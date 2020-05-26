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Сьогодні Шмигаль втретє за місяць збирає інвесторів у зелену енергетику: ми чекаємо, який компроміс буде запропоновано, - власник "Віндкрафт Україна" Стурен

Сьогодні Шмигаль втретє за місяць збирає інвесторів у зелену енергетику: ми чекаємо, який компроміс буде запропоновано, - власник

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з ситуації з "зеленим тарифом" планує заявити про необхідність додаткового зниження тарифів на 10% для вітрових і на 20% для сонячних електростанцій.

"Сьогодні прем'єр-міністр втретє за місяць збирає інвесторів в зелену енергетику, і це чесна спроба знайти компроміс. Ми чекаємо, який компроміс буде запропоновано. Варіант, який ми відпрацювали з в.о. міністра Ольгою Буславець був цілком ефективним, але він не був прийнятий. Держава хоче зберегти механізм Гарантованого покупця, а інвесторам необхідно отримати гарантії погашення боргів і гарантії виконання нових умов. необхідно розуміти терміни, коли новий порядок буде введений і протягом якого часу він діятиме", - повідомив Цензор.НЕТ власник компанії "Віндкрафт Україна" Карл Стурен.

За даними різних джерел, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі планує заявити про необхідність додаткового зниження тарифів на зелену енергетику на 10% для вітрових і на 20% для сонячних електростанцій.

Також читайте: Меморандум із представниками "зеленої" енергетики готовий, дискутується одне питання: компроміс буде знайдено, - Шмигаль

Нагадаємо, 14 травня відбулася друга зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

Також читайте: Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Автор: 

Кабмін (14078) енергетика (2583) альтернативна енергетика (847) Шмигаль Денис (4566) Стурен Карл (1)


