лібералізм.
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26.05.2020 09:28 Відповісти
вырубили транспорт. запретили прогулки там, где свежий воздух. нагло заперли лиц старше 60, надели на людей намордники... мало?
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26.05.2020 09:32 Відповісти
В Швеции до середины апреля месяца проверяли только тех, у кого была пневмония, а потом они обогнали по смертности соседние страны.
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26.05.2020 09:34 Відповісти
ну обогнали. а апокалипсис-то где? где горы трупов?
не доказывает то, что обогнали, то, что ты хотел бы доказать.
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26.05.2020 09:40 Відповісти
Прочитай свой пост, где ты ссылаешься в качестве "доказательства" чего-то на Швецию и не пытайся лапшу на уши повесить "порохоботу" новым "аргументом" про горы трупов.
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26.05.2020 09:44 Відповісти
отвали, пустозвон. купишь мозги - заходи, попробуем ещё раз поговорить.
впрочем можно и сейчас. ответь мне на такой вот вопрос: Ты считаешь, что "карантин" не имеет никаких негативных последствий?
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26.05.2020 09:47 Відповісти
Новый "аргумент" - пустозвон? Теперь верю, что ты не из 73%, которые теперь не признаются, что из 73%...
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26.05.2020 09:49 Відповісти
фи! чисто в лахтинском стиле спрыгнул с темы. а ещё порохобот! не позорь нас.
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26.05.2020 09:51 Відповісти
https://censor.net/user/470844
фи! чисто в лахтинском стиле спрыгнул с темы. а ещё порохобот! не позорь нас.
https://censor.net/comments/locate/3197947/019214ec-14ca-71b0-8104-602c4d71b767 Ответить Мне нравится

В отличии от тебя, нулёвка, меня знают и зря ты это сказал.
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26.05.2020 09:57 Відповісти
снова спрыгнул... кстати составной предлог "в отличиЕ от" пишется так.
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26.05.2020 10:02 Відповісти
В Европе отмечают негативные последствия:
1. Shock экономики!
2. Постоянное пребывание в закр. помещении негативно влияет на организм.
Но давайте будем адекватны : это были благорассудные меры, базированные на совр. научных основах.
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26.05.2020 10:37 Відповісти
нет. это было скотство.
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26.05.2020 11:00 Відповісти
... разве что для профанов в медицине.
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26.05.2020 20:56 Відповісти
здесь не так уж много медицины. это вопрос ценностей.
держи неприятный вопросик. сколько дней по-твоему справедливо держать здорового человека под арестом, чтоб продлить на 1 день жизнь абстрактному дяде?
ЗЫ А ты профессор медицины, да?
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26.05.2020 21:01 Відповісти
Не профессор, но имею отношение. А в криминалогии ни гугу.
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26.05.2020 21:05 Відповісти
к криминологии мой вопрос отношения не имеет... вижу не врубился ты. объясняю подробно. смысл дурантина состоит в том, чтоб продлить жизнь некоторому количеству людей, изгадив жизнь всему населению. испанский дурантин (лок-даун) как по мне будет похуже, чем тюрьма... лок-даун - это по сути домашний арест...
вопрос мой о твоём чувстве справедливости. дурантин меняет человеко-дни домашнего ареста на человеко-дни продления жизни...
теперь понятно?
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26.05.2020 21:14 Відповісти
Даже не говоря о том, что в Италии скончались более 32 000 чел, вспомним, сколько осталось инвалидов от последствий осложнений инфекции.
Твоё утверждение очень поверхностное.
Молодые рады были дома сидеть, и не решались выходить даже за продуктами (что было разрешено), заказывали онлайн продукты на дом.
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26.05.2020 21:22 Відповісти
ты ушёл от ответа на вопрос. про "рады" не надо: Италия - не Саудовская Аравия.
лишение свободы - основное наказание за уголовные преступления в т.н. цивилизованных странах. так что не надо мне вухры-мухры.
не хочешь отвечать - не отвечай. а вот твои претензии на глубокое понимание ситуации ничем не подкреплены.
кстати, а сколько осталось инвалидов?
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26.05.2020 21:38 Відповісти
Пишут, 30% от переболевших имеют проблемы с прогнозом по крайней мере на 6 мс.
Италия показала больше благоразумия, чем Украина. При всей её демократичности, здесь никто не критиковал необходимость карантина. В отличие от тюрьмы, можно было ехать на работу ( как я, к примеру), в аптеку, в супермаркет, скобяной, магазин с цветами и рассадой, но иметь при себе автосертификат. Выходить выгуливать собаку, к врачу и погулять в радиусе 200 м от дома , но в маске.
Наоборот, мне даже понравился карантин : на дорогах пусто, никакого риска ДТП, разгуливали фазаны с сороками. В городах никого, никакого шума, воздух очистился. Работы было минимум при той же з/п.
Джонсон заявив про погіршення зору через коронавірус: "Вперше за роки я мушу носити окуляри" - Цензор.НЕТ 5676
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26.05.2020 23:10 Відповісти
значит так - инвалидов 0. остальное - благоглупости. искренне желаю тебе весь остаток жизни провести в твоём любимом дурантине. может лет через 30 отучишься нагло врать в глаза.
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26.05.2020 23:14 Відповісти
Это значит, что 30% из тех,кто был болен, находился в реанимации и выжил, в теч. по крайней мере полгода не смогут работать. По TV показывают совсем молодых людей. Старики из реанимации выхолиди в основном в морг. Умирали даже дети с васкулитом Kawasaki.
Всего в Ит. заболели 230555. Без малого 33 тыс. умерли. Вот так! Вост. Европу , можно сказать, лишь затронуло боком.
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26.05.2020 23:21 Відповісти
http://www.today.it/attualita/coronavirus-situazione-italia.html

