УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10839 відвідувачів онлайн
Новини
9 492 71

ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді: займалися "незаконною журналістською діяльністю"

ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження за фактом нападу нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Пономарьова на двох журналістів у кулуарах Верховної Ради України Івана Марусенка та Михайла Криворучкіна.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів журналіст Іван Марусенко, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР незаконно закрило кримінальну справу, прикриваючи нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова!" - повідомив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко про відмову в знятті недоторканності з Пономарьова: Що робили парламентські журналісти? Хоч якусь акцію солідарності влаштували? Чи залишили мене наодинці із залом

"Нагадаю, що цей депутат 7 лютого 2018 року біля залу засідань Верховної Ради напав на мене і мого колегу Михайла Криворучкіна, вирвав наші два телефони, коли ми знімали його, і намагався втекти. Кримінальне провадження щодо перешкоджання законній діяльності журналістів було відкрито цього ж дня. Навіть тодішній Генпрокурор Юрій Луценко побачив склад злочину в діях депутата Пономарьова і, особисто виступаючи на Комітеті ВР, годину доводив факт порушення закону з боку депутата, спираючись не тільки на українське законодавство, але і на практику Європейського суду. Але справа в силу різних причин затягнулася на два роки, і на початку цього року була передана в ДБР, як тепер виявляється, виключно з метою закрити її", - пояснив Марусенко.

"Аби закрити кримінальну справу, слідчий ДБР Амелін вирішив назвати "приватною та конфіденційною бесідою" спілкування двох депутатів, які посеред Ради голосно та відкрито обговорюють конфліктну ситуацію, коли депутат Сергій Соболєв з трибуни Верховної Ради звинуватив депутата Пономарьова у незаконних діях, а фактично у диверсії проти української армії, а журналісти, які знімають цю бесіду, на думку слідчого ДБР Амеліна, мають запитати у депутатів, чи можна їх знімати на відео на місці їхньої роботи, бо інакше журналісти вже займаються не більше не менше як "незаконною журналістською діяльністю"", - деталізував журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Взагалі ситуація достатньо тупикова", - Луценко про справу нападу нардепа Пономарьова на журналіста Цензор.НЕТ. ВIДЕО

"Звісно, що ці твердження слідчого, які він висловив у постанові про закриття справи, є абсолютно надуманими та незаконними. Звісно, що ми з нашим адвокатом оскаржили це "дивне рішення" слідчого ДБР до Генерального прокурора, оскільки вручення підозри народному депутату – це компетенція виключно Генерального прокурора. І будемо чекати від пані Венедіктової її принципової оцінки незаконних дій слідчого ДБР Амеліна. Ну і звісно, якщо пані Генеральний прокурор стане на шлях прикриття незаконних дій ДБР та депутата Пономарьова, ми будемо це оскаржувати у судовому порядку.

"Принагідно прошу, всіх колег журналістів, які підтримали мене, коли трапився цей прикрий інцидент, не залишатися поза увагою і зараз. В таких ситуаціях тільки суспільний розголос зупиняє "ділків від юриспруденції" від їхніх незаконних оборудок", - закликав журналіст.

7 лютого "ексрегіонал" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента Цензор.НЕТ Івана Марусенка, коли журналіст знімав на камеру телефона коментар нардепа.

Редакція Цензор.НЕТ розцінює вчинок Пономарьова як перешкоджання журналістській діяльності та вважає це підставою для відкриття кримінального провадження.

"За 7 років роботи парламентським кореспондентом не пам'ятаю такого жахливого і нахабного ставлення до журналістів з боку депутатського корпусу. Депутат Пономарьов мало того, що почав говорити журналістам, де і як вони мають знімати, ще й вихопив камеру, позбавивши мене можливості виконувати свою роботу. До того ж, якби не піднявся скандал, то я думаю, що свого телефона я б більше не побачив. Крім того, Пономарьов негідно прикривався своєї депутатською недоторканністю. Навіть найбільш агресивно налаштовані "регіонали" не дозволяли собі вихоплювати і забирати камеру", - прокоментував інцидент парламентський кореспондент Цензор.НЕТ Іван Марусенко.

