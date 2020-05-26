Юркомпанія "Міллер" про масове вбивство на Житомирщині: Дії підозрюваного були доволі розумними - він не перебував у стані афекту

У підозрюваного у вбивстві 7 осіб на Житомирщині Анатолія Захаренка є зв'язки в місцевому відділенні поліції. Юридична компанія "Міллер" заявляє, що володіє інформацією щодо покривання підозрюваного в інших правопорушеннях.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці юридичної компанії "Міллер", передає Цензор.НЕТ.

"Версії подій у справі вбивства Романа Ханенка.

У ЗМІ публікуються різноманітні версії вбивства в Житомирській області. Не всі вони відповідають дійсності.



1. Зокрема, про зв’язок вбивств із затриманням начальника райвідділу місцевої поліції на хабарі цього ж дня. Начебто загиблі прийшли з’ясовувати відносини через те, що підозрюваний Анатолій Захаренко підставив поліцейського та відмовився платити данину.



2. Інша озвучена версія - самооборона Захаренка: виник конфлікт і підозрюваний лише захищався, при цьому він начебто був тверезий, на відміну від нападників.

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Декілька фактів, які відомо станом на зараз.



- Загиблі їздили на ставок у Попільнянському районі Житомирської області вже багато років. Всі були раніше знайомі з убивцею, в тому числі Роман Ханенко. Дійсно приїхали відпочити.



- Ввечері біля багаття з Анатолієм Захаренко лишилося двоє гостей, а решта пішла спати в гостьовому будинку поблизу.

- Після того, як більшість гостей заснула, біля багаття почалася стрілянина - Захаренко почав стріляти в людей поблизу багаття. До того конфлікту між ними не було. Хоча в Анатолія Захаренка загалом відмічається агресивна та конфліктна манера поведінки.



- Коли підозрюваний убив двох біля багаття - ймовірно, він усвідомив, що не виживе, тому що інші озброєні та дадуть відсіч. Крім того, всі потерпілі були військовими з досвідом. Тому Захаренко пішов убивати інших, поки ті не попрокидались.



- При цьому дії Захаренка були доволі розумними, щоб говорити про те, що він не перебував у стані афекту та діяв цілком свідомо. Про свідчить, зокрема, намагання ввести в оману слідство після нападу.



- Чоловік, який вижив, - єдиний, хто встиг втекти та побіг до найближчих будинків по допомогу. Свідки підтвердили, що того свідка не пускали в будинки. Але в одному господарі на прохання викликати швидку та поліцію викликали сина підозрюваного.

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- У цей час підозрюваний шукав свідка, який вижив, можливо із метою добити.



- Також нам стало відомо, що в підозрюваного є зв'язки в місцевому відділку поліції. Трохи згодом дамо більше інформації щодо покривання підозрюваного в інших правопорушеннях.



Сьогодні загиблих мають поховати. Співчуття рідним і друзям", - йдеться в повідомленні юридичної компанії "Міллер".

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.