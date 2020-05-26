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Юркомпанія "Міллер" про масове вбивство на Житомирщині: Дії підозрюваного були доволі розумними - він не перебував у стані афекту

Юркомпанія

У підозрюваного у вбивстві 7 осіб на Житомирщині Анатолія Захаренка є зв'язки в місцевому відділенні поліції. Юридична компанія "Міллер" заявляє, що володіє інформацією щодо покривання підозрюваного в інших правопорушеннях.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці юридичної компанії "Міллер", передає Цензор.НЕТ.

"Версії подій у справі вбивства Романа Ханенка.

У ЗМІ публікуються різноманітні версії вбивства в Житомирській області. Не всі вони відповідають дійсності.

1. Зокрема, про зв’язок вбивств із затриманням начальника райвідділу місцевої поліції на хабарі цього ж дня. Начебто загиблі прийшли з’ясовувати відносини через те, що підозрюваний Анатолій Захаренко підставив поліцейського та відмовився платити данину.

2. Інша озвучена версія - самооборона Захаренка: виник конфлікт і підозрюваний лише захищався, при цьому він начебто був тверезий, на відміну від нападників.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві семи осіб на Житомирщині відправили під арешт без права застави, - Офіс Генпрокурора

Декілька фактів, які відомо станом на зараз.

- Загиблі їздили на ставок у Попільнянському районі Житомирської області вже багато років. Всі були раніше знайомі з убивцею, в тому числі Роман Ханенко. Дійсно приїхали відпочити.

- Ввечері біля багаття з Анатолієм Захаренко лишилося двоє гостей, а решта пішла спати в гостьовому будинку поблизу.

- Після того, як більшість гостей заснула, біля багаття почалася стрілянина - Захаренко почав стріляти в людей поблизу багаття. До того конфлікту між ними не було. Хоча в Анатолія Захаренка загалом відмічається агресивна та конфліктна манера поведінки.

- Коли підозрюваний убив двох біля багаття - ймовірно, він усвідомив, що не виживе, тому що інші озброєні та дадуть відсіч. Крім того, всі потерпілі були військовими з досвідом. Тому Захаренко пішов убивати інших, поки ті не попрокидались.

- При цьому дії Захаренка були доволі розумними, щоб говорити про те, що він не перебував у стані афекту та діяв цілком свідомо. Про свідчить, зокрема, намагання ввести в оману слідство після нападу.

- Чоловік, який вижив, - єдиний, хто встиг втекти та побіг до найближчих будинків по допомогу. Свідки підтвердили, що того свідка не пускали в будинки. Але в одному господарі на прохання викликати швидку та поліцію викликали сина підозрюваного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві семи осіб на Житомирщині пройде судово-психіатричну експертизу, - ОДА

- У цей час підозрюваний шукав свідка, який вижив, можливо із метою добити.

- Також нам стало відомо, що в підозрюваного є зв'язки в місцевому відділку поліції. Трохи згодом дамо більше інформації щодо покривання підозрюваного в інших правопорушеннях.

Сьогодні загиблих мають поховати. Співчуття рідним і друзям", - йдеться в повідомленні юридичної компанії "Міллер".

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Автор: 