Варто зазначити, що зйомка і сам інцидент відбувалися в публічному місці - кулуарах Верховної Ради.

Того ж дня прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження щодо перешкоджання народним депутатом України Олександром Пономарьовим професійній діяльності журналістів, серед іншого, журналіста Цензор.НЕТ Івана Марусенка.

Водночас регламентний комітет ВР не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова. У підсумку Луценко в Раді заявив про "зупинку правосуддя" і зрив розгляду подань ГПУ на нардепів Пономарьова, Вілкула, Колєснікова та Дунаєва.

ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста Цензор.НЕТ у Раді: займалися незаконною журналістською діяльністю 01
ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста Цензор.НЕТ у Раді: займалися незаконною журналістською діяльністю 02

Автор: 

ВР (14949) журналістика (1754) ЗМІ (1357) Пономарьов Олександр (49) ДБР (3482) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
"СН" + "ОПЗЖ" - враги Украины. Уже никаких сомнений не осталось
ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью" - Цензор.НЕТ 4553
показати весь коментар
26.05.2020 11:14
+32
Про действия ГБР не осилил что то написать, опять басни? )) Украина была предыдущие 5 лет, но вам тупым бакланам Армія, Мова, Віра на хлеб не мазалась, вам бы Жрать,Спать,Срать - кушайте
показати весь коментар
26.05.2020 11:29
+30
«Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал «Родичі». Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський», - https://t.me/oleksiihoncharenko/2098 повідомив О. Гончаренко в Telegram.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
показати весь коментар
26.05.2020 11:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все гораздо хуже. СПР- Страна победивших реваншистов
показати весь коментар
26.05.2020 11:19 Відповісти
И нафиг было делать это ГБР?
Чем они лучше постсоветских ментов?
Такое же быдло смотрит в рот хозяевам жизни:
"чего изволите?"
показати весь коментар
26.05.2020 11:32 Відповісти
зеленый ОКУРОК должен был задать вопрос --ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЯНУКОВИЧА ???? дождемся октября ,когда народ проголосует на местных выборах !!!
показати весь коментар
26.05.2020 15:10 Відповісти
ПРОТИ ВІЙСЬКОВОГО, ЯКИЙ КРИТИКУВАВ ЗЕЛЕНСЬКОГО, https://prm.ua/proti-viyskovogo-yakiy-kritikuvav-zelenskogo-porushili-kriminalnu-spravu/ ПОРУШИЛИ КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ
показати весь коментар
27.05.2020 01:07 Відповісти
Как вы, соевые идиоты, только не обзывали Украину за последний год, а Украина была и будет. Даже, когда о вашей святой свыне гэтьмане и о вас, адептах его секты, забудут.
показати весь коментар
26.05.2020 11:20 Відповісти
Про действия ГБР не осилил что то написать, опять басни? )) Украина была предыдущие 5 лет, но вам тупым бакланам Армія, Мова, Віра на хлеб не мазалась, вам бы Жрать,Спать,Срать - кушайте
показати весь коментар
26.05.2020 11:29 Відповісти
А обсирание названия государства Украина соевыми идиотами это про ГБР или где?
показати весь коментар
26.05.2020 11:51 Відповісти
А кто Украину обидел? Страна победивших реваншистов это про вас бакланов, пока что ваше стадо консультационные советы с Лугандонией создаёт, а бубочка для них подготовил закон о двойном гражданстве. Расскажи еще про мирных домбаситов)))
показати весь коментар
26.05.2020 12:12 Відповісти
И когда ваше стадо уже попрет в очередные "мирные домбаситы" (ненависть к Украине и ее жителям у вас уже есть)?
показати весь коментар
26.05.2020 11:52 Відповісти
«Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал «Родичі». Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський», - https://t.me/oleksiihoncharenko/2098 повідомив О. Гончаренко в Telegram.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
показати весь коментар
26.05.2020 11:13 Відповісти
Це ж не патріот... його не можна трогати.
показати весь коментар
26.05.2020 11:14 Відповісти
"СН" + "ОПЗЖ" - враги Украины. Уже никаких сомнений не осталось
ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью" - Цензор.НЕТ 4553
показати весь коментар
26.05.2020 11:14 Відповісти
Одна женщина из киевской ТВ-среды недавно рассказала, как её мужу и ей где-то между 2014-м и 2015-м годами предложили "участвовать в этом проекте" - речь шла о "проекте Украина". Они, малость подумав, согласились, и через пять лет купно со своим артистическим кружком стали президентом большой европейской страны с населением то ли под, то ли за 40 миллионов человек. Эту женщину "в народе" зовут, как и в её кружке, Ленкой. Она не подозревала, что дала не что иное, как признательное показание.

