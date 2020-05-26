ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді: займалися "незаконною журналістською діяльністю"
Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження за фактом нападу нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Пономарьова на двох журналістів у кулуарах Верховної Ради України Івана Марусенка та Михайла Криворучкіна.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів журналіст Іван Марусенко, передає Цензор.НЕТ.
"ДБР незаконно закрило кримінальну справу, прикриваючи нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова!" - повідомив журналіст.
"Нагадаю, що цей депутат 7 лютого 2018 року біля залу засідань Верховної Ради напав на мене і мого колегу Михайла Криворучкіна, вирвав наші два телефони, коли ми знімали його, і намагався втекти. Кримінальне провадження щодо перешкоджання законній діяльності журналістів було відкрито цього ж дня. Навіть тодішній Генпрокурор Юрій Луценко побачив склад злочину в діях депутата Пономарьова і, особисто виступаючи на Комітеті ВР, годину доводив факт порушення закону з боку депутата, спираючись не тільки на українське законодавство, але і на практику Європейського суду. Але справа в силу різних причин затягнулася на два роки, і на початку цього року була передана в ДБР, як тепер виявляється, виключно з метою закрити її", - пояснив Марусенко.
"Аби закрити кримінальну справу, слідчий ДБР Амелін вирішив назвати "приватною та конфіденційною бесідою" спілкування двох депутатів, які посеред Ради голосно та відкрито обговорюють конфліктну ситуацію, коли депутат Сергій Соболєв з трибуни Верховної Ради звинуватив депутата Пономарьова у незаконних діях, а фактично у диверсії проти української армії, а журналісти, які знімають цю бесіду, на думку слідчого ДБР Амеліна, мають запитати у депутатів, чи можна їх знімати на відео на місці їхньої роботи, бо інакше журналісти вже займаються не більше не менше як "незаконною журналістською діяльністю"", - деталізував журналіст.
"Звісно, що ці твердження слідчого, які він висловив у постанові про закриття справи, є абсолютно надуманими та незаконними. Звісно, що ми з нашим адвокатом оскаржили це "дивне рішення" слідчого ДБР до Генерального прокурора, оскільки вручення підозри народному депутату – це компетенція виключно Генерального прокурора. І будемо чекати від пані Венедіктової її принципової оцінки незаконних дій слідчого ДБР Амеліна. Ну і звісно, якщо пані Генеральний прокурор стане на шлях прикриття незаконних дій ДБР та депутата Пономарьова, ми будемо це оскаржувати у судовому порядку.
"Принагідно прошу, всіх колег журналістів, які підтримали мене, коли трапився цей прикрий інцидент, не залишатися поза увагою і зараз. В таких ситуаціях тільки суспільний розголос зупиняє "ділків від юриспруденції" від їхніх незаконних оборудок", - закликав журналіст.
7 лютого "ексрегіонал" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента Цензор.НЕТ Івана Марусенка, коли журналіст знімав на камеру телефона коментар нардепа.
Редакція Цензор.НЕТ розцінює вчинок Пономарьова як перешкоджання журналістській діяльності та вважає це підставою для відкриття кримінального провадження.
"За 7 років роботи парламентським кореспондентом не пам'ятаю такого жахливого і нахабного ставлення до журналістів з боку депутатського корпусу. Депутат Пономарьов мало того, що почав говорити журналістам, де і як вони мають знімати, ще й вихопив камеру, позбавивши мене можливості виконувати свою роботу. До того ж, якби не піднявся скандал, то я думаю, що свого телефона я б більше не побачив. Крім того, Пономарьов негідно прикривався своєї депутатською недоторканністю. Навіть найбільш агресивно налаштовані "регіонали" не дозволяли собі вихоплювати і забирати камеру", - прокоментував інцидент парламентський кореспондент Цензор.НЕТ Іван Марусенко.
Варто зазначити, що зйомка і сам інцидент відбувалися в публічному місці - кулуарах Верховної Ради.
Того ж дня прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження щодо перешкоджання народним депутатом України Олександром Пономарьовим професійній діяльності журналістів, серед іншого, журналіста Цензор.НЕТ Івана Марусенка.
Водночас регламентний комітет ВР не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова. У підсумку Луценко в Раді заявив про "зупинку правосуддя" і зрив розгляду подань ГПУ на нардепів Пономарьова, Вілкула, Колєснікова та Дунаєва.
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Чем они лучше постсоветских ментов?
Такое же быдло смотрит в рот хозяевам жизни:
"чего изволите?"
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
Авторы "проекта", заполучив эту пару, принялись вместе с нею "варганить" (тоже их слово) телесериал "Слуга народа". Это об идеальном украинском президенте из простых учителей по фамилии Голобородько. За этого Голобородько, даже не за актёра Владимира Зеленского, сыгравшего его роль, и отдало свои голоса большинство украинских избирателей. Принять такое решение, по моему убеждению, им помогли пропагандистские подразделения русских гибридных войск, действовавших не только из-за "поребрика", но и внутри страны.
Спустя год оказывается не совсем праздным вопрос: стал ли победитель полноценной властью? Для кого-то почти да, но не для госаппарата и местного самоуправления. Для этих сил властью надо не оформиться, не записаться, а, если выразиться по-старинному, родиться. Царь должен быть настоящим. Если царь не настоящий даже в глазах части его сторонников, то дела не будет, а ему самому придётся плохо. - А. Стреляный
https://www.svoboda.org/a/30622145.html
А ведь все знают, что на нём экономические преступления на миллиарды долларов с участием пяти поколений власти
Ріната яснесонечкояк же жити без тебе" ...
Как они относились к журналистам было хорошо известно.
Память подвела?
Потопили его - молодцы, теперь вы мусор под ногами у этой власти.
Не жалеете? Думать уже начали, не?
Так что - ничего удивительного...
водкистекломоя нет.