Співробітники лабораторій, що працюють із COVID-19, отримають 300-відсоткову надбавку, - Ляшко

Співробітники лабораторій, які працюють із COVID-19, незабаром отримають 300% надбавки за весь період роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, уряд виділив додатково 650 млн грн для забезпечення готовності і реагування лабораторних підрозділів МОЗ.

"З них 280 млн грн визначені на зарплату працівників лабцентрів. Найближчим часом буде затверджено паспорт бюджетних програм, під ці кошти", - зазначив Ляшко.

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Таким чином, працівники лабораторій також отримають 300% надбавки за весь період роботи з хворими на коронавірусну хворобу і контактними особами.