Авторы "проекта", заполучив эту пару, принялись вместе с нею "варганить" (тоже их слово) телесериал "Слуга народа". Это об идеальном украинском президенте из простых учителей по фамилии Голобородько. За этого Голобородько, даже не за актёра Владимира Зеленского, сыгравшего его роль, и отдало свои голоса большинство украинских избирателей. Принять такое решение, по моему убеждению, им помогли пропагандистские подразделения русских гибридных войск, действовавших не только из-за "поребрика", но и внутри страны.
Спустя год оказывается не совсем праздным вопрос: стал ли победитель полноценной властью? Для кого-то почти да, но не для госаппарата и местного самоуправления. Для этих сил властью надо не оформиться, не записаться, а, если выразиться по-старинному, родиться. Царь должен быть настоящим. Если царь не настоящий даже в глазах части его сторонников, то дела не будет, а ему самому придётся плохо. - А. Стреляный
https://www.svoboda.org/a/30622145.html
показати весь коментар
26.05.2020 11:33 Відповісти
під харями цих скотів, вподобайку не поставлю, але вашу думку підтримую...
показати весь коментар
26.05.2020 13:39 Відповісти
Зелений ацтой.
показати весь коментар
26.05.2020 11:16 Відповісти
Бібіков рулить! Так скоро і Янукович повернеться
показати весь коментар
26.05.2020 11:16 Відповісти
це ціна свободі слова в Україні...про що зараз говорити,хто привладі і кого підтримує суспільство?
показати весь коментар
26.05.2020 11:17 Відповісти
Нам пытаются навязать образ хамовитого парня, обидевшего ранимых интеллигентов.
А ведь все знают, что на нём экономические преступления на миллиарды долларов с участием пяти поколений власти
показати весь коментар
26.05.2020 11:17 Відповісти
Свобода слова по Коломойскому и слугам."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский/ Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского/Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. / Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе
показати весь коментар
26.05.2020 11:18 Відповісти
Ганьба!
показати весь коментар
26.05.2020 11:19 Відповісти
не, а шо, липецк... панама... свинарчуки... в 86 раз озолотился... а мине, бедному криворожскому яврэю, зась? Тавышо... не за то нарид за меня голосил, шобы отак от... я вам из амана за инвистиции дагаварился...за ленкины денюшки, заметтьте, не за державни гроши... ашо?
показати весь коментар
26.05.2020 11:20 Відповісти
Ось вам і вся правда про це ДБР! Напад на журналістів повинен розслідуватися згідно законів про журналістську діяльність, а в той час вони були на роботі!
показати весь коментар
26.05.2020 11:21 Відповісти
це не правильні журналісти, бо не тягнуть до стандартів "Г+Г" та ніколи не співали дифірамбів "Фонду Ріната яснесонечко як же жити без тебе" ...
показати весь коментар
26.05.2020 13:47 Відповісти
ото отольюца кошкє птічкіни сльозкі
показати весь коментар
26.05.2020 11:21 Відповісти
Надо подавать иск в ЕСПЧ. И журналистское сообщество должно не молчать, а кричать о таких нарушениях закона .... А жопоблочнику Пономарёву надо устроить журналистскую травлю, слежку....Пусть падла удавится от такой убийственной популярности...
показати весь коментар
26.05.2020 11:23 Відповісти
не удавится . у нас уже 5 лет как Бердянск называют - пономарёвск .то что сейчас в стране идёт у нас началось с последних мэрских выборов . был мэр который развивал город. тупое быдло проголосовало за марионетку пономарёвскую которого перед этим сняли с председателей районной администрации за полный развал района . теперь городу пиз"ц и разруха полная настала . зато везде на должностях пономарёвские люди которые нашего местного бубочку почти в открытую посылают и под себя гребут и ртом и жопой
показати весь коментар
26.05.2020 14:41 Відповісти
Класс подать иск чтоб потом с налогов обычных людей заплатить компенсацию. Опять начинается ***** в стиле заплатим за проебы власти с кармана народа.... Предлагаю платить компенсацию по решением ЕСПЧ непосредственно с майна и зарплат причастных к вынесению незаконного (по решению ЕСПЧ) приговора и т.д.
показати весь коментар
26.05.2020 23:52 Відповісти
шановний цензор, як вам смакує то к...й,яким вова і ко водить вам по губам??? чи досі в усьому винен барига, царь харошій а боярє плохіє????
показати весь коментар
26.05.2020 11:24 Відповісти
Еще год назад было прекрасно видно, что за Зе торчат головы рыгов, идущих во власть.
Как они относились к журналистам было хорошо известно.
Память подвела?
показати весь коментар
26.05.2020 11:25 Відповісти
часна бісєда на роботі, заказ плядєй во врємі голосованія в сесійній залі, то вони так і інтімную жизнь начнут прям в прєзідії
показати весь коментар
26.05.2020 11:26 Відповісти
Ну що, журналісти? Як то кажуть ... "За що боролись ..." Це вам не Порох, зі своєю демократією
показати весь коментар
26.05.2020 11:27 Відповісти
При Порохе вы были Журналистами, писали, что хотели.
Потопили его - молодцы, теперь вы мусор под ногами у этой власти.