масове вбивство (74) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+16
Имею вопрос. Что такое юридическая компания "Миллер"? Почему не "Рога и копыта"?
Какого хрена какие то фрики начинают комментировать материалы расследования?
Я таких юристов вертел на детородном органе.
Никому не известная компания. Тех юристиков с дипломами ВУЗы плодят в неимоверном количестве..
Идите работать в Макдональд. "Вільна каса!" Как раз ваше.
Уроды хреновы..
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26.05.2020 10:42
+13
возможно этот дед давно задумал ликвидацию патриотов, возможно и не сам задумывал
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26.05.2020 10:42
+13
Ну, не с автоматами, а п/а карабинами. Это вполне гражданское оружие. У меня тоже стоит в сейфе.
Единственное - в жизни не возьму с собой ствол на пьянку.
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26.05.2020 10:55
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Имею вопрос. Что такое юридическая компания "Миллер"? Почему не "Рога и копыта"?
Какого хрена какие то фрики начинают комментировать материалы расследования?
Я таких юристов вертел на детородном органе.
Никому не известная компания. Тех юристиков с дипломами ВУЗы плодят в неимоверном количестве..
Идите работать в Макдональд. "Вільна каса!" Как раз ваше.
Уроды хреновы..
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26.05.2020 11:18 Відповісти
Дядя Саша,ты дурак? Если ты,работающий в Макдональдс,кричащий "Вільна каса" не знаеш такую юркомпанию,то кто не означает, что её нет и никто её не знает...
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26.05.2020 11:25 Відповісти
Какое отношение имеет "юркомпания" к следственным органам? Или ей кто-то слил инфу по следствию? Возможно, "юркомпания" присутствовала на допросах? К чему этот бессвязный бред? И да. ЗахарЧенко, о котором они нам вещают, давно поёт песни с Кобздоном.
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26.05.2020 11:29 Відповісти
Значит кто-то её нанял. Может и присутствовала на допросе. Адвокаты имеют право быть на допросе,или это для вас новость?
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26.05.2020 21:41 Відповісти
Нет, не новость. Новость то, что "адвокаты" могут давать подобные "комменты" по своему подзащитному.
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26.05.2020 21:58 Відповісти
ну чурбан її заснував, той що в Афган не хоче повертатись, заплатив за рекламу, от розмістили тут типа статтю.
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26.05.2020 11:47 Відповісти
Ну розмістили статтю...але питання не в цьому,а в тому що її немає...алеж є))))
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26.05.2020 21:37 Відповісти
кого немає, є ТОВка, юр компанія Шмуіллєр, засновником там пуштун, директором Панченко
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28.05.2020 07:38 Відповісти
Таке щось))))
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28.05.2020 22:21 Відповісти
таке як і пуштун, ніяке
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29.05.2020 08:08 Відповісти
Юркомпанія "Міллер" про масове вбивство на Житомирщині: Дії підозрюваного були доволі розумними - він не перебував у стані афекту - Цензор.НЕТ 8169 https://censor.net/user/349596

