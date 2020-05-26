Кількість активних хворих на COVID-19 за добу знизилася в 14 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали після COVID-19, перевищила кількість осіб, які захворіли за минулу добу, у 14 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, Львівській та Чернівецькій областях, а одужання - у Рівненській.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19 і 10 осіб одужали за добу (від початку пандемії було 910 хворих, 15 померлих і 482 особи видужали), зараз в області хворіє 413 осіб (за добу на 8 більше);

- у Волинській області - 22 випадки захворювання, 1 - смерті і 12 - одужання (за весь час - 805 хворих, 24 померлих і 194 осіб видужали), зараз хворіє 597 осіб (на 9 більше за добу);

- у Дніпропетровській області - 20 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 8 осіб видужали (за весь час 895 осіб захворіли, 18 померли і 199 одужали), зараз хворіє 678 осіб (за добу на 11 більше);

- у Донецькій області 7 осіб захворіли і 12 одужали (від початку пандемії 155 осіб захворіли, 4 померли і 73 одужали), зараз хворіє 78 осіб (на 5 менше за добу);

- у Житомирській області - 6 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 28 одужання (за весь час 647 осіб захворіли, 14 померли і 312 одужали), зараз хворіє 321 особи (за добу на 23 менше);

- у Закарпатській області 10 осіб захворіли і 31 - одужали за добу (від початку пандемії - 1092, 27 і 311 відповідно), зараз хворіє 754 особи (за добу на 21 менше);

- у Запорізькій області 1 людина захворіла і 3 одужали (від початку пандемії 416 осіб захворіли, 12 померли і 229 одужали), зараз хворіє 175 осіб (за добу на 2 менше);

- в Івано-Франківській області 25 нових випадків захворювання і 36 - одужання (1306 осіб захворіли, 74 померли і 673 одужали від початку пандемії), зараз хворіє 599 осіб (за добу на 11 менше);

- у Києві підтверджено 58 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 33 випадки одужання (загалом 2710 випадків захворювання, 61 - смерті і 393 - одужання від початку пандемії), зараз у столиці хворіє 2256 осіб (за добу на 24 більше);

- у Київській області 21 особа захворіла і 9 - одужали (від початку пандемії 1458 захворіли, 30 померли і 309 одужали), зараз хворіє 1119 осіб (за добу на 12 більше);

- у Кіровоградській області 4 нові випадки захворювання та 8 осіб видужали (за весь час 482 особи захворіли, 23 померли і 366 одужали), зараз хворіє 93 особи (за добу на 4 менше);

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- у Луганській області 1 новий випадок захворювання, одужання і смерті не було (з початку пандемії 44 особи захворіли і 34 одужали, померлих не було), зараз хворіє 10 осіб (за добу на 1 більше);

- у Львівській області 45 нових випадків захворювання, 6 - смерті і 8 - одужання (з початку пандемії - 1405, 42 і 295 відповідно), зараз хворіє 1068 осіб (на 31 більше за день);

- у Миколаївській області - нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 14 - одужали (від початку пандемії 281 особа захворіла, 7 померли і 131 одужала), зараз хворіє 143 особи (за добу на 14 менше);

- в Одеській області 10 нових випадків захворювання, смертей і одужання не було (від початку пандемії 842 особи захворіли, 14 померли і 138 одужали), зараз хворіє 690 осіб (на 10 більше за добу);

- у Полтавській області 1 новий випадок захворювання, 1 - смерті і 4 особи одужали (від початку пандемії 267 хворих, 12 померлих і 240 осіб видужали), зараз хворіє 15 осіб (за добу на 4 менше);

- у Рівненській області 41 новий випадок захворювання, 3 - смерті і 62 - одужання (за весь час 1475 осіб захворіли, 34 померли і 649 одужали), хворіє 792 особи (на 24 менше за добу);

- у Сумській області нових випадків захворювання і смерті не було, 11 осіб одужали (від початку пандемії 166 осіб захворіли, 4 померли і 123 одужали), зараз хворіє 39 осіб (за добу на 11 менше);

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- у Тернопільській області 3 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 8 - одужання (за весь час 1124 особи захворіли, 25 померли і 799 одужали), зараз хворіє 300 осіб (на 6 менше за добу);

- у Харківській області 18 нових випадків захворювання і 2 - одужання (за весь час 930 осіб захворіли, 38 померли і 210 одужали), зараз хворіє 682 особи (за добу на 16 більше);

- у Херсонській області 3 особи одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (за весь час 177 хворих, 2 померлих і 149 осіб видужали), зараз хворіє 26 осіб (за добу на 3 менше);

- у Хмельницькій області 6 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 17 - одужання (за весь час 370 осіб захворіли, 10 померли і 117 одужали), зараз хворіє 243 особи (на 12 менше за добу);

- у Черкаській області 1 новий випадок захворювання і 10 - одужання (від початку пандемії 392 особи захворіли, 16 померли і 286 одужали), зараз хворіє 90 осіб (на 9 менше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 12 - одужання (3101 хворих, 132 померлих і 816 осіб видужали від початку пандемії), зараз в області хворіє 2153 особи (на 1 більше, ніж напередодні);

- у Чернігівській області 3 нові випадки захворювання, випадків смерті або одужання за добу не було (за весь час - 134 хворих, 6 померлих і 47 осіб видужали), зараз хворіє 81 особа (на 3 більше, ніж напередодні).