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Топ коментарі
+8
Что за прикол ? Какие инвесторы ? Мы платим государству по 0,9 - 1,68 за электричество, а они за свое зеленое получают по 5гр за 1 квт.
Это нормально ? Просто на глазах у всех вытягиваются из бюджета огромные средства.
Это обычное воровство на государственном уровне. Кому их зеленое электричество надо по этой цене, кроме их самих ?
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26.05.2020 10:12
+7
И эти твари хотят еще отменить двухтарифный режим для населения, когда с 22-00 до 07-00 тариф со скидкой 50%
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26.05.2020 10:14
+6
Хай Порошенко і розгрібає що натворив з цим тарифом.
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26.05.2020 10:20
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Все так в'яло йде...
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26.05.2020 10:08 Відповісти
бо це б'є по вуглевидобуванню, теплоелектростанціям та імпорту з расісі
а хто ними керує?
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26.05.2020 10:12 Відповісти
Компроміс має бути простим: продавайте свою електроенергію за конкурентними з іншими видами енергетики цінами.
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26.05.2020 10:09 Відповісти
Що таке конкурентна ціна?
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26.05.2020 10:12 Відповісти
дайош зеленій енергетиці зелених інвестиційних нянь!
ура, таварісчі!
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26.05.2020 10:10 Відповісти
Нужно просто отменить гарантированную покупку зеленой энергии государством по 5 грн, с каждым годом убытки только растут так как желающих все больше.
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26.05.2020 10:10 Відповісти
Сегодня Шмыгаль третий раз за месяц собирает инвесторов в зеленую энергетику: мы ждем, какой компромисс будет предложен, - владелец "Виндкрафт Украина" Стурен - Цензор.НЕТ 4188
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26.05.2020 10:11 Відповісти
Что за прикол ? Какие инвесторы ? Мы платим государству по 0,9 - 1,68 за электричество, а они за свое зеленое получают по 5гр за 1 квт.
Это нормально ? Просто на глазах у всех вытягиваются из бюджета огромные средства.
Это обычное воровство на государственном уровне. Кому их зеленое электричество надо по этой цене, кроме их самих ?
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26.05.2020 10:12 Відповісти
Это грабёж, открытый разбой, а не воровство.
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26.05.2020 10:16 Відповісти
И эти твари хотят еще отменить двухтарифный режим для населения, когда с 22-00 до 07-00 тариф со скидкой 50%
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26.05.2020 10:14 Відповісти
Жертва ограбления не оказывает сопротивления, так отчего бы не отобрать больше?
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26.05.2020 10:17 Відповісти
Украина сама себя загнала в цугцванг. Или продолжать неоправданно, как для бедной страны заниматься зеленой энергетикой, или потерять и так не большое доверие инвесторов.
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26.05.2020 10:15 Відповісти
Это случилось ещё при барыге.
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26.05.2020 10:23 Відповісти
ВиндКрафт Украина, ООО с количеством занятых до 20 человек было зарегистрировано в 2009 году.
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26.05.2020 12:57 Відповісти
Какие нах инвестора - тупые и жадные барыги, которые просто создали коррупционную лазейку для ограбления бюджета. Вы видели хоть одного нормального буржуя, который будет продавать кофе в Бразилию а в Саудовскую Аравию нефть. А вот страна буратин с мощнейшей атомной и тепловой энергетикой закупает электроэнергию добытую трением об сукно эбонитовой палочки. Потому шо такой народ грех не обворовать!
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26.05.2020 12:56 Відповісти
Хай Порошенко і розгрібає що натворив з цим тарифом.
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26.05.2020 10:20 Відповісти
Снижение на 10 и 20% не решает проблемы.
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26.05.2020 10:22 Відповісти
На хера мне в Украине сраные иностранные инвесторы от деятельности которых растут тарифы и падает мой уровень жизни? Зеленский, Шмыгаль - на х.я тут вся эта барыжная падаль?
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26.05.2020 10:26 Відповісти
"На хера мне в Украине сраные иностранные инвесторы от деятельности которых растут тарифы и падает мой уровень жизни?" - Тю... Так они и не для тебя! Для охметова и т. п.
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26.05.2020 10:31 Відповісти
Поименно список инвесторов, с их юрисдикцией. Народ должен знать кто его грабит.
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26.05.2020 10:35 Відповісти
Какие компромиссы? У нас форс-мажор, все договоры идут лесом
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26.05.2020 10:36 Відповісти
Классик говорил, что великие исторические события происходят дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса. Если это действительно так , то правление Зеленского не есть случайность. Оно есть фарс на правление Януковича, приведшее страну к трагедии.
Присмотримся к» зеленому» фарсу повнимательней. Что же мы видим? Янукович преследовал свою предшественницу (на посту премьера) Ю. Тимошенко и посадил е в тюрьму. Зеленский на протяжении года пытается отправить в тюрьму П. Порошенко, но безуспешно. Его отчаянная попытка приплести к «преступлениям барыги» еще и Дж. Байдена вообще абсурд. За который придется отвечать и перед Байденом ( если он станет Президентом США) и перед следующим Президентом Украины.
Преследовал Янукович также министров «кабинета Тимошенко» и других политиков. Этот материал можно найти в Википедии по ссылке «репрессии Януковича». Но то были достойные противники. «Наезд» же Зеленского на двух медработников и минера лично мне напомнил (да простят меня обвиняемые за такое сравнение) «наезд» известного городничего на слесаря Пошлепкина и унтер-офицерскую вдову. И объяснение то же: "Этот минер - террорист, а если он еще ничего не взорвал, потом взорвет".
Экономическая политика Зеленского есть фарс на экономическую политику Януковича. «Несудимый» стал главой клуба приближенных олигархов и вместе с ними грабил страну. Грабил так, что пришлось бежать. Зеленский сделал премьер-министром бывшего подчиненного Р. Ахметова. Представители других олигархов тоже нашли место в Кабмине. Теперь олигархи дерибанят страну через подконтрольных министров, а Зеленский только смотрит, как деньги из казны плывут в карманы толстосумов, минуя его собственный. Но отвечать-то перед народом и новым Президентом после окончания каденции придется ему!!
С взаимоотношениями с Верховной Радой та же история. Янукович железной рукой четыре года удерживал в Раде покорное большинство. Но, увидев льющуюся по улицам кровь, большинство ему изменило и Верховная Рада отправила его в отставку. Зеленский пришел в Раду с монобольшинством, которое развалилось через год - в четыре раза быстрее, чем у ПроФФессора.
С взаимоотношениями с Путиным - та же история. Янукович четыре года с ним договаривался, встречался, кланялся… Но цели - снижения цены на российский газ - не достиг. Зеленский тоже встретился с Путиным, но цели - прекращения гибридной войны - не достиг.
Впрочем, трагедия (диктатора) - не амплуа Зеленского. А вот фарс, комедия, буффонада - в его стиле. Но этот фарс (вангую) в конце правления станет его личной трагедией.
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26.05.2020 11:21 Відповісти
шмыга и зеленский охметовские ГНОИ
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26.05.2020 11:56 Відповісти
шмыга и зеленский охметовские ГНОИ
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26.05.2020 12:00 Відповісти
Это не прикол! Это кретинизм нации!
Когда-то вроде Клюевы занялись этой энергетикой вместе с Ахметкой и сделали для себя кормушку в 5 рублей. Потом видать или продали жадненьким лохам из-за бугра, или замаскировали владельцев.
У нас минимальная пенсия ниже прожиточного минимума почти в два раза, а они ******** о каких-то инвестициях бубнят - инвестировать в крематории и похоронные фирмы *****... Всех на гiлляку!
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26.05.2020 12:40 Відповісти
Эта рожа возглавляет фирму, которая продает в Украине выведенные из эксплуатации в Европе ветрогенераторы - вот и подняли шум о своих наварах.
А вообще-то антимонопольный комитет должен рассмотреть создание неравных условий в конкурентной среде.
*****, страна тупых буратин!
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26.05.2020 12:46 Відповісти
Что никто не хоче!?))) снова все достанется родным оллигархам)))
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26.05.2020 15:16 Відповісти
 
 