Имею вопрос. Что такое юридическая компания "Миллер"? Почему не "Рога и копыта"?
Какого хрена какие то фрики начинают комментировать материалы расследования?
Я таких юристов вертел на детородном органе.
Никому не известная компания. Тех юристиков с дипломами ВУЗы плодят в неимоверном количестве..
Идите работать в Макдональд. "Вільна каса!" Как раз ваше.
Уроды хреновы..
https://censor.net/comments/locate/3197975/019214ec-06fc-72ae-8edc-7c44887d7169Ответить
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Бот вульґаріс.
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27.05.2020 03:11 Відповісти
А Приватне Підприємство "Галушко Інтернешнел" має свою версію!!
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26.05.2020 11:20 Відповісти
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26.05.2020 11:22 Відповісти
Юридическая компания Миллер это уровень цензорнет. Желтая помойка.
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26.05.2020 11:33 Відповісти
Лєщєнко і Дубінський з Бужанським ваш рівень помийниці?
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26.05.2020 11:39 Відповісти
Ці екземпляри просто болото.
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29.05.2020 07:41 Відповісти
найєм якось не звучить, а міллер типа круто.
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26.05.2020 11:47 Відповісти
Надо, шоб єто дело біло вс' время на слуху.
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26.05.2020 12:03 Відповісти
Подейкують, ніби вбивця кацап...
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26.05.2020 12:09 Відповісти
Гірше, він скацаплений, заробітчанин на ерефії. З тих, хто волав "раіся ввєді вайска!"
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26.05.2020 12:18 Відповісти
Подейкують, ніби Порошенко "свентил" картины в Украине и свёз себе на дачу за границу...
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26.05.2020 12:19 Відповісти
Так і є. Він родом з Новосибірська.
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26.05.2020 12:23 Відповісти
Зря не скажут. Расейский окупант в тилу в нелюдській подобі
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29.05.2020 07:12 Відповісти
Молодец Поступил как надо уважения нечего вымогать бабло а потом атошников с оружием на разборку присылать
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26.05.2020 12:17 Відповісти
****,перестрелял спящих людей,как живодер.И главное НИ-ЗА-ЧТО.Какие то обидные слова,сказанные по пьяни в расчет не беру.Если были факты угрозы его жизни,или жизни его семьи,то можно было бы сделать аудио,или видеофайл с доказательствами.А так только одно бла-бла-бла,и никаких фактов с его стороны.Одна отмазка,наличие охотничьего оружия в багажнике убитых,не выдерживает критики.Сам сейчас живу на даче рядом с лесом.Так регулярно вижу там людей с таким же охотничьи оружием.Частенько слышу выстрелы.Так что,кто появится с винтовкой,того убивать?При чем убивать подло,и внезапно со спины,предварительно поздоровавшись и улыбнувшись навстречу,а потом перерезать горло своим танто?Какой то бред.Что бы устроить такую живодерню,по мне ,должны быть какие то более веские аргументы,а не оружие в багажнике,или обидные слова по пьяни.А вот у этого долбодятла их и нет.Если принимать во внимание его аргументы,то тут добрая половина форума,что на Цензоре,должна была друг друга покрошить как капусту.
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26.05.2020 12:55 Відповісти
И почти всех возмущает, что какая-то юрфирма посмела вякнуть. А сами эти быдлокомментаторы ... Каждое говно считает своим долгом зявить свою быдлоистину.
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26.05.2020 14:34 Відповісти
Касап перекладається як "Живодер". Мабуть його мама така, а папа сбежал
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29.05.2020 07:20 Відповісти
Через полгода поменяют на очередного маршрутчика. Прекрасно знает это, поэтому так нагло и ведет себя.
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26.05.2020 12:58 Відповісти
А там дадуть йому орден Б Хмельницького
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29.05.2020 07:23 Відповісти
нечего было вместе бухать...
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26.05.2020 13:16 Відповісти
Самооборону Стерненко порівнювати з цим - це треба бути кацапом! Якщо факти такі, що вбив двох коло багаття відразу і пішов вбивати спячих по палатках, а ще шукав того, який зумів втекти, то тут вже явно дуже вже не ****** на самооборону! Плюс до того - міг сплячих нейтралізвати пострілом по ногах, але тут цілеспрямовано вивав!
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26.05.2020 14:19 Відповісти
Дуже схоже на замовне вбивство , не здивуюсь, якщо в крові вбитих знайдуть клофелін , або ще щось , що б міцно спали , поки їх розстрілюють ...(((
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26.05.2020 15:24 Відповісти
Нічого не знайдуть, якщо вже алкоголь "не знайшли"
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29.05.2020 07:26 Відповісти
подонку который убил столько народу а особенно за то что расстреливал спящих только пожизняк, тем кто выдал или не успел забрать у него оружие халатность как минимум, ублюдочный убийца это конченая тварь и все ему сочувствующие таки же твари.
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26.05.2020 15:26 Відповісти
Похоже реально не заплатил дань...а по пьяне вспомнил как и лозинский )юлькин отморозок который устроил охоту на людей) что у него все схвачено и и он может всё..
======
В то же время тут нужен допрос с детектором лжи, а потом и сигой в противогазе независимыми ментами или палачами...дело темное, нужно выкачивать всю подноготную начиная с перестройки ...
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26.05.2020 21:52 Відповісти
Юлка така ж відморозок, вбивця і злодійка
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29.05.2020 07:32 Відповісти
в селі кажуть - кацап вбивав сам тверезий
сплячих п'яних патріотів.
якщо б патріоти були тверезі, вони вбили б його
а так він маладец, зупинив своє убийство в домике
правда?
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29.05.2020 22:34 Відповісти
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