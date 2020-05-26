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Новини
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Поліцейські Кузів і Сулима, які зґвалтували свідка, не потрапили під атестацію за участю громадськості, - журналістка Худецька

Поліцейські Кузів і Сулима, які зґвалтували свідка, не потрапили під атестацію за участю громадськості, - журналістка Худецька

Обидва поліцейські, які знущалися зі свідків у райвідділі поліції в Кагарлику, не потрапили на атестацію, в якій брала участь громадськість.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, керівник відділення К. (Микола Кузів. - Ред.) на момент переатестації кінця 2015 - початку 2016 року, в якій частково брали участь волонтери та представники громадянського суспільства, служив у Маріуполі.

"В цей період атестували центральний апарат поліції, Київ та кілька регіонів, Донеччини серед них не було. Тому на частково доступну для громадськості атестацію К. не потрапив. Немає його і в записах учасників комісій у той період, ми продивилися на всяк випадок.

Вочевидь, суто формально атестацію він пройшов пізніше, уже через комісію, сформовану під контролем самої поліції, після того як громадськість вийшла з процесу у травні 2016 (на той час радники міністра захопили повністю контроль над механізмом атестації та відбором у комісії). Можливо, К. атестували навіть суто на папері - ми знаємо про такі випадки атестування цілих відділків та підрозділів", - повідомляє Худецька.

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Що стосується оперуповноваженого С. (Сергій Сулима. - Ред.), зазначає журналістка, станом на атестацію 2015 року він значився на посаді "інспектор патрульної служби взводу патрульної служби Обухівського районного відділу ГУ МВС України".

"У записах атестаційних комісій, списках результатів тестувань, списках поновлених через суд ми його не знайшли, що з вірогідністю 98% каже нам, що С. не проходив атестацію у період участі в ній громадськості та волонтерів.

Якщо я правильно розумію схему - бо його підрозділ був нібито "патрульним", а патрульних не атестували", - пояснює вона.

Худецька звертає увагу на те, що "це не та, нова патрулька, створена в 2015 році, про яку ви подумали. Тому що в Обухові не було набору в нову патрульку, який ви бачили в Києві та інших великих містах".

"Як бачите з назви посади, цей "взвод патрульної служби", в якому служив С., був підрозділом Обухівського райвідділу. В той час як підрозділи справжньої "нової патрульки" підпорядковувалися напряму Департаменту патрульної поліції, а не місцевим відділкам "старої міліції"", - додає Худецька.

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"Попередній мій особистий висновок такий - в райвідділі Обухівської старої міліції перед атестацією створили підрозділ за назвою дуже схожий на підрозділ нової патрульної поліції. І під приводом "патрульку не атестують" у ньому пересиділи період атестації низка персонажів, включно із С., який нині підозрюється в ґвалтуванні свідка", - підсумовує журналістка.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна.

Поліцейські Кузів і Сулима, які зґвалтували свідка, не потрапили під атестацію за участю громадськості, - журналістка Худецька 01
Поліцейські Кузів і Сулима, які зґвалтували свідка, не потрапили під атестацію за участю громадськості, - журналістка Худецька 02

Автор: 

