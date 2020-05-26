На ранок 26 травня зафіксовано 339 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 584, летальних - 644, одужали 7 575 осіб

В Україні за добу на коронавірусну інфекцію захворіли 339 осіб, в той же час 341 - видужала.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 339 осіб. З них 35 дітей і 71 медпрацівник. Було госпіталізовано 116 осіб", - зазначив Степанов.

Зафіксовано 21 летальний випадок. 341 особа одужала після коронавірусу.

Читайте також: За добу на Львівщині виявили 45 нових випадків COVID-19, загалом 1405 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

"Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 21 584 особи. З них 1 580 дітей, а також 4 183 медпрацівники", - додав міністр.

Всього одужали 7 575 осіб. З них 1 913 медпрацівників. Летальних випадків за весь час пандемії коронавірусу в Україні - 644.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 910 випадків;

Волинська область — 805 випадків;

Дніпропетровська область — 895 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 647 випадків;

Закарпатська область — 1092 випадки;

Запорізька область — 416 випадків;

Івано-Франківська область — 1306 випадків;

Кіровоградська область — 482 випадки;

м. Київ — 2710 випадків;

Київська область — 1458 випадків;

Львівська область — 1405 випадків;

Луганська область — 44 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 842 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1475 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1124 випадки;

Харківська область — 930 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 370 випадків;

Чернівецька область — 3101 випадок;

Черкаська область — 392 випадки;

Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 1475, - ОДА