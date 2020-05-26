У РФ черговий антирекорд за кількістю загиблих від COVID-19 за добу - 174, підтверджено 8915 нових випадків зараження

Добовий приріст нових інфікованих COVID-19 у Росії помітно не змінився, залишившись на рівні 8,9 тис., проте кількість зареєстрованих за добу смертей різко зросла порівняно з попередніми даними, більше того, поставила черговий антирекорд за весь час - 174.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні оперативного штабу, опублікованому у вівторок.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 8915 у 83 регіонах, зокрема виявлено активно 3668 (41,1%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні в країні було 8946 нових випадків, від середини травня приріст лише чотири рази перевищував позначку в 9 тис. Темп приросту у вівторок становить 2,5%, показник продовжує стабільно знижуватися.

За добу в РФ зареєстровано 174 летальні випадки, це найвищий рівень за весь час. Напередодні смертність різко знижувалася до 92, але до цього шість днів цей показник тримався вище 100 і тричі оновлював максимуми. Глава Росспоживнагляду Ганна Попова заявляла, що після проходження піку захворюваності очікується зростання смертності від COVID-19.

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Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 362 342 випадки коронавірусної інфекції, 3807 померлих і 131 129 виписаних (12 331 особу виписано за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх осіб, які видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 227 406. Видужав у країні кожен третій (36,18%) від загальної кількості випадків за весь час.

За кількістю зареєстрованих випадків у світі Росія, як і раніше, на третьому місці (за даними Університету Джонса Гопкінса). Друге місце за Бразилією (374,9 тис., +11,6 тис.), на першому США (1,662 млн, +19,0 тис.)

У Москві у вівторок, повідомляє оперативний штаб, 2830 нових випадків COVID-19 за добу, 76 померлих і рекордні 8033 особи видужали. Наростаючим підсумком у столиці за весь час зареєстровано 169 303 випадки COVID-19.

Коефіцієнт поширення інфекції ні в Росії, ні в Москві не змінився порівняно з понеділком. У Росії він становить рівно 1,0 (Росія без Москви - 1,05); у Москві - 0,91.

Росспоживнагляд у вівторок повідомляє, що в Росії загалом виконано понад 9,1 млн тестів на коронавірус, з них 215 тис. за добу. Під меднаглядом у країні перебуває 292 тис. осіб.