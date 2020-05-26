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Новини Коронавірус і карантин
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Співробітники лабораторій, що працюють із COVID-19, отримають 300-відсоткову надбавку, - Ляшко

Співробітники лабораторій, що працюють із COVID-19, отримають 300-відсоткову надбавку, - Ляшко

Співробітники лабораторій, які працюють із COVID-19, незабаром отримають 300% надбавки за весь період роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, уряд виділив додатково 650 млн грн для забезпечення готовності і реагування лабораторних підрозділів МОЗ.

"З них 280 млн грн визначені на зарплату працівників лабцентрів. Найближчим часом буде затверджено паспорт бюджетних програм, під ці кошти", - зазначив Ляшко.

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Таким чином, працівники лабораторій також отримають 300% надбавки за весь період роботи з хворими на коронавірусну хворобу і контактними особами.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1287) Ляшко Віктор (1512) зарплата (2238) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
в смысле - получат? т.е еще не получали????
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26.05.2020 10:51
+3
Обіцянки-цяцянки від санітарки.
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26.05.2020 10:56
+2
посмертно ? или лет через надцать ?
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26.05.2020 10:58
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в смысле - получат? т.е еще не получали????
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26.05.2020 10:51 Відповісти
сразу после $4000
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26.05.2020 11:05 Відповісти
Естественно, никто и ничего не получал. Зеленая слизь только трепаться способна. 300% заплатил только Кличко одной конкретной Александровской больнице. Потому что там вся ылита валяется. Это теперь наша ылитная больница.
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26.05.2020 11:11 Відповісти
Отчет, опубликованный Европейской комиссией в конце 2019 года, показывает, что ЕС стремился увеличить масштабы и эффективность программ вакцинации задолго до нынешней «пандемии».

Конечной целью Дорожной карты является, среди прочего, введение «общей карты / паспорта вакцинации» для всех граждан ЕС. Это предложение будет представлено перед комиссией в 2022 году, а «технико-экономическое обоснование» будет запущено с 2019 по 2021 год (то есть на данный момент оно находится примерно на полпути).

Подчеркнем: «дорожная карта вакцинации» - это не импровизированный ответ на пандемию Covid19, а скорее постоянный план, уходящий корнями в 2018 год, когда ЕС опубликовал опрос общественного мнения о вакцинах под названием «Состояние вакцины 2018 года». Уверенность»

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F2018_vaccine_confidence_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf

После этого исследования ЕС поручил подготовить технический отчет под названием «Разработка и внедрение информационной системы иммунизации» , в том числе о правдоподобности общеевропейской системы мониторинга вакцинации.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fportal%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdesigning-implementing-immunisation-information-system_0.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf

В 3-м квартале 2019 года все эти отчеты были объединены в последнюю версию «Дорожной карты вакцинации», долгосрочного политического плана по распространению «осведомленности и понимания» о вакцинах при противодействии «мифам о вакцинах» и борьбе с «нерешительностью в отношении вакцин».

Вы можете прочитать весь отчет здесь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foff-guardian.org%2Fwp-content%2Fmedialibrary%2F2019-2022_roadmap_en-1.pdf https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf , но ниже приведены некоторые из наиболее важных моментов:

- «Изучить возможность разработки общей карты вакцинации / паспорта для граждан ЕС »
- «Разработать руководство ЕС по созданию комплексных электронных информационных систем иммунизации для эффективного мониторинга программ иммунизации».
- «Преодолеть правовые и технические барьеры, препятствующие взаимодействию национальных информационных систем иммунизации».

С 12 сентября 2019 года , на совместном ЕС-ВОЗ «Глобальный саммит по вакцинации», они объявили « 10 действий по отношению к прививкам для всех» , которые охватывают большую часть той же деятельности.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F10actions_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf

Через месяц, в октябре 2019 года , было проведено "Событие 201".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fabout https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

Для тех, кто не знает, "Событие 201" было имитацией пандемического "упражнения" с акцентом на зоонозный новый коронавирус, происходящий от летучих мышей. Его спонсорами выступили Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Результатом моделирования стало семь ключевых предложений.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Frecommendations.html https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html

В ноябре 2019 года эти предложения были опубликованы как «призыв к действию».

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fevent201-resources%2F200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf

Через месяц Китай сообщил о первых случаях заболевания Covid19.

Для ясности (и для предотвращения любых спорных аргументов): речь идет не о вакцинах, их эффективности, безопасности или их отсутствии.
Дело в том, что предлагаемые контрмеры COVID19, которые были представлены общественности как чрезвычайные меры, придуманные учреждениями-паникерами на лету, фактически существовали еще до появления этой болезни .
Они уже хотели отслеживать ваши записи о прививках и привязывать их к паспорту, вводить обязательные прививки и пресекать «дезинформацию». У них просто еще не было причины.
Это была ситуация, которая требовала кризиса, и, "к счастью", он произошел.
Точное отношение изобретательности к случайности никогда не будет известно. На данный момент мы действительно знаем, что Sars-Cov-2 - не что иное, как первоначально заявленная угроза , они сами признают это.
Мы также знаем и чувствуем, что они всеми способами нагоняют страх.
И, благодаря таким документам, может быть, теперь мы начинаем понимать, ДЛЯ ЧЕГО.
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26.05.2020 10:52 Відповісти
Так же как те учителя по $4000.
Ну вы поняли...
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26.05.2020 10:53 Відповісти
«эксперт» Александр Чубатенко рассказал, что по его расчетам для выплаты украинским учителям зарплаты в $4 тыс. в месяц понадобится $200 млн в год. Главный образовательный «эксперт команды Зе» Сергей Бабак подтвердил: «Это абсолютно не является фантастикой, это абсолютно реальные цифры». Сам же Зеленский внимательно слушал и радостно кивал. Проблема, конечно, в том, что если 450 000 украинских учителей умножить на $4000 зарплаты, то цифра $200 млн в год никак не складывается - получается $1.8 млрд в месяц, или более $21.5 млрд в год.
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26.05.2020 11:11 Відповісти
Вот когда получат - тогда и прокукарекаешь, т. Ляшко))
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26.05.2020 10:54 Відповісти
Обіцянки-цяцянки від санітарки.
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26.05.2020 10:56 Відповісти
посмертно ? или лет через надцать ?
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26.05.2020 10:58 Відповісти
Никогда. 300%, это морковка на веревке, их будут обещать всю жизнь, и не дадут никогда. Исключением стала одна только Александровская больница в городе Киеве, где 300% надбавки выплатил из ГОРОДСКОГО бюджета Кличко. А почему? А потому что там лечится вся депутатская шваль, подхватившая коронавирус. Там врачей злить нельзя.
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26.05.2020 11:15 Відповісти
по 1% в течении 300 лет.
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26.05.2020 11:33 Відповісти
Як медики?))) Он в БЦ такі задоволені, що мітингують від задоволення)
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26.05.2020 11:03 Відповісти
Будьте добры помедленнее я записываю.
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26.05.2020 11:36 Відповісти
 
 