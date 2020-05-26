ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді: займалися "незаконною журналістською діяльністю"

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження за фактом нападу нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Пономарьова на двох журналістів у кулуарах Верховної Ради України Івана Марусенка та Михайла Криворучкіна.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів журналіст Іван Марусенко, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР незаконно закрило кримінальну справу, прикриваючи нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова!" - повідомив журналіст.

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"Нагадаю, що цей депутат 7 лютого 2018 року біля залу засідань Верховної Ради напав на мене і мого колегу Михайла Криворучкіна, вирвав наші два телефони, коли ми знімали його, і намагався втекти. Кримінальне провадження щодо перешкоджання законній діяльності журналістів було відкрито цього ж дня. Навіть тодішній Генпрокурор Юрій Луценко побачив склад злочину в діях депутата Пономарьова і, особисто виступаючи на Комітеті ВР, годину доводив факт порушення закону з боку депутата, спираючись не тільки на українське законодавство, але і на практику Європейського суду. Але справа в силу різних причин затягнулася на два роки, і на початку цього року була передана в ДБР, як тепер виявляється, виключно з метою закрити її", - пояснив Марусенко.

"Аби закрити кримінальну справу, слідчий ДБР Амелін вирішив назвати "приватною та конфіденційною бесідою" спілкування двох депутатів, які посеред Ради голосно та відкрито обговорюють конфліктну ситуацію, коли депутат Сергій Соболєв з трибуни Верховної Ради звинуватив депутата Пономарьова у незаконних діях, а фактично у диверсії проти української армії, а журналісти, які знімають цю бесіду, на думку слідчого ДБР Амеліна, мають запитати у депутатів, чи можна їх знімати на відео на місці їхньої роботи, бо інакше журналісти вже займаються не більше не менше як "незаконною журналістською діяльністю"", - деталізував журналіст.

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"Звісно, що ці твердження слідчого, які він висловив у постанові про закриття справи, є абсолютно надуманими та незаконними. Звісно, що ми з нашим адвокатом оскаржили це "дивне рішення" слідчого ДБР до Генерального прокурора, оскільки вручення підозри народному депутату – це компетенція виключно Генерального прокурора. І будемо чекати від пані Венедіктової її принципової оцінки незаконних дій слідчого ДБР Амеліна. Ну і звісно, якщо пані Генеральний прокурор стане на шлях прикриття незаконних дій ДБР та депутата Пономарьова, ми будемо це оскаржувати у судовому порядку.



"Принагідно прошу, всіх колег журналістів, які підтримали мене, коли трапився цей прикрий інцидент, не залишатися поза увагою і зараз. В таких ситуаціях тільки суспільний розголос зупиняє "ділків від юриспруденції" від їхніх незаконних оборудок", - закликав журналіст.

7 лютого "ексрегіонал" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента Цензор.НЕТ Івана Марусенка, коли журналіст знімав на камеру телефона коментар нардепа.

Редакція Цензор.НЕТ розцінює вчинок Пономарьова як перешкоджання журналістській діяльності та вважає це підставою для відкриття кримінального провадження.

"За 7 років роботи парламентським кореспондентом не пам'ятаю такого жахливого і нахабного ставлення до журналістів з боку депутатського корпусу. Депутат Пономарьов мало того, що почав говорити журналістам, де і як вони мають знімати, ще й вихопив камеру, позбавивши мене можливості виконувати свою роботу. До того ж, якби не піднявся скандал, то я думаю, що свого телефона я б більше не побачив. Крім того, Пономарьов негідно прикривався своєї депутатською недоторканністю. Навіть найбільш агресивно налаштовані "регіонали" не дозволяли собі вихоплювати і забирати камеру", - прокоментував інцидент парламентський кореспондент Цензор.НЕТ Іван Марусенко.

Варто зазначити, що зйомка і сам інцидент відбувалися в публічному місці - кулуарах Верховної Ради.

Того ж дня прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження щодо перешкоджання народним депутатом України Олександром Пономарьовим професійній діяльності журналістів, серед іншого, журналіста Цензор.НЕТ Івана Марусенка.

Водночас регламентний комітет ВР не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова. У підсумку Луценко в Раді заявив про "зупинку правосуддя" і зрив розгляду подань ГПУ на нардепів Пономарьова, Вілкула, Колєснікова та Дунаєва.



