"Відосики" ДБР з викликом Порошенка на допит - це не порядок, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ
Не знайшовши нічого протиправного в діяльності п'ятого Президента України, слідчі ДБР заглибилися в історію і намагаються знайти щось протиправне в діяльності Петра Порошенка тих часів, коли він ще не був президентом і купував картини видатних майстрів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань.
"Не встиг Президент Зеленський під час сумнозвісної пресконференції в черговий раз відкрито замовити переслідування свого головного політичного опонента, як слідчі ДБР запопадливо заходилися те замовлення виконувати. Президент Зеленський, його Офіс і проросійські поплічники намагаються дошкулити П’ятому Президенту вже рік. Тепер мало хто сумнівається, що з вироками не склалося. Нічого пред’явити", – переконаний Ігор Головань.
"І єдине, що здатні запропонувати слідчі замовнику – це влаштувати Петру Порошенку "пригоди" у вигляді допитів у якості свідка, повернувшись до розміщення на сайті ДБР таких любих Президенту Зеленському "відосиків", публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку", – пише адвокат.
Адвокат нагадує, що порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею 135 КПК України.
"Там про "відосики" – жодного слова. Особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки. Потурати порушенням закону ми не будемо. Це перше", – пише Головань.
"По-друге, влада вже не криється, відверто заявляючи про свій намір за будь-яку ціну "нейтралізувати" головного політичного опонента притаманним "русскому міру" шляхом репресій. Фейкові провадження, що їх "розслідує" ДБР, очевидно спрямовані проти Петра Порошенка. Не знайшовши нічого протиправного у діяльності п’ятого Президента України, слідчі ДБР у пристрасному бажанні виправдати сподівання Президента Зеленського заглибилися в історію і намагаються знайти щось протиправне у діяльності Петра Порошенка тих часів, коли майбутній Президент Порошенко купував картини видатних майстрів, а майбутній Президент Зеленський залишив посаду генерального продюсера телеканалу "Інтер", щоб перейти на канал Коломойського", – нагадує адвокат Головань.
Головань також зауважив, що спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, очевидно спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права.
За його словами, де-юре Порошенко свідок, а де-факто його вже публічно оголосили обвинуваченим.
Головний герой "відосика" слідчий Дощенко працює у Другому відділі Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, ГСУ ДБР. До чого тут військовослужбовці? В інших відділах вже "нема дурних" розслідувати замовні справи з сумнівними перспективами?", – припускає Головань.
Він зазначає, що слідчий у відео начебто "викликає" Петра Порошенка на вулицю Петлюри, 15, однак відповідний слідчий відділ розташовано на вулиці Панаса Мирного, 28.
"Єдина мета липового наказу – залишити правопорушників з ДБР під "парасолькою" суддів Печерського суду, лояльних до агентів впливу держави-агресора", - додав Головань.
Однак відповідно до статті 224 КПК України проводити допит у місці іншому, ніж місце проведення досудового розслідування, допускається лише за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Порошенко такого погодження не надавав
Нагадаємо, раніше ДБР викликало Порошенка на допит свідком у справі про контрабанду картин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Авторы "проекта", заполучив эту пару, принялись вместе с нею "варганить" (тоже их слово) телесериал "Слуга народа". Это об идеальном украинском президенте из простых учителей по фамилии Голобородько. За этого Голобородько, даже не за актёра Владимира Зеленского, сыгравшего его роль, и отдало свои голоса большинство украинских избирателей. Принять такое решение, по моему убеждению, им помогли пропагандистские подразделения русских гибридных войск, действовавших не только из-за "поребрика", но и внутри страны.
Спустя год оказывается не совсем праздным вопрос: стал ли победитель полноценной властью? Для кого-то почти да, но не для госаппарата и местного самоуправления. Для этих сил властью надо не оформиться, не записаться, а, если выразиться по-старинному, родиться. Царь должен быть настоящим. Если царь не настоящий даже в глазах части его сторонников, то дела не будет, а ему самому придётся плохо. - А. Стреляный
https://www.svoboda.org/a/30622145.html
Это - её обнародование
, чтобы потом головатые головани не заявляли: "А нам ничего не присылали! Мы белые! Мы пушистые!"
Стаття 136. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом
https://sales.admixer.ua/
1. Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
(поручик - денщику)
- а расскажи-ка ты, каналья, какой-нибудь этакий каламбурчик, чтобы витиеватее, чтобы пришел я в собрание и всех озадачил...
