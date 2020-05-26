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Новини Коронавірус і карантин
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Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня, - Степанов

Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня, - Степанов

Зараз дозволена робота літніх терас ресторанів і кафе, а також обслуговування на винос.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, згідно з тим етапом пом'якшення карантину, який є, чітко прописано, яким саме закладам і в якому обсязі можна працювати. Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, то зараз можлива робота відкритих терас. Крім того, робота на винос. Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня", - розповів Степанов.

Читайте також: Дитячі табори відкриють на останньому етапі карантину, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) ресторани (334) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Ето всьо лош!" - Вєлюр.
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26.05.2020 10:00 Відповісти
Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов - Цензор.НЕТ 3958
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26.05.2020 10:00 Відповісти
И не закрывали сколько.
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26.05.2020 10:08 Відповісти
Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2919
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26.05.2020 10:02 Відповісти
та здрасьте....а две расчетки на каждый вид коммунального платежа???
а каждое министерство разделить на два-три и для каждых свой штат???
а поменять всех меров-перов=херов на лояльных-квартальных ???
а все уличные заборы из жовто-блакитных перекрасить в серые?
та ну....тут мало года на такие новации-офигации...
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26.05.2020 10:14 Відповісти
Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4860

...Бангкок, Таиланд.
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26.05.2020 10:09 Відповісти
У нас ощущение опасности, а там - ощущение безопасности.
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26.05.2020 10:12 Відповісти
 
 