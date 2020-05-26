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Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув

Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув

У Росії стався новий трагічний інцидент із вертольотом міністерства оборони: унаслідок жорсткої посадки на Чукотці загинув екіпаж Мі-8

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило російське військове відомство у вівторок, 26 травня.

"В результаті зіткнення машини з поверхнею землі екіпаж вертольота загинув. До місця катастрофи вилетіла комісія головного командування ВКС Росії. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність вертольота", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Інцидент стався рано-вранці під час виконання навчально-тренувального польоту в районі аеродрому "Вугільні копальні" в Чукотському автономному окрузі. Несправність вертольота виявилася при випробуванні після техобслуговування на висоті 30 метрів.

Також читайте: Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї

Екіпаж Мі-8 складається з трьох осіб. Тим часом, як повідомляється, загинули чотири людини. За останні вісім днів це вже другий інцидент з вертольотом Мі-8, що належить Міноборони РФ.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило загибель екіпажу після жорсткої посадки Мі-8 на Чукотці.

Попередньою причиною катастрофи відомство назвало технічну несправність. Інцидент стався у вівторок близько 5:00 при виконанні навчально-тренувального польоту в районі аеродрому "Вугільні копальні" (Чукотський автономний округ).

Увечері 19 травня також в результаті жорсткої посадки загинули три члени екіпажу вертольота, що виконував навчально-тренувальний політ у Підмосков'ї. Наступного дня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки".

Автор: 

