Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня, - Степанов

Зараз дозволена робота літніх терас ресторанів і кафе, а також обслуговування на винос.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, згідно з тим етапом пом'якшення карантину, який є, чітко прописано, яким саме закладам і в якому обсязі можна працювати. Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, то зараз можлива робота відкритих терас. Крім того, робота на винос. Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня", - розповів Степанов.

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