- ну, слушайте: есть херувим, и есть прикмахер. У херувима "хер" спереди, а у парикмахера "хер" сзади...
- бааа! Забавно ж плять!
Приходит поручик в собрание, просит тишины и объявляет: "Гспада, вот представьте, есть херувим, и есть парикмахер... я не помню подробностей, но у кого-то из них яйца сбоку"...
Ах гбр, гбр, гбр... шутники *********...
Чи дядя Бєня іншої думки?
Уверен, он видит это в своих самым страшных снах.
Поэтому его гоп-компания делает все, чтобы Порох стал "невыдвижным".
Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда(!) бюджетных(!) гривен, - Аваков 23.02.19/ Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота.
Їх самих будуть судити. Вже за рік назбиралось доволі справ - і про держзраду в тому числі.
P.S. Взагалі дивно, що людина ввозить, а у даному випадку повертає, картини в Україну, і ще за це повинна платити
Там картини Айвазовського, Репіна, Тропініна
На цій виставці для ... перелічених мною установ - документи, де містяться оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату, які були зроблені із мого особистого рахунку після сплати усіх податків державі. Так само і в митному оформленні усе було зроблено у чіткій відповідності до законодавства".
Заберуть картинини як речові докази, і спи*дять. Потім і кінців не знайдуть
Петро Олексійовичу, щасти Вам - пане Президенте!
Петро Порошенко:
Сьогодні у Музеї Івана Гончара відкривається виставка художніх робіт із колекції Петра і Марини Порошенків.
Десятки тисяч шанувальників мистецтва матимуть можливість ознайомитися із найкращими зразками світового мистецтва із нашої колекції, яку ми дбайливо збирали.
Це було задовго до війни, ми хотіли повернути Україні й українському народу те, що українцям належить по праву.
1 - ДБР відкрило справу через прослуховування розмови Порошенка з Байденом.
Голобородьку стільки напхали останніми днями за його пубертатне бажання мститись Порошенку навіть ціною втрати двопартійної підтримки з боку США, що він незграбно почав здавати взад. За моїми даними, вже ні про яку ст. 111 (державна зрада) стосовно П`ятого президента не йдеться, а Венедиктовій дана команда розслідувати справу лише про "прослуховування".
Бенеді. Розмови перших осіб засобами спецзв`язку не треба прослуховувати, бо вони й так записуються на сервер та зберігаються від 5 до 20 років. Справа виключно у тому, по якому ланцюгу записи потрапили до агента ФСБ Деркача.
Як на мене, все просто... Зняти інформацію з сервера та відрегадувати її до бажаного вигляду найбільшу можливість мають ті, хто курують це господарство - голова ОПУ разом з представниками Держзв'язку. Далі справа техніки на користь основних вигодоотримувачів операції - Кремля, Коломойського, Трампа. Не думаю, що останній приймав якусь участь у цьому - двох перших достатньо.
Роль Зе? Або у долі, або дурний, або сліпий.
2 - До справи про зґвалтування в Кагарлику можуть бути причетні й інші співробітники райвідділу, - пресофіцер ДБР.
В цивілізованому світі за таке вся гілка поліцейської влади мала б піти в відставку, але Аваков - то регент зеленого мороку з карт-бланшем на необмежену кількість злочинів. Проста, але надійна стратегія - створювати проблеми для свого переляканого боса для того, щоб мужньо їх "вирішувати". Сильно ж тримає Рюкзакович свого підопічного за те місце, де у нормального президента повинні бути сталеві фаберже. Але ж Бубочка сам сказав, що він фізіологічно інший...
3 - Питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО принципово погоджено вже давно. На сьогодні союзникам треба прийняти тільки тактичне рішення - заступник керівника МЗС Божок.
Ключове слово - ДАВНО. Але Янукович теж більше року теревенив, що йдемо до Асоціації з ЄС. Так робить й зелена влада - МЗС нам "парить" про рух до НАТО, а Зермак тим часом домовляється з Москвою.
Порох був який завгодно, але не тупий, не проросійський і не переляканий - 5 років ми чітко знали, куди рухається країна. Наразі я цього не знаю - МЗС каже одне, Єрмак робить інше, а Голобородько взагалі не розуміє, на якому він світі. Цьому потурає й те, що у більшості населення в голові пацифістський соціалізм - гримуча суміш шари, віри у доброго царя, Г+Г та "аби не Порошенко".
4 - Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відомості про вчинення нардепами ОПЗЖ держзради через поїздку в Москву.
