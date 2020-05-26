Сьогодні Шмигаль втретє за місяць збирає інвесторів у зелену енергетику: ми чекаємо, який компроміс буде запропоновано, - власник "Віндкрафт Україна" Стурен

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з ситуації з "зеленим тарифом" планує заявити про необхідність додаткового зниження тарифів на 10% для вітрових і на 20% для сонячних електростанцій.

"Сьогодні прем'єр-міністр втретє за місяць збирає інвесторів в зелену енергетику, і це чесна спроба знайти компроміс. Ми чекаємо, який компроміс буде запропоновано. Варіант, який ми відпрацювали з в.о. міністра Ольгою Буславець був цілком ефективним, але він не був прийнятий. Держава хоче зберегти механізм Гарантованого покупця, а інвесторам необхідно отримати гарантії погашення боргів і гарантії виконання нових умов. необхідно розуміти терміни, коли новий порядок буде введений і протягом якого часу він діятиме", - повідомив Цензор.НЕТ власник компанії "Віндкрафт Україна" Карл Стурен.

За даними різних джерел, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі планує заявити про необхідність додаткового зниження тарифів на зелену енергетику на 10% для вітрових і на 20% для сонячних електростанцій.

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Нагадаємо, 14 травня відбулася друга зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

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7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.