Поліцейські Кузів і Сулима, які зґвалтували свідка, не потрапили під атестацію за участю громадськості, - журналістка Худецька

Обидва поліцейські, які знущалися зі свідків у райвідділі поліції в Кагарлику, не потрапили на атестацію, в якій брала участь громадськість.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, керівник відділення К. (Микола Кузів. - Ред.) на момент переатестації кінця 2015 - початку 2016 року, в якій частково брали участь волонтери та представники громадянського суспільства, служив у Маріуполі.

"В цей період атестували центральний апарат поліції, Київ та кілька регіонів, Донеччини серед них не було. Тому на частково доступну для громадськості атестацію К. не потрапив. Немає його і в записах учасників комісій у той період, ми продивилися на всяк випадок.

Вочевидь, суто формально атестацію він пройшов пізніше, уже через комісію, сформовану під контролем самої поліції, після того як громадськість вийшла з процесу у травні 2016 (на той час радники міністра захопили повністю контроль над механізмом атестації та відбором у комісії). Можливо, К. атестували навіть суто на папері - ми знаємо про такі випадки атестування цілих відділків та підрозділів", - повідомляє Худецька.

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Що стосується оперуповноваженого С. (Сергій Сулима. - Ред.), зазначає журналістка, станом на атестацію 2015 року він значився на посаді "інспектор патрульної служби взводу патрульної служби Обухівського районного відділу ГУ МВС України".

"У записах атестаційних комісій, списках результатів тестувань, списках поновлених через суд ми його не знайшли, що з вірогідністю 98% каже нам, що С. не проходив атестацію у період участі в ній громадськості та волонтерів.

Якщо я правильно розумію схему - бо його підрозділ був нібито "патрульним", а патрульних не атестували", - пояснює вона.

Худецька звертає увагу на те, що "це не та, нова патрулька, створена в 2015 році, про яку ви подумали. Тому що в Обухові не було набору в нову патрульку, який ви бачили в Києві та інших великих містах".

"Як бачите з назви посади, цей "взвод патрульної служби", в якому служив С., був підрозділом Обухівського райвідділу. В той час як підрозділи справжньої "нової патрульки" підпорядковувалися напряму Департаменту патрульної поліції, а не місцевим відділкам "старої міліції"", - додає Худецька.

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"Попередній мій особистий висновок такий - в райвідділі Обухівської старої міліції перед атестацією створили підрозділ за назвою дуже схожий на підрозділ нової патрульної поліції. І під приводом "патрульку не атестують" у ньому пересиділи період атестації низка персонажів, включно із С., який нині підозрюється в ґвалтуванні свідка", - підсумовує журналістка.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна.



