За добу на Київщині зафіксовано 21 випадок COVID-19, всього 1458 інфікованих, - ОДА

Серед загальної кількості інфікованих COVID-19 118 дітей і 255 медпрацівників.

Про це на сторінці в мереж Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області станом на 10:00 26 травня 2020 року офіційно підтверджено 1458 випадків захворювання на коронавірус (в т.ч. 118 дітей і 255 медпрацівника (за весь період). Нових випадків за останню добу - 21.

З них на стаціонарному лікуванні - 214 інфікованих, на самоізоляції - 1 244 особи.

Крім того, одужали 309 осіб (в т.ч. 25 дітей).

За час пандемії померло - 30 осіб.

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За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4272 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 52 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 6 555 контактними особами.