У ЗСУ виявлено три нові випадки COVID-19, хворіє 60 військовослужбовців, - Командування Медсил

Станом на 7 ранку 26 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 60 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил у Facebook.

Загалом за час пандемії одужали 96 осіб, зафіксовано 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 261 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 42 особи.

За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 26 травня зафіксовано 339 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 584, летальних - 644, одужали 7 575 осіб

"Троє військовослужбовців (Львівська область - 2 особи і Черкаська - 1 особа) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний. В одного військовослужбовця спостерігається легкий перебіг захворювання, у решти - симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.