На, читай, только сам переводи, а то нет времени. Завтра работать.
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26.05.2020 23:28 Відповісти
Это такая карантинная ит. шутка.
" Этот вирус, должно быть, изобрела женцина, которая одним ударом смогла удалить футбол, закрыть бар, держать на расстоянии свекровь и иметь мужа всегда дома."
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26.05.2020 23:14 Відповісти
на хрена ты мне всё это рассказываешь? для тебя то ли на самом деле свобода не стоит ни хрена, то ли ты комедию такую ломаИшь. в обоих случаях не вижу предмета обсуждения.
технология, по которой, очень многих жителей Европы удалось запугать, мне понятна. меня такое не берёт. что дальше? а ничего!
я знаю, что в Италии масса недовольных дурантином. зачем сказки рассказывать, что все слились в оргастическом экстазе?
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26.05.2020 23:37 Відповісти
Ботало, я вижу сколько людей теперь на улицах, которые не поверили Лукашенко, как ты в него...
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26.05.2020 09:26 Відповісти
великое правило 73% никто не отменял, гебефреник, обожающий ляпать не в тему.
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26.05.2020 09:29 Відповісти
Именно об этом я и говорю, что скорее поверят в мессий, которые спасают от мирового заговора, чем тому, кто реально работает. Не слишком сложно я пояснил для тебя - великого 73%-го?
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26.05.2020 09:32 Відповісти
да нет - это ты из 73% верующих в божественный вирус.
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26.05.2020 09:34 Відповісти
Конечно, ведь я верю в реалии и про Армию, Мову и Веру и что они означают для будущего, а ты решил, что ты - не 73%, только потому, что поверил в очередной мировой заговор, правда, не против Бубочки, такого безофшорного, такого патриотичного, аж по формуле Штайнмайера.
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26.05.2020 09:36 Відповісти
Был ли вирус от Бога? Или Бог его допустил?
Хороший вопрос. ,,,Но мы, мир, этого заслужили.
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26.05.2020 10:41 Відповісти
мало кто из клиентов дурки считает, что у него есть какие-то проблемы... в основном такие экземплярчики, искажающие слово карантин на дурной, российский лад "дурантин" - создают проблемы окружающим
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26.05.2020 09:14 Відповісти
Жалосливе яке, іспанскіх дєтішєк жалко». Вам тут на форумі голову треба лікувать. У нас морги не справлялися, а воно «іспанскіх дєтішєк жалко» трясця вашій матері
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26.05.2020 09:20 Відповісти
это тебе надо голову лечить. не жри лапшу с ушей. ты видел эти морги сидя под домашним арестом, чмо перебздевшее?
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26.05.2020 09:22 Відповісти
Лікарі попереджають про негативні прояви в посткоронавірусний період.
Люди все не вірять, певно, поки самі на собі не спробують.
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26.05.2020 09:06 Відповісти
почему я должен верить тем, кто постоянно врал?
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26.05.2020 09:12 Відповісти
не розумію, про що йдеться.
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26.05.2020 09:14 Відповісти
про запрет гулять в парках в частности. про компанию запугивания.
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26.05.2020 09:20 Відповісти
Подивіться на приклади карантину в розвинених країнах і деспотичних.
Вам, певно, ближчі останні.
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26.05.2020 09:23 Відповісти
не в тему.
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26.05.2020 09:24 Відповісти
Чому це ? Все пізнається в порівнянні.
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26.05.2020 09:25 Відповісти
я говорил про сознательное враньё и запугивание. каким боком тут демократия?
опять же мои политические симпатии тоже никаким боком.
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26.05.2020 09:28 Відповісти
Я вважаю, що мало "залякують". Люди зневажають на вірус і поводять себе занадто безпечно.
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26.05.2020 09:29 Відповісти
Люди зневажають на вірус і поводять себе занадто безпечно.