Київська область (4010) насилля (294) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+12
проблема в том что полицию мы так и не получили так как воноприбывших поглотила старая мусарская система со всеми ее пытками ,взятками и кумовством
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26.05.2020 09:45
+11
Один из главных борцов с Порошенко - Найем (чуть вспомнил фамилию, видимо бороться теперь нет с чем и его фамилия не появляется) сказал, что он гордится реформой полиции...
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26.05.2020 09:47
+11
Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 6031
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26.05.2020 09:57
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Правила форума Рада форумчан
необходима декриминализация убийств работников мвд
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26.05.2020 09:43 Відповісти
будь как Виталий Запорожец - замочи зарвавшегося мусора. Только беда в том, что так повезти с судом, как Виталию, не всегда может
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26.05.2020 09:55 Відповісти
на данный момент закон не поощряет, я про необходимость принятия нормальных законов,
везение это когда зеленский кинул лохов и с охметовым эл.энергией торгует
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26.05.2020 10:00 Відповісти
проблема в том что полицию мы так и не получили так как воноприбывших поглотила старая мусарская система со всеми ее пытками ,взятками и кумовством
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26.05.2020 09:45 Відповісти
Один из главных борцов с Порошенко - Найем (чуть вспомнил фамилию, видимо бороться теперь нет с чем и его фамилия не появляется) сказал, что он гордится реформой полиции...
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26.05.2020 09:47 Відповісти
Так кругом ты думаешь нормальний человек пойдет в мусарку служить?
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26.05.2020 09:47 Відповісти
тот же зе шел на преза изображая себя символ обновления а в результате тупой воровитый бездарный совок-ватник
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26.05.2020 09:50 Відповісти
Общем , - Там где Контроль Общественности там и Порядок. , там и Порядок, а там где контроль Ментов
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26.05.2020 09:46 Відповісти
МВД=ОПГ
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26.05.2020 09:47 Відповісти
ВиВсеВрете!
Бубочка сказал, что Аваков ЛУЧШИЙ министр.
И провёл ЛУЧШУЮ и ПОЛНУЮ реформу полиции!!!
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26.05.2020 09:50 Відповісти
Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 6031
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26.05.2020 09:57 Відповісти
он со шмыгой доходы от торговли эл.энергией подсчитывает
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26.05.2020 10:01 Відповісти
Суліма - це не наш ваня-графоман юдьчин?
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26.05.2020 09:58 Відповісти
Мур - московський уголовний розшук?
Краще скажи, кого обиратимем на дострокових цього літа?
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26.05.2020 10:12 Відповісти
юлю з юлею між юлями, бо принципово не має грошей...
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26.05.2020 10:59 Відповісти
Юлєфобів Господь карає - розум забирає. Що хотів сказати, юлєфобе? Йди давай свідчення в Кагарлик, тебе вже чекають
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26.05.2020 11:02 Відповісти
образилось? Переживеш тюлефібнуте.
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26.05.2020 11:42 Відповісти
Потрібний вільний продаж зброї, вибори всіх начальників райвідділків МВС і дільничих. Зараз МВС це туполобі панські нагайки, які захищають злочинну плутократію, землепроданців і калаборантів-олігархів від виконання Конституції, закону і народу. Землю продали орендарям, тепер питання як скупити селян кріпаків а міста перетворити в фавели наркоторгівців . Для цього і тримають поліцію і нацгвардію яка нічого не вироблячє, їсть бюджет і гвалтує , замість проведення слідчих дій. Державу потрібно загнати в будку Конституції. Цим же виродкам синєлобий Аваков повинен вручити орден "Герой Врадіїівки"
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26.05.2020 10:09 Відповісти
Ещё кто то будет спрашивать ,почему Аваков должен уйти в отставку?
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26.05.2020 10:10 Відповісти
Для Зєлі Аваков потрібний. Спочатку Зєлю геть.
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26.05.2020 10:13 Відповісти
Да не нужно смещать фокус на этих двух подонков, их уже начали демонстративно наказывать. Проблема в том, что их поведение в мусорской среде скорее норма чем исключение.
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26.05.2020 10:12 Відповісти
Должна быть введена смертельная кара для насильников! Делать им укол смертельный! Цивилизовано все!
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26.05.2020 10:15 Відповісти
Поки упіймали Чекатіло розстріляли десяток невиновних. Готовий отримати іньєкцію за премію слідчому?
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26.05.2020 11:00 Відповісти
если 100% доказана вина, то нужно казнить! она видела, кто ее насиловал и показания экспертизы тоже установлены! вина 100%! казнить! и не плети херни!
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26.05.2020 12:53 Відповісти
А ты предлагаешь значит маньяков не карать. Бедные гниды насилуют беззащитных женщин и детей и избивают беззащитных. И надо их пожалеть еще и по головке погладеть. Не неси херни! защитник сраный нашелся насильников и ублюдков...
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26.05.2020 12:55 Відповісти
Вкл Наемыч, это отдельная тема ,эту ((Уку давно надо лишить Украинского гражданства и вернуть на Парашу, он тоже приложился к аннексии Крыма , обвиняя Татар в экстремизме, мы все помним🙂🙇
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26.05.2020 10:19 Відповісти
А что кто то попал ? 86% старых кадров осталось , да и из 14% уволенных многих суд восстановил.
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26.05.2020 10:25 Відповісти
....по состоянию на аттестацию 2015 года...

Аттестация один раз в сто лет проводится?
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26.05.2020 10:48 Відповісти
А кто то из " мусоров" попадал " участием общественности"? Если бы это была аттестация,а не фальсификат,то 99 % мусоров очутились бы на гражданке. Особенно касается руководителей подразделений,особенно областных. Там все " спортсмены" и много " нужных" должностей( психологи, штабы,советники и т.д). А СПОРТ.НОРМАТИВЫ Х.. КТО СДАСТ! А если и сдаст,их единицы
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26.05.2020 10:50 Відповісти
Если насиловали свидетелей, то я даже не могу себе представить, что они делали с обвиняемыми и потерпевшими.
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26.05.2020 10:56 Відповісти
Ну с потерпевшими такое не делают. Не слышала никогда. Если есть пример, приведите.
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26.05.2020 13:27 Відповісти
ніяких призначень на керівні посади в поліції не має бути, лише вибори.
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26.05.2020 11:52 Відповісти
https://censor.net/user/465572 Та вже навибирали, то Баригу, то Зеболото.І це вибори Президента. Кого виберуть в поліцію - краще не думати.
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26.05.2020 12:46 Відповісти
 
 