авіакатастрофа (1097) росія (65010) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+56
Никакой это не трагический а самый что ни на есть счастливый инцидент
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26.05.2020 09:31
+47
Приємна новина
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26.05.2020 09:31
+43
А чё переживать то,люди ведь не пострадали.
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26.05.2020 09:31
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Приємна новина
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26.05.2020 09:31 Відповісти
Слава Богу, хоть и жёстко но посадили! =))
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26.05.2020 10:01 Відповісти
Ага, да им Бог здоровья, молодцы!!!
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26.05.2020 10:12 Відповісти
Фашистсько-кацапська авіація у режимі самоліквідації...
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26.05.2020 12:16 Відповісти
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 4573
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26.05.2020 10:06 Відповісти
Нехай щастить!
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26.05.2020 09:31 Відповісти
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 5144
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26.05.2020 10:40 Відповісти
Никакой это не трагический а самый что ни на есть счастливый инцидент
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26.05.2020 09:31 Відповісти
А чё переживать то,люди ведь не пострадали.
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26.05.2020 09:31 Відповісти
Не факт. Может, кто-то от смеха живот надорвал
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26.05.2020 10:39 Відповісти
рядом были олени и все видели.. за них беспокоимся!))
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26.05.2020 11:00 Відповісти
Это безусловно хорошо.
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26.05.2020 09:33 Відповісти
Во второй раз за 8 дней в РФ разбился военный вертолет Ми-8: экипаж погиб - Цензор.НЕТ 1312
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26.05.2020 09:33 Відповісти
Не мають ні запчастин, ні спецов для техогляду.
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26.05.2020 09:34 Відповісти
а моторчики то там биндеровские стояли? и вроде на вертолете их два стоит, значит один был поломан давно а на втором "летали".
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26.05.2020 12:05 Відповісти
Важчій за повітря виявився.
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26.05.2020 09:34 Відповісти
Рожденный кацапом, червь, летать не может, давай ползи в землю.
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26.05.2020 09:40 Відповісти
Явно тяжелее воздуха был, не??
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26.05.2020 09:34 Відповісти
Во второй раз за 8 дней в РФ разбился военный вертолет Ми-8: экипаж погиб - Цензор.НЕТ 4528
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26.05.2020 09:36 Відповісти
"Ну чьо, как палєталі, пастрєлята?" (с)
Задорнов розкаже екіпажу причину падіння вертольота на спільному з оркестром Александрова концерті.
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26.05.2020 09:37 Відповісти
какая ужасная авария. водитель земли не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с вертолётом. водитель и пассажиры вертолёта скончались на месте ещё до приезда скорой помощи. водитель земли не пострадал. ТАСС
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26.05.2020 09:38 Відповісти
Малувато буде, шкода... От, як би кожен день.
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26.05.2020 09:41 Відповісти
Почему подобная инфа только об одной стране, например в США за неделю разбились F-35 и F-22 но об этом ни слова.
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26.05.2020 09:41 Відповісти
Ссылку выложи мы почитаем потом комментарии, кого жаль.
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26.05.2020 09:47 Відповісти
Да потому что вас -пдрсв ,люто ненавидят на всей планете ,all over the world, fucking russian pigs...
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26.05.2020 10:04 Відповісти
Меньше читай росСМИ. Ф35 не было, было падение ф22. Но для начала сравни количество какое налетали в США и России.
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26.05.2020 14:47 Відповісти
на сумну, дощову погоду, раптом виглянуло сонце - в как цапів впав гелікоптер.
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26.05.2020 09:43 Відповісти
Де єнот?!!!
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26.05.2020 09:44 Відповісти
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 6063
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26.05.2020 09:44 Відповісти
Ну какой же это "трагический инцидент"? Разбился вертолет министерства обороны государства-оккупанта. А это,как говорится -мелочь, но приятно.
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26.05.2020 09:45 Відповісти
Это какой-то путлеровец-рашист в редакции Цензора засел.
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26.05.2020 09:48 Відповісти
Жду другой жёсткой посадки - моржовой ...!
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26.05.2020 10:21 Відповісти
Такі новини завжди супроводжують радість і сум.
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26.05.2020 09:46 Відповісти
радість що наїбнулися.,а сум що мало пасажирів..
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26.05.2020 16:55 Відповісти
Хорошая новина и то ,что в орде давно идёт процесс тухлого разложения.Намедни лаптям предложили отдыхать внутри страны,дескать кругом короновирус.На самом деле причина банально проста.У орды нет валюты,чтобы обеспечить международный туризм в обмен на тугрики.Нефть и газ сделали орду внезапно нищей.Хотя они пляшут,что американские нефтегазодобытчики тоже терпят убытки.Орда постоянно тонет в бравурных грёзах.Вот и тут они называют автокатастрофу Ми-8 жёсткой посадкой..хотя все погибли.Кругом одна ложь.Это нам на руку!Но ухо надо держать востро! Загнанная мразь может очень ядовито укусить
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26.05.2020 09:47 Відповісти
Россия сейчас напоминает змею с перебитым хребтом. Она еще жива и извивается в конвульсиях в придорожной пыли, но нанести смертельный укус еще в состоянии.
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26.05.2020 11:23 Відповісти
Єнот бляха спить і досі...відвик від пвдісних новин..
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26.05.2020 09:47 Відповісти
Гарно ранок починається. Чекаємо на приємні новини і ввечері
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26.05.2020 09:48 Відповісти
Для справедливости - мы не радуемся, когда хреново американцам ( или другим нормальным людям).А вот когда ВКС РФ теряет свои ресурсы, мы на Цензоре пускаем танцующего енота
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26.05.2020 10:38 Відповісти
Свинособака, Вы еще нас нормальности поучите, видимо, жар от пердака голову болезному перегрел, ггг
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26.05.2020 10:47 Відповісти
ты похоже недалёкий!!цензор интересует сколько кацапов ,,навернулось"а не сколько ЖЕЛЕЗА в каких либо странах повредилось!!
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26.05.2020 09:59 Відповісти
"Не мечи икру...". В подобных катастрофах главное не "железо", а люди... "Железо" делается за две-три недели, а лётчика 20 лет растить нужно, тратить деньги на дорогостоящее обучение... Его подготовка стоит, минимум, как несколько подобных "железяк". А теперь России нужно двух новых лётчиков и "бортача" готовить, деньги тратить... Чем больше разобьётся, тем меньше в Украину прилетит, как их самих, так и снарядов с ракетами - на их изготовление тоже деньги нужны...
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26.05.2020 10:01 Відповісти
Ты "тормоз"? Ты прочитал, о чём я написал?
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26.05.2020 10:30 Відповісти
А зачем нам смотреть в сторону союзников, мы что с США и НАТО воюем, разве они оккупировали наши территории и убивают наших людей ? Так что пусть кацапы американские самолёты считают это их головная боль.
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26.05.2020 10:03 Відповісти
Ф35 не падал, был случай с ф22.
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26.05.2020 14:49 Відповісти
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 4946
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26.05.2020 09:52 Відповісти
Для цензора смерть оккупантов трагедия плять! Страна терпил.
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26.05.2020 09:52 Відповісти
аха тож так подумал!!такое ощущение что ждут от украинцев скорьби и сожаления!!(никак не могу понять??)
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26.05.2020 09:55 Відповісти
Выродок какой-то завёлся в редакции.
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26.05.2020 09:58 Відповісти
Эрдоган мочит в Ливии дронами это дерьмо пачками
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26.05.2020 09:54 Відповісти
Так должно быть каждый день.
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 4018

Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 5031
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26.05.2020 09:55 Відповісти
Опять козломордые не стой стороны небо к вертолету приделали!!
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26.05.2020 10:23 Відповісти
В Солнечной Адыгее выпал 30 сантиметровый снег и повалены деревья 23 мая,Новый год пришел для адыгейцав
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26.05.2020 09:56 Відповісти
экипаж ликвидирован.
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26.05.2020 09:57 Відповісти
"Ликвидирован" - это если бы их прикончили. Тут уместней "экипаж мёртв".
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26.05.2020 10:02 Відповісти
РАБссия РАБссией никогда не занималась.... Это быдло вечно шастает то в Сирии,то в Ливии,то в ЦАР,то в Эфиопии Анголе Мазамбике....,везде нос вонючий суют...Грузия и Украина не исключение....
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26.05.2020 10:00 Відповісти
Одне слово - орда. Кочують по світу, гидять кругом.
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26.05.2020 10:18 Відповісти
Тяжєлєє воздуха, шо тут зробиш.
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26.05.2020 10:03 Відповісти
Крысы Кремля летают даже в Венесуэлу за кокаином... и там этого быдла хватает месте с подлодками сопровождают Иранские танкеры...работнички блин...
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26.05.2020 10:06 Відповісти
А де, де прекрасні фото???
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26.05.2020 10:08 Відповісти
ИХТАМНЕТов в Ливии Эрдоган вылечил,драпают к границе с Египтом,навоевались
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26.05.2020 10:11 Відповісти
Що розбився то - добре, погано, що здохло всього четверо. Тим не менше, єнотик має право на свій "танок переможця".
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26.05.2020 10:11 Відповісти
Слава чукчам-партизанам! бьют оккупанта в воздухе.
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26.05.2020 10:13 Відповісти
УРА! УРА! УРА!
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
Гарна новина .
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26.05.2020 10:15 Відповісти
Нефть 35 за бокал,РАБссия встаеть с каленкам опять...Катар завадидл цну за газ до 34 долларов.Опять на калени,долго по карте шукал,гдена тот Катар...
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26.05.2020 10:17 Відповісти
Объемы добычи сокращаются, так что вставание опять откладывается))
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26.05.2020 10:25 Відповісти
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 9958
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26.05.2020 10:23 Відповісти
то добре
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26.05.2020 10:24 Відповісти
В советском союзе секса не было,потому и распался....а кричали это Госдеп, Омерика насрала кпSS в пасть,задохнулися от дерьма омериканскага
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26.05.2020 10:26 Відповісти
Отправить бы всех кацапов в другой мир! Там говорят, что земля пухом и никаких жёстких посадок быть не может, только пушистые...
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26.05.2020 10:27 Відповісти
Мировая цивилизация была уничтожена несколько раз ядерным оружием,вы думаете лот чегшо столько пустынь с песком и озер морей округлой формы на планете?Ядерная атака и это уже не секрет...
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26.05.2020 10:29 Відповісти
Может всё-таки метеориты?
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26.05.2020 10:37 Відповісти
Тебе на РенТВ.
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26.05.2020 14:51 Відповісти
Ото файно!
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26.05.2020 10:32 Відповісти
"В результаті зіткнення машини з поверхнею землі екіпаж вертольота загинув."

Забыли указать, что перед столкновением экипаж мужественно лавировал, пытаясь избежать столкновения с землёй, но земля оказалась бандеровской и подло повторяла все маневры аппарата, который, к тому же, оказался тяжелее воздуха, к несчастью.

Штирлиц вышел из кабачка, собираясь направиться в бордель, но уткнулся носом в стену.
"С каких это пор стены в Берлине стали покрывать асфальтом", размышлял великий разведчик.
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26.05.2020 10:41 Відповісти
Воздух ....все дело в воздухе ....наверно вертолет был тяжелее его
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26.05.2020 10:42 Відповісти
Ого ! В России коронавирусом болеют даже вертолёты ? ))
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26.05.2020 10:44 Відповісти
Когда упадет третий Ми, будет совсем ми-ми-мишно.
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26.05.2020 10:44 Відповісти
Третий раз за месяц. Первый в Крыму в начале мая:

https://ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html

Второй на маааскве:

https://www.interfax.ru/russia/709372 interfax.ru/russia/709372

"Можем повторить". Пожалуйста, не стесняйтесь!!!

P.S. По поводу первого - как говорил Дыркин: "Предупреждали же - не летать в нашем небе".
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26.05.2020 10:53 Відповісти
Очень хорошо, не могу не порадоваться, но мало! Хочу больше!
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26.05.2020 11:36 Відповісти
"В России произошел новый трагический инцидент с вертолетом министерства обороны: в результате жесткой посадки на Чукотке погиб экипаж Ми-8"
_Смерть военных из армии оккупанта - это трагедия? Это позиция Цензора, Бутусов?
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26.05.2020 11:47 Відповісти
Ну просто лень было. Кто -то откопипастил с кац сайтов. Поленился убрать ТРАГИЧЕСКИЙ
Для нас то как раз наоборот- Счастливый случай
Знову нафта обвалиласьб
і знецінились руБліб
щось згоріло, щось розбилось....
З добрим ранком ,москалі
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26.05.2020 13:05 Відповісти
Да-да, конечно. Поэтому так и не исправили.
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26.05.2020 13:27 Відповісти
Хорошо .но мало!
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26.05.2020 11:51 Відповісти
А визитка Яроша нашлась али нет?
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26.05.2020 11:58 Відповісти
а чого написано "трагический"?
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26.05.2020 12:00 Відповісти
Бог троицу любит.Ждем продолжения "банкета".
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26.05.2020 13:04 Відповісти
Логічно,в космос ще ніхто не впав
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26.05.2020 14:49 Відповісти
 
 