--
почему вы так считаете? вы сейчас выражаете свою эгоистичную точку зрения или претендуете на то, что выражаете "правильную" (т.е. справедливо учитывающую интересы разных групп общество)?
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26.05.2020 09:37 Відповісти
А ти впевнений, що не являєшся носієм COVID-2019 і не носячи маски, розповсюджуєш його? якщо ти когось заразиш і він захворіє та помре, тебе совість не буде мучити?
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26.05.2020 09:55 Відповісти
уверен процентов на 99. маску кое-где ругаюсь, но ношу.
совесть мучить не будет. тебя часто совесть мучит за то, что каждые 3 секунды от голода умирает 1 ребёнок? а ведь мог бы кого-то и спасти? не?
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26.05.2020 10:07 Відповісти
Не знаю, скільки саме рєбьонкав я спас, але я плачу податки і на ці податки держава можливо когось і спасає. "уверен процентов на 99." - навіть найточніші тести не дають такої точності...в тебе мабуть секрет якийсь є...
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26.05.2020 10:16 Відповісти
математик я. причём специалист по мат. моделированию. оценка весьма грубая.
я понимаю, что любое моё действие потенциально опасно для окружающих, поэтому совесть не будет мучить.
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26.05.2020 10:20 Відповісти
Завжди заздрив математикам...сидять собі і заради розваги вираховують, чому дорівнює перша похідна від функції є у ступені ікс...друга...третя...
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26.05.2020 10:29 Відповісти
у тебя совершенно превратные представления. не такие мы. во-первых, никогда не считаем пельмени перед варкой - швыряем просто жменю или несколько.
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26.05.2020 10:33 Відповісти
Правильно. Рахувати треба скільки зварилося, а не скільки вкинув.
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26.05.2020 10:46 Відповісти
тоже нет смысла. нужно просто есть себе пока на душу идёт.
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26.05.2020 11:04 Відповісти
https://politeka.net/world/267411-masshtabnyy-krizis-dobivaet-bogatuyu-shveciyu-otkaz-ot-karantina-ne-pomog-chto-zhdet-ukrainu

зацените заголовочек
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26.05.2020 09:13 Відповісти
Лекарствов препаратов Антидотов от Короны нет,но вылечились миллионы.подобного Онекдота в Мире не было...
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26.05.2020 09:12 Відповісти
Борису Джонсону 56 лет.
Причем здесь вирус, если это нормальная возрастная дальнозоркость у пожилых людей? Ему просто из себя страдальца изобразить надобно к следующим выборам. Авось аглицкий электорат разжалобится и пожалеет.