Не жалеете? Думать уже начали, не?
показати весь коментар
26.05.2020 13:02 Відповісти
Какое "думать"? За них думают "Франклены".
показати весь коментар
26.05.2020 14:25 Відповісти
Закон как и правоохренительная система в целом не поменялась а укрепилась со времен януковича.
показати весь коментар
26.05.2020 11:28 Відповісти
Нада журналистов "короновать"- "журналист в законе"!!
показати весь коментар
26.05.2020 11:28 Відповісти
"Хватательный рефлекс" наработанный за годы упорных тренировок - это что-то!
показати весь коментар
26.05.2020 11:31 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2020 11:39 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
26.05.2020 11:40 Відповісти
Наши Вам сочувствия!
показати весь коментар
26.05.2020 11:40 Відповісти
Зебилу нужны его гнилые видосики, а не журналистская правда.
Так что - ничего удивительного...
показати весь коментар
26.05.2020 11:44 Відповісти
Як не називай ці унутрєнніє органи, а мусор він мусором і є
показати весь коментар
26.05.2020 12:04 Відповісти
зеленский кидала
показати весь коментар
26.05.2020 12:07 Відповісти
Нужно узаконить слежку всех за всеми.от спальни,туалета и выше.
показати весь коментар
26.05.2020 12:22 Відповісти
Зря закрыли, нада быть хитрожопым как Луцык, передать всё наследнику
показати весь коментар
26.05.2020 12:23 Відповісти
У меня складывается впечатление что с каждым разом власть становится все оппозиционнее и оппозиционнее к Украине!
показати весь коментар
26.05.2020 12:24 Відповісти
Не напал на журналиста цензора,а заспамил.Свиноботы в курсе.
показати весь коментар
26.05.2020 14:05 Відповісти
Цензор-это свободный интернет ресурс.Вопиющие нарушения прав его журналистов должны рассматриваться судами в соответствии с Законом.Зачемь,спрашивается вы на своем ресурсе позволяете себе нарушать свободы других,отбирая у них право свободы слова-спамя и баня без предупреждения других свободных журналистов,не разделяющих вашу пробарыжную позицию?Выходит,что вы не есть свободны и независимы,а продажны и заангажированы,соответственно бумерангом получаете бан без предупреждения от других.За что вы страну,которая имеет свое название "Украина" обзываете Страной Победившего Быдла,Страной победившего реваншизма и т.д? 73% избирателей-это быдло,а ваш 8%-ый Порошенко-сладенькая паенка или 9%-ая Тимошенко-непорочная дева,или 13%-ый Медведчук-нетронутый мальчик,подставляющий пупок для целования ликосвятому пуйлу?Реваншисты,рвущиеся к власти такими подлыми издёвками над своим народом,разве не вы и есть во всей вашей распоясавшейся до поросячьего визга красе?Нет,уважаемые-или журналистская этика для всех или "противь лома нет приёма,если нет другого лома" и нехай шастать!
