Україна розповіла в ОБСЄ, що на окупованому Донбасі посади обіймають російські чиновники

Україна повідомила делегації країн-учасниць ОБСЄ про окремі призначеннях російських чиновників на керівні посади в так званій "ДНР".

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає Цензор.НЕТ.

"На одному з останніх засідань Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ українська делегація зробила для делегацій країн-учасниць окрему презентацію про високопоставлених російських чиновників, громадян РФ, які, прикриваючись різними непереконливими історіями, залучені до керівництва російськими окупаційними адміністраціями в окремих районах Донецької області – у так званій "ДНР", - заявив він.

За словами дипломата, керівництво РФ, як і російська делегація в ОБСЄ, продовжують заперечувати участь Росії у розпочатому нею міжнародному збройному конфлікті на Донбасі, і саме тому делегація України періодично розповідає на засіданнях ФБС ОБСЄ про пряму участь РФ у конфлікті.

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"Ми вже неодноразово надавали під час засідань Форуму інформацію про російських "ихтамнетов" – офіцерів та генералів ЗС РФ, які керують 1-м (Донецьк) та 2-м (Луганськ) армійськими корпусами, які оперативно підпорядковані 8-й загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ. Як і розповідали про так звані силові відомства– "міністерство внутрішніх справ" і "міністерство державної безпеки", якими безпосередньо керують російські МВС та ФСБ. Тепер ми вирішили зробити окремий акцент і на цивільному компоненті російських окупаційних адміністрацій на Донбасі", – заявив заступник глави місії України при ОБСЄ.