Та невже? Якщо у воюючій країні потрібне рішення суду для відкриття справи проти тих, хто відкрито їздить до країни-агресора і домовляється там про умови капітуляції, то може війна вже закінчилась? У багатьох головах вона й не розпочиналась - до речі, це найбільша заслуга і, одночасно, трагедія минулого президента. Думаю, пояснювати не треба, чому.
5 - США першими створять вакцину від коронавірусу і поділяться з усім світом, - радник Трампа О'Браєн.
У США п`ять найбільших фармацевтичних компаній. Дві з них тим чи іншим чином контролюють республіканці, три - демократи. Наразі йде божевільної напруги змагання за те, яка з цих компаній першою створить вакцину. На кону не тільки здоров`я, але й успіх на президентських виборах. Мільярди доларів з кожного табору вкладені у те, щоб випередити конкурентів. Піар - наше все. Їх також.)
Чудненько... Така шалена конкуренція і є запорукою того, що на 90% вакцина буде створена ще до осіннього рецидиву пандемії. От що робить животворна жага влади.)
6 - Росія евакуює бійців «Вагнера» з Лівії після фіаско в битві за Тріполі.
Три вантажних літаки Ан-32 приземлилися в аеропорту Бані-Валіда, щоб забрати близько 1,5 тисячі вагнеровцев. Втрати російської сторони тільки за минулий тиждень склали біля 200 вбитими та 370 пораненими. Виведено зі строю десятки одиниць важкої техніки.
Не думаю, що після цього Путін почне "відіграватись" на Донбасі. В очікуванні наймасштабнішої за останні 20 років економічної кризи, росіяни настільки втратили інтерес до всіх "побєдоносних" війн свого карлика, що нові авантюри викличуть у них лише роздратування. Та й нафтобакси вже не ллються рікою, а сміються разом з Іскандерами.
7 - Щодо акції на Майдані.
Це розминка перед визначальним наступом, який відбудеться восени.
Я не хочу ще одного кривавого Майдану. І не хочу насильницької зміни влади. Те й інше знову відкинуть Україну на декілька років назад. Я хочу, щоб під тиском небайдужої та активної меншості (а потім і більшості) Зермак пішов сам. Чому це можливо? Тому, що боягуз. Тому, що у нього немає жодного вуличного ресурсу (від слова зовсім), а ресурс Авакова значно переоцінений. Тому, що на його сторону осінню вже не стане жоден олігарх. Тому, що немає кадрового потенціалу. Тому, що дірка у бюджеті 300 млрд грн. Тому, що ляльководи зрозуміють, що з таким підопічним вирішувати свої завдання - зась. І ще багато тому, що...
8 - 26.5.2014 - почалися бої за Донецький аеропорт, героїчна оборона якого «Кіборгами» тривала 242 дні.
Не кажіть, що перевелись достойні... Незалежність, що здобута без жертв, втрачається без жалю. Незалежність, що збудована на крові найкращих - вічна. Жорстоко, але правда.
9 - На завершення розповім про одного патологоанатома. Його питають:
- А як це працювати у морзі? Було щось небезпечне?
Відповідає:
- Було. В середині 90-х чергував вночі. Стукають у двері, думаю привезли когось, відчиняю. Мені під ніс сунуть обріз і вимагають віддати нещодавно доставленого небіжчика...
Всі в передчутті чогось цікавого і захоплюючого:
- І...?!
Той продовжив:
- ...і я віддав. Я патологоанатом, а не дебіл.
До чого я? Про це у наступному випуску.) Наразі ж бажаю всім друзям таким чином проживати своє життя, щоб різні влащенки-портнови бісились від того, наскільки ви гарні, розумні та нездоланні. Шануймося!
чудовий світ чого ти скиглиш
своє життя завжди смакуй
і не очікуй зверху щастя
сам куй
Helgi Sharp
Інсайд.
Партія Зеленського у Києві вперше програє Європейській солідарності Порошенка - такі результати соцопитування, що будуть оприлюднені сьогодні.
«ЄС» - 21%
«Слуга народу» - 18%
Удар - 13,3%
Тобто, Слуги впали майже удвічі в порівнянні з виборами у Києві. І столиця стала другим великим містом після Львова, де вони точно програють.
Чекаємо офіційної презентації соціології.
Віктор Уколов
Хотя, может и правы? Воровали-то они, когда были политиками!