Он раньше избегал прилюдно одевать очки и одевал их изредка когда читал по бумажке. Ниже снимок его на выступлении в июле 2019 года
Джонсон заявив про погіршення зору через коронавірус: "Вперше за роки я мушу носити окуляри" - Цензор.НЕТ 7881
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26.05.2020 09:27 Відповісти
"Еще в 1986 году министр здравоохранения РСФСР говорил в программе «Время»: «В Америке СПИД бушует с 1981 года, это западная болезнь. У нас нет базы для распространения этой инфекции, так как в России нет наркомании и проституции». Однако уже к 1988 году в стране было выявлено более 30 инфицированных и со временем эта цифра продолжала неуклонно расти." - 30! і вже почався гвалт, бо не знали, що з цим робити. Десь колись хтось сказав, що невідомість породжує або страх, або сміх.
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26.05.2020 09:34 Відповісти
ты просил цифру. я обещал подумать. подумал. считаю локдаун оправданным, если один день его спасает 70 000 и более человек.
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26.05.2020 10:00 Відповісти
Тобто всіх незахворівших та непомерлих можна рахувати спасенними...по Україні це більше 40 мільйонів...
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26.05.2020 10:09 Відповісти
нет. не более 140 000 за год по данным от Ляшка.
считается как разница между реально умершими и рассчитанными по мат. модели. мат. модель моделирует ситуацию без карантина.
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26.05.2020 10:14 Відповісти
- Коханий, у тебе нема ерекції. Ти мене розлюбив?
- Ні, кохана, просто я перехворів коронавірусом. )))
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26.05.2020 09:54 Відповісти
Очки -это возрастное! Постарел..Не первой свежести и трудно это осознать.
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26.05.2020 10:04 Відповісти
плюс лекарства подсаживают зрение...
но виноват коронавирус...
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26.05.2020 10:09 Відповісти
я думаю, просто врёт чтоб не выглядеть явным преступником.
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26.05.2020 10:17 Відповісти
рукі прочь ат каранавіруса!
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26.05.2020 10:17 Відповісти
Прочь** - надевать перчатки?
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26.05.2020 10:48 Відповісти
Тут діє група підтримки короновіруса, якого несправедливо звинувачують у пневмонії та інших болячках...
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26.05.2020 11:21 Відповісти
Интерстициальная пневмония заканчивается фиброзом лёгких (рубцы интерстиция).
А ещё инсульты, гломерулонефриты, гепатиты, васкулиты, инфаркты. итд.
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26.05.2020 21:03 Відповісти
Гидроксихлорохин - вот ответ.
Скорей всего именно этот препарат ему давали при лечении Covid-19.
Много побочек у него, в том числе и сердце и глаза. На глаза дает серьезные побочки он, вплоть до слепоты.
Поэтому уже много кто приостановили его испытания.
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26.05.2020 10:47 Відповісти
А его 55-летний возраст не повлиял на зрение? Странно...
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26.05.2020 13:25 Відповісти
Хватит писать про "где горы трупов", эпидемия или пандемия не предполагает обязательно горы трупов. Пандемия - это эпидемия, быстро распространяющая по всему миру, и Covid-19 попадает под это определение. Что касается адекватности карантинных мер, это уже другой вопрос, но пандемия таки есть.

Ее опасность в малом изучении. Пример с Джонсоном показывает вероятность побочных эффектов, которые могут проявиться в разной форме. Может эта форма коронавируса внедряется в человека, и если он не болен, "засыпает", поджидая подходящего для активации момента. Может человек, подхвативший Covid-19 и даже не заметивший этого в один не прекрасный для него миг подхватит обычную простуду, вирус активизируется и превратит ее в тяжелую форму другого заболевания. А может организм здоровых людей уничтожает вирус без всяких последствий для себя.

Вот даже недавний случай, когда травмировался паркурщик и внезапно обнаружил, что у него Covid-19. А вдруг его падение не случайно, вдруг коронавирус, который у него никак не проявлялся, замедлил его реакцию, ослабил его мышцы, тем самым приведя к падению. А может просто несчастный случай. Тревогу потому и забили, что непонятно, как лечить, непонятно, какие могут быть дальнейшие проявления.
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26.05.2020 13:28 Відповісти
 
 