"Відосики" ДБР з викликом Порошенка на допит - це не порядок, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Не знайшовши нічого протиправного в діяльності п'ятого Президента України, слідчі ДБР заглибилися в історію і намагаються знайти щось протиправне в діяльності Петра Порошенка тих часів, коли він ще не був президентом і купував картини видатних майстрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань.

"Не встиг Президент Зеленський під час сумнозвісної пресконференції в черговий раз відкрито замовити переслідування свого головного політичного опонента, як слідчі ДБР запопадливо заходилися те замовлення виконувати. Президент Зеленський, його Офіс і проросійські поплічники намагаються дошкулити П’ятому Президенту вже рік. Тепер мало хто сумнівається, що з вироками не склалося. Нічого пред’явити", – переконаний Ігор Головань.

"І єдине, що здатні запропонувати слідчі замовнику – це влаштувати Петру Порошенку "пригоди" у вигляді допитів у якості свідка, повернувшись до розміщення на сайті ДБР таких любих Президенту Зеленському "відосиків", публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку", – пише адвокат.

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Адвокат нагадує, що порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею 135 КПК України.

"Там про "відосики" – жодного слова. Особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки. Потурати порушенням закону ми не будемо. Це перше", – пише Головань.

"По-друге, влада вже не криється, відверто заявляючи про свій намір за будь-яку ціну "нейтралізувати" головного політичного опонента притаманним "русскому міру" шляхом репресій. Фейкові провадження, що їх "розслідує" ДБР, очевидно спрямовані проти Петра Порошенка. Не знайшовши нічого протиправного у діяльності п’ятого Президента України, слідчі ДБР у пристрасному бажанні виправдати сподівання Президента Зеленського заглибилися в історію і намагаються знайти щось протиправне у діяльності Петра Порошенка тих часів, коли майбутній Президент Порошенко купував картини видатних майстрів, а майбутній Президент Зеленський залишив посаду генерального продюсера телеканалу "Інтер", щоб перейти на канал Коломойського", – нагадує адвокат Головань.

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Головань також зауважив, що спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, очевидно спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права.

За його словами, де-юре Порошенко свідок, а де-факто його вже публічно оголосили обвинуваченим.

Головний герой "відосика" слідчий Дощенко працює у Другому відділі Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, ГСУ ДБР. До чого тут військовослужбовці? В інших відділах вже "нема дурних" розслідувати замовні справи з сумнівними перспективами?", – припускає Головань.

Він зазначає, що слідчий у відео начебто "викликає" Петра Порошенка на вулицю Петлюри, 15, однак відповідний слідчий відділ розташовано на вулиці Панаса Мирного, 28.

"Єдина мета липового наказу – залишити правопорушників з ДБР під "парасолькою" суддів Печерського суду, лояльних до агентів впливу держави-агресора", - додав Головань.

Однак відповідно до статті 224 КПК України проводити допит у місці іншому, ніж місце проведення досудового розслідування, допускається лише за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Порошенко такого погодження не надавав

Нагадаємо, раніше ДБР викликало Порошенка на допит свідком у справі про контрабанду картин.

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