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/derzhavna-zrada-abo-chergova-milna-bulka-zekomandi.htm?fbclid=IwAR01siQ77Iegkjxw8s0IKeA6xsGUokyeihehHTCX1LvacFAxOmiDPfnEuvs Рівно 24 роки тому, 20 травня 1996 року, я, посол України в США, був запрошений до Білого Дому, де мене поінформували, що американська сторона погодилася на створення міждержавної комісії Кучма-Гор.
У вересні 1996 р в ході візиту до Вашингтона секретаря РНБО В.П.Горбуліна в спільному комюніке зазначалося, що двостороння комісія буде "поглиблювати стратегічне партнерство між двома країнами".
На п'ятому році існування молодої української держави, наші відносини вийшли на високий рівень стратегічного партнерства. США фактично проголосили Україну своїм союзником і заявили всьому світові і, насамперед, Росії, що Україна більше не належить до виняткової сфери інтересів і впливів Росії.
Це була велика наша перемога і значна геополітична подія, завдяки якій Україна могла зберігати - з більшим чи меншим успіхом - свою міжнародну суб'єктність та незалежність.
Підтримуючи Україну, США виконували заповідь двох класиків геополітичної думки - Зб.Бжезинського та Г.Кіссінджера: після двох кривавих світових воєн ніколи більше не дозволяти, аби Європа контролювалася якимось єдиним центром сили - Німеччиною чи Росією.
У 2008 р курс на стратегічне партнерство був підтверджений президентом В.Ющенком та Дж.Бушем-молодшим, коли було підписано українсько-американську Хартію стратегічного партнерства та безпеки. Не було жодного президента України (за винятком хіба що Януковича), жодного міністра закордонних справ, жодного відповідального державного діяча, який би не розумів життєво важливе значення стратегічного партнерства для нашої держави.
І от тепер, коли Україна зазнала кривавих ударів російської агресії, знайшовся такий "видатний діяч **********" - президент Зеленський, який або нічого не розуміє в суворих реаліях геополітики, або свідомо (що більш імовірно) веде лінію на капітуляцію перед параноїдальними домаганнями Путіна. Україна українська або Україна малоросійська, постсовєтська - яка ж бо різниця!
Під час підсумкового інтерв'ю 20.05.2020 президент, котрий плутано і алогічно намагався переконати глядачів у своїй людяності й всеблагості, показав свої ікла, коли мова зайшла про П.О.Порошенка.
Ненависть ЗЕ-президента до Порошенка настільки ірраціональна, що лідер монобільшості, хоч його про це не питали, прохопився згадкою про "плівки Порошенко-Байден", оприлюднені "випадково" напередодні прес-конференції проросійськи-кагебістським агентом.
Ця "сенсація" стала черговою мильною булькою, як і багато затій Зе-команди.
Але, луснувши, вона нанесе величезну шкоду не тільки Зеленському, але, на жаль, Україні, її міжнародному становищу.
Зеленський, якого, подейкують у Вашингтоні, ненавидить Трамп, своєю згадкою про таємну розмову п'ятого президента України з віце-президентом США виносить цю російську провокацію на вищий рівень й завдає удару по Дж.Байдену та демократичній партії Сполучених Штатів.
Тим самим, Зеленський, який, на мій погляд, ніколи не стане справжнім державним діячем, руйнує двопартійну підтримку України в США, чим шкодить вищим державним інтересам України, підриває одну з важливих опор нашої національної безпеки. Між тим, я добре пам'ятаю свої зустрічі в Сенаті США. І завжди усміхнений сенатор-демократ Байден, і сповнений величі сенатор-республіканець Макконелл, які були недругами у внутрішній політиці, одностайно підтримували незалежність України.
Уявляю, що відчуває П.Порошенко, який упродовж своєї політичної кар'єри, незважаючи на всі труднощі, вибудовував українсько-американський союз - коли бачить, як нищиться безцінне, важко здобуте надбання української зовнішньої політики.
На цьому фоні трагікомічно звучить повідомлення про притягнення П.Порошенка до відповідальності за державну зраду.
Державна зрада. Це страшне за своєю суттю звинувачення.
Що це таке?
Державна зрада, на мій погляд, - це оприлюднення будь-яких розмов (тим паче - грубо змонтованих) на вищому рівні. Уявіть, що опубліковано таємні розмови Путіна та Сі Цзіньпіна: що було б з тим, хто це зробив?
Державна зрада - це плазування перед агресором, це поступки йому в зовнішній та внутрішній (кадровий, інформаційній, etc) політиці.
Державна зрада - це знищення міжнародних надбань попередньої влади, здобутих неймовірно важкими зусиллями під час війни з російським агресором.
