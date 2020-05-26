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Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня, - Степанов
Зараз дозволена робота літніх терас ресторанів і кафе, а також обслуговування на винос.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні, згідно з тим етапом пом'якшення карантину, який є, чітко прописано, яким саме закладам і в якому обсязі можна працювати. Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, то зараз можлива робота відкритих терас. Крім того, робота на винос. Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня", - розповів Степанов.
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а каждое министерство разделить на два-три и для каждых свой штат???
а поменять всех меров-перов=херов на лояльных-квартальных ???
а все уличные заборы из жовто-блакитных перекрасить в серые?
та ну....тут мало года на такие новации-офигации...
...Бангкок, Таиланд.