показати весь коментар
26.05.2020 14:17 Відповісти
Кацапсинка, ты не заблудился?
показати весь коментар
26.05.2020 14:27 Відповісти
Шановні кріпаки Порошенка,Тимошенко,Медведчука,Коломойського та інших: Різниця між "українським світом" і "руссьге миром" в тому, що агресія і злість "русьгеміра" спрямована на знищення, руйнування і підпорядкування оточуючих, а агресивна і злісна ідеологія "укроміра" - на знищення і руйнування власної країни міжусобицями. Але ідеологічно-моральна основа в обох одна й та сама.Тому не є справжнім українським патріот той, хто пристрасно бажає зруйнувати все справжнє українське, щоб на місці знищеного справжнього спорудити ідеалізований, лубочний, стерильний, утопічний, ілюзорний, абстрактний "український феодальний світ" - за зразком і подобою "російського імперського світу", який теж існує тільки віртуально в хворих ілюзіях і мріях таких же ватників, тільки росіянського розливу.Розстрілляти ватним "руссьгеміром" захистників України на фронті це одне і те ж,що розстіляти цукроватним"укроміром"сонних захистників біля ставка в глибокому тилу,ба ще страшніше і нахабніше.Задля якої кінцевої цілі "руссьгеміра"-імперії пупіна,чи "укроміра"-феодалізму поросенка?Годі вже дурити інших та себе-потребуйте від влади цивілізованих законів,та будуйте спільну національну Державу.
показати весь коментар
26.05.2020 15:11 Відповісти
Кацапсинка, валили домой, тут водки стекломоя нет.
показати весь коментар
26.05.2020 15:17 Відповісти
Кацапсинка, тебя твой кадыровский хозяин уже ищет. Провинишься и бутылка будет из под шампанского.
показати весь коментар
26.05.2020 15:32 Відповісти
Поки не має в Україні Трибунала по безпеці і у воєнний час- ось таке лайно у нас і буде процвітати у горщиках. Бо наша Вєнядіктова не контролює тоді коли треба котролювати, а" Добра ДБР" тільки добра до ворогів наших,а от до державників-патріотів до слини сходить,так їх розпирає когось посадити. А вороги ж України - свої люди,там їх чипати НІЗЗЯ.
показати весь коментар
26.05.2020 19:39 Відповісти
Партия рыгионов рулит, клоун просто наблюдает, ему пока разрешают
показати весь коментар
26.05.2020 23:42 Відповісти
 
 