Державна зрада - це відмова від підтримки української мови, Шевченкового слова, це формула "какая разніца?" й дозвіл носіям російських паспортів та цінностей російського міра втручатися в політичне життя України.
Державна зрада - це переслідування ветеранів Майдану та АТО, це перервання тяглості української зовнішньої політики починаючи з 1991 року, її курсу на євроінтеграцію та членство в НАТО.
Прийде час, коли ці та інші звинувачення будуть пред'явлені нинішнім призвідцям хаосу та руйнації держави.
P.S. Л.Д. Кучма, який починав з ненависті до свого попередника Л.М.Кравчука, швидко зрозумів свою помилку, що викликало захоплену оцінку Б.Клінтона - я свідок тому.
Той, хто не розуміє, що стоїть на плечах попередників - перетворюється на духовного карлика.
Юрій Щербак
Письменник і дипломат
Порохоботы, принимайте в свои ряды заблудшую зеленую овцу...
За словами Ігоря Голованя, з тих повісток на допит, які Бюро намагалося вручити Петру Порошенку, навіть не зрозуміло, про які саме картини йде мова
Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань прокоментував журналістам справу ДБР про нібито незаконне ввезення в Україну Петром Порошенком 43-х картин світових художників. Відповідне відео розмістив у https://www.youtube.com/watch?v=hgCghxZuejo&feature=youtu.be YouTube блогер Андрій Луганський.
За словами Голованя, з тих повісток на допит, які Бюро намагалося вручити Порошенку, навіть не зрозуміло, про які картини йдеться:
"Історія з картинами, це, як казав відомий пан Рябошапка, "нульовий рівень політичного трешу", оскільки вони зараз намагаються розібратися в подіях до 2006 року. З тих повісток ми не можемо встановити, про які саме картини йде мова - про ці, чи може в їхній уяві є ще якісь картини - я не знаю", - сказав він.
Він додав, що повістки Порошенку не вручали відповідно до закону, і не знає, чому її намагалися віддати пані Марині, а не самому п'ятому президенту: "Те, що вони зараз робили, це не відповідно до закону. Вони хочуть влаштувати шоу. Їм замовлено "пригоди". Вироку не виходить, а "пригоди" замовлені. Тому вони роблять те, що роблять"
"З'явилися люди, які назвали себе співробітниками ДБР, на виставку, зчинили галас, намагалися якось вкинути якісь повістки. Але як тільки ми почали детально розбиратися, хто вони, які в них посади, запропонували їм не помахати посвідченнями перед нами, а надати нам можливість акуратно записати дані їхніх посвідчень - не тільки імена, але й посади, дату видачі й таке інше - вони зразу ж почали поспішати і покинули приміщення виставки", - розповідає Головань.
"Ми намагалися їх переслідувати, щоб все ж таки поговорити", - додав адвокат. Він сказав, що згадані люди повернулися з підкріпленням - "хлопчиками в масках, бронежилетах з написами ДБР, які як завжди були мовчазні"…
"Невідомо, для чого вони сюди прибули, що вони тут робили у приміщені музею, у офісах керівництва", - розповів Головань. Як повідомив адвокат, вони не пропустили не лише його, а й навіть народного депутата, який відповідно до закону і свого статусу, вимагав у них доступу подивитися, що відбувається.
"Я бачив мінімум трьох в масках зі зброєю, може їх було четверо, прохід мені загороджувало троє і один сказав, що він слідчий і двоє сказали, що вони оперативні працівники. Тобто на політичні переслідування сил і засобів і ресурсів ДБР не шкодує ... Останнім часом вони тільки те й роблять, що порушують закон і права громадян", - розповів він.
І додав: "Петро Порошенко запрошував людей пристойно - прийти і подивитися. А не вдиратися бандитським нападом зі зброєю в масках. А потім тікати, а потім повертатися…"
"Ще раз кажу: президент Зеленський обіцяв нам пригоди - і ми маємо пригоду. Ось цю обіцянку він не порушив. Ми зараз займаємося тим, що працюємо над притягненням всіх цих осіб до відповідальності. Звичайно це зараз не просто, оскільки такий замовник і покровитель як президент Зеленський, і це створює для нас перешкоди. Але впораємося", - наголосив адвокат.
https://www.5.ua/polityka/vyroku-ne-vykhodyt-a-pryhody-zamovleni-advokat-prokomentuvav-spravu-shchodo-kartyn-poroshenka-215840.html