Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув
У Росії стався новий трагічний інцидент із вертольотом міністерства оборони: унаслідок жорсткої посадки на Чукотці загинув екіпаж Мі-8
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило російське військове відомство у вівторок, 26 травня.
"В результаті зіткнення машини з поверхнею землі екіпаж вертольота загинув. До місця катастрофи вилетіла комісія головного командування ВКС Росії. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність вертольота", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Інцидент стався рано-вранці під час виконання навчально-тренувального польоту в районі аеродрому "Вугільні копальні" в Чукотському автономному окрузі. Несправність вертольота виявилася при випробуванні після техобслуговування на висоті 30 метрів.
Екіпаж Мі-8 складається з трьох осіб. Тим часом, як повідомляється, загинули чотири людини. За останні вісім днів це вже другий інцидент з вертольотом Мі-8, що належить Міноборони РФ.
Пізніше Міноборони РФ підтвердило загибель екіпажу після жорсткої посадки Мі-8 на Чукотці.
Попередньою причиною катастрофи відомство назвало технічну несправність. Інцидент стався у вівторок близько 5:00 при виконанні навчально-тренувального польоту в районі аеродрому "Вугільні копальні" (Чукотський автономний округ).
Увечері 19 травня також в результаті жорсткої посадки загинули три члени екіпажу вертольота, що виконував навчально-тренувальний політ у Підмосков'ї. Наступного дня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки".
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Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
Гарна новина .
Забыли указать, что перед столкновением экипаж мужественно лавировал, пытаясь избежать столкновения с землёй, но земля оказалась бандеровской и подло повторяла все маневры аппарата, который, к тому же, оказался тяжелее воздуха, к несчастью.
Штирлиц вышел из кабачка, собираясь направиться в бордель, но уткнулся носом в стену.
"С каких это пор стены в Берлине стали покрывать асфальтом", размышлял великий разведчик.
https://ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html
Второй на маааскве:
https://www.interfax.ru/russia/709372 interfax.ru/russia/709372
"Можем повторить". Пожалуйста, не стесняйтесь!!!
P.S. По поводу первого - как говорил Дыркин: "Предупреждали же - не летать в нашем небе".
_Смерть военных из армии оккупанта - это трагедия? Это позиция Цензора, Бутусов?
Для нас то как раз наоборот- Счастливый случай
Знову нафта обвалиласьб
і знецінились руБліб
щось згоріло, щось розбилось....
З добрим ранком ,москалі