Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув

У Росії стався новий трагічний інцидент із вертольотом міністерства оборони: унаслідок жорсткої посадки на Чукотці загинув екіпаж Мі-8

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило російське військове відомство у вівторок, 26 травня.

"В результаті зіткнення машини з поверхнею землі екіпаж вертольота загинув. До місця катастрофи вилетіла комісія головного командування ВКС Росії. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність вертольота", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Інцидент стався рано-вранці під час виконання навчально-тренувального польоту в районі аеродрому "Вугільні копальні" в Чукотському автономному окрузі. Несправність вертольота виявилася при випробуванні після техобслуговування на висоті 30 метрів.

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Екіпаж Мі-8 складається з трьох осіб. Тим часом, як повідомляється, загинули чотири людини. За останні вісім днів це вже другий інцидент з вертольотом Мі-8, що належить Міноборони РФ.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило загибель екіпажу після жорсткої посадки Мі-8 на Чукотці.

Попередньою причиною катастрофи відомство назвало технічну несправність. Інцидент стався у вівторок близько 5:00 при виконанні навчально-тренувального польоту в районі аеродрому "Вугільні копальні" (Чукотський автономний округ).

Увечері 19 травня також в результаті жорсткої посадки загинули три члени екіпажу вертольота, що виконував навчально-тренувальний політ у Підмосков'ї. Наступного дня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки".