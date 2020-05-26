У РФ черговий антирекорд за кількістю загиблих від COVID-19 за добу - 174, підтверджено 8915 нових випадків зараження
Добовий приріст нових інфікованих COVID-19 у Росії помітно не змінився, залишившись на рівні 8,9 тис., проте кількість зареєстрованих за добу смертей різко зросла порівняно з попередніми даними, більше того, поставила черговий антирекорд за весь час - 174.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні оперативного штабу, опублікованому у вівторок.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 8915 у 83 регіонах, зокрема виявлено активно 3668 (41,1%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні.
Напередодні в країні було 8946 нових випадків, від середини травня приріст лише чотири рази перевищував позначку в 9 тис. Темп приросту у вівторок становить 2,5%, показник продовжує стабільно знижуватися.
За добу в РФ зареєстровано 174 летальні випадки, це найвищий рівень за весь час. Напередодні смертність різко знижувалася до 92, але до цього шість днів цей показник тримався вище 100 і тричі оновлював максимуми. Глава Росспоживнагляду Ганна Попова заявляла, що після проходження піку захворюваності очікується зростання смертності від COVID-19.
Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 362 342 випадки коронавірусної інфекції, 3807 померлих і 131 129 виписаних (12 331 особу виписано за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх осіб, які видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 227 406. Видужав у країні кожен третій (36,18%) від загальної кількості випадків за весь час.
За кількістю зареєстрованих випадків у світі Росія, як і раніше, на третьому місці (за даними Університету Джонса Гопкінса). Друге місце за Бразилією (374,9 тис., +11,6 тис.), на першому США (1,662 млн, +19,0 тис.)
У Москві у вівторок, повідомляє оперативний штаб, 2830 нових випадків COVID-19 за добу, 76 померлих і рекордні 8033 особи видужали. Наростаючим підсумком у столиці за весь час зареєстровано 169 303 випадки COVID-19.
Коефіцієнт поширення інфекції ні в Росії, ні в Москві не змінився порівняно з понеділком. У Росії він становить рівно 1,0 (Росія без Москви - 1,05); у Москві - 0,91.
Росспоживнагляд у вівторок повідомляє, що в Росії загалом виконано понад 9,1 млн тестів на коронавірус, з них 215 тис. за добу. Під меднаглядом у країні перебуває 292 тис. осіб.
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Конечной целью Дорожной карты является, среди прочего, введение «общей карты / паспорта вакцинации» для всех граждан ЕС. Это предложение будет представлено перед комиссией в 2022 году, а «технико-экономическое обоснование» будет запущено с 2019 по 2021 год (то есть на данный момент оно находится примерно на полпути).
Подчеркнем: «дорожная карта вакцинации» - это не импровизированный ответ на пандемию Covid19, а скорее постоянный план, уходящий корнями в 2018 год, когда ЕС опубликовал опрос общественного мнения о вакцинах под названием «Состояние вакцины 2018 года». Уверенность»
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F2018_vaccine_confidence_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
После этого исследования ЕС поручил подготовить технический отчет под названием «Разработка и внедрение информационной системы иммунизации» , в том числе о правдоподобности общеевропейской системы мониторинга вакцинации.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fportal%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdesigning-implementing-immunisation-information-system_0.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
В 3-м квартале 2019 года все эти отчеты были объединены в последнюю версию «Дорожной карты вакцинации», долгосрочного политического плана по распространению «осведомленности и понимания» о вакцинах при противодействии «мифам о вакцинах» и борьбе с «нерешительностью в отношении вакцин».
Вы можете прочитать весь отчет здесь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foff-guardian.org%2Fwp-content%2Fmedialibrary%2F2019-2022_roadmap_en-1.pdf https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf , но ниже приведены некоторые из наиболее важных моментов:
- «Изучить возможность разработки общей карты вакцинации / паспорта для граждан ЕС »
- «Разработать руководство ЕС по созданию комплексных электронных информационных систем иммунизации для эффективного мониторинга программ иммунизации».
- «Преодолеть правовые и технические барьеры, препятствующие взаимодействию национальных информационных систем иммунизации».
С 12 сентября 2019 года , на совместном ЕС-ВОЗ «Глобальный саммит по вакцинации», они объявили « 10 действий по отношению к прививкам для всех» , которые охватывают большую часть той же деятельности.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F10actions_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
Через месяц, в октябре 2019 года , было проведено "Событие 201".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fabout https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
Для тех, кто не знает, "Событие 201" было имитацией пандемического "упражнения" с акцентом на зоонозный новый коронавирус, происходящий от летучих мышей. Его спонсорами выступили Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Результатом моделирования стало семь ключевых предложений.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Frecommendations.html https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
В ноябре 2019 года эти предложения были опубликованы как «призыв к действию».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fevent201-resources%2F200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf
Через месяц Китай сообщил о первых случаях заболевания Covid19.
Для ясности (и для предотвращения любых спорных аргументов): речь идет не о вакцинах, их эффективности, безопасности или их отсутствии.
Дело в том, что предлагаемые контрмеры COVID19, которые были представлены общественности как чрезвычайные меры, придуманные учреждениями-паникерами на лету, фактически существовали еще до появления этой болезни .
Они уже хотели отслеживать ваши записи о прививках и привязывать их к паспорту, вводить обязательные прививки и пресекать «дезинформацию». У них просто еще не было причины.
Это была ситуация, которая требовала кризиса, и, "к счастью", он произошел.
Точное отношение изобретательности к случайности никогда не будет известно. На данный момент мы действительно знаем, что Sars-Cov-2 - не что иное, как первоначально заявленная угроза , они сами признают это.
Мы также знаем и чувствуем, что они всеми способами нагоняют страх.
И, благодаря таким документам, может быть, теперь мы начинаем понимать, ДЛЯ ЧЕГО.
А среди мигрантов большинство о своих прививках имеют очень смутное представление.
конечно, вместо того, чтобы заботиться о повышении уровня жизни и укрепления иммунитета населения, гораздо выгоднее продавать лекарства и вакцины (при этом так же спокойно продавая алкоголь, сигареты, гмо-продукты и прочую дрянь, которая делает людей больными)
медицина - огромный бизнес, который остановится, если люди будут здоровыми
конечно, если жить на помойке и с нее же питаться, то запросто заболеть любой инфекцией
2) повышению уровня жизни и качества употребляемых продуктов (простые примеры: витамин С победил цингу, витамин D рахит итд, витамин D вообще - это чуть ли не главный способ борьбы со всеми ОРВИ)
моему сыну почти 2 года, не прививались ни от чего, ранений всякого рода уже больше десятка (очень подвижный, за всем уследить невозможно), и ничего жив-здоров
https://www.unn.com.ua/ru/news/1796052-za-pyat-rokiv-v-********-17-lyudey-pomerli-vid-skazu За пять лет в Украине 17 человек умерли от бешенства
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1794061-z-pochatku-roku-v-********-zareyestrovano-260-vipadkiv-skazu-tvarin З початку року в Україні зареєстровано 260 випадків сказу тварин
Сколько астероидов упало даже не на территорию Украины, а на всю планету за последние 1000 лет?
где эти спасители человечества? над вакциной колдуют, потому что на ней можно заработать, а на голодных детях - никак
Так держать, расейка!
Президент и Киселев по телеку рассказывают все красиво. Но мне упала интересная информация от калужских медиков. В красках. Скажу сразу - информация неофициальная. Рассказали, что цифры по заболеваемости короной действительности не соответствуют. И вот почему.
Тест на корону назначают сильно выборочно, только тем, кто точно с больными из списков Роспотреба контактировал. А таких мало. Коммерческие анализы вообще не считаются. «Даже если у человека по рентгену пневмония с характерными "матовыми отпечатками", то без теста это не COVID!» - говорит врач. При этом власти реальные цифры знают. Знают, что в той же Калуге народ с пищепрома пачками с короной поступает. Еда, кстати, в итоге в Москву идет. Самих медиков, даже после контакта с заболевшими коллегами, не тестят. Один педиатр слег, а с ним полбольницы переобщались. Итог - ничего. Все работают, и с пациентами тоже, пока совсем не поплохеет. Да, в апрельской методичке Минздрава прямым текстом прописано, что медработники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, должны проходить тест 1 раз в неделю, а при появлении симптомов - немедленно. То же и в рекомендациях Роспотреба сказано. Но это тот самый случай, когда бумажка только для красоты новости нужна.
Официально больничка делает 1500 тестов, а на самом деле - всего 300. При этом бабло списывают по полной. То есть никакие это не 10 млн по стране, как нам в новостях рассказывают. Максимум 1-2 млн. Людей в больницах тупо не хватает. На защиту денег жмут. Врачи носят одни и те же застиранные СИЗ неделями. А кто помрет, можно на корону списать. Статистика все равно деланная.
За выплаты Путин уже два раза публично чиновников отчитал. Но пока без толку. Калужским вот объявили, что за лечение пациентов с ковидом до сдачи теста они хрен что получат. За официально ковидных приплачивают по 2500, но к таким никто и не идет. Банально СИЗ не хватает, да и желания ни у кого нет. Причем, даже первых выплат медики в Калуге еще не получали.
ВрИО региона Шапша ещё в конце апреля утверждал, что больных среди врачей нет. А на больших предприятиях заразились единицы. Он же заявил, что медикам выдали все необходимое и деньги тоже в срок выплатили. Но вот сами врачи говорят другое. Недавно в интернет просочилась аналогичная стори из Балашихи. Там в клиниках тесты на ковид врачам вообще не делают, они со всеми симптомами тупо домой уходят лечиться.
Лично я ничего утверждать не могу. Но сообщения от врачей мне валятся регулярно. То, как работает наша система, я знаю, поэтому ни разу не удивлен. Так вот, мы скоро дойдём до того, когда все тупо переболеют, и все устаканится само собой. Ждём.
СМОТРЯЩИЙ (https://t.me/joinchat/AAAAAETDq_b_gH1GeCx4zA)