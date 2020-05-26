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Новини
2 014 24

Україна розповіла в ОБСЄ, що на окупованому Донбасі посади обіймають російські чиновники

Україна розповіла в ОБСЄ, що на окупованому Донбасі посади обіймають російські чиновники

Україна повідомила делегації країн-учасниць ОБСЄ про окремі призначеннях російських чиновників на керівні посади в так званій "ДНР".

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає Цензор.НЕТ.

"На одному з останніх засідань Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ українська делегація зробила для делегацій країн-учасниць окрему презентацію про високопоставлених російських чиновників, громадян РФ, які, прикриваючись різними непереконливими історіями, залучені до керівництва російськими окупаційними адміністраціями в окремих районах Донецької області – у так званій "ДНР", - заявив він.

За словами дипломата, керівництво РФ, як і російська делегація в ОБСЄ, продовжують заперечувати участь Росії у розпочатому нею міжнародному збройному конфлікті на Донбасі, і саме тому делегація України періодично розповідає на засіданнях ФБС ОБСЄ про пряму участь РФ у конфлікті.

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"Ми вже неодноразово надавали під час засідань Форуму інформацію про російських "ихтамнетов" – офіцерів та генералів ЗС РФ, які керують 1-м (Донецьк) та 2-м (Луганськ) армійськими корпусами, які оперативно підпорядковані 8-й загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ. Як і розповідали про так звані силові відомства– "міністерство внутрішніх справ" і "міністерство державної безпеки", якими безпосередньо керують російські МВС та ФСБ. Тепер ми вирішили зробити окремий акцент і на цивільному компоненті російських окупаційних адміністрацій на Донбасі", – заявив заступник глави місії України при ОБСЄ.

Автор: 

ОБСЄ (3503) окупація (6680) росія (65010) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники - Цензор.НЕТ 2564
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26.05.2020 12:06
+5
Тіпа, ОБСЄ не в курсі!
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26.05.2020 11:52
+2
Ватный рашистский длбб, ты все *путаешь*, никаких обсе во время оккупации Крыма там не было и в помине ,как и других официальных международных наблюдателей во время фейкового *рыфырЭндума*! Ты нагло и цинично лжешь,рашкотварь ...
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26.05.2020 12:58
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Тіпа, ОБСЄ не в курсі!
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26.05.2020 11:52 Відповісти
Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники - Цензор.НЕТ 2564
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26.05.2020 12:06 Відповісти
а то ОПСЄ нічо не зна'!
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26.05.2020 11:56 Відповісти
ОБСЕ во время захвата крымнаша вооруженных и с бронетехникой ихтамнетов не видела, а тут про гражданских в Лоханде.
О чем вообще статья?
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26.05.2020 11:57 Відповісти
Ватный рашистский длбб, ты все *путаешь*, никаких обсе во время оккупации Крыма там не было и в помине ,как и других официальных международных наблюдателей во время фейкового *рыфырЭндума*! Ты нагло и цинично лжешь,рашкотварь ...
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26.05.2020 12:58 Відповісти
Кто непосредственно Воюет , - Тот Знает , а всем остальным уже 6 лет и не известно. ОБСЕ русские есть , что вы им Доказываете.
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26.05.2020 11:59 Відповісти
Еще можно рассказать об отдельных назначениях грузинских чиновников
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26.05.2020 12:00 Відповісти
Москалику, у грузинських чиновників є український паспорт, а у Гіркіна?
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26.05.2020 12:20 Відповісти
а на остальной части страны должности занимают еврейские чиновники,можешь гордится, нет русских
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26.05.2020 12:42 Відповісти
Я то розумію, але чо ти, москалику, ховаєшся під піндоським прапором? Встидаєшся триколора свого?
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26.05.2020 14:52 Відповісти
Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники - Цензор.НЕТ 6592

...
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26.05.2020 12:06 Відповісти
Если Донбасс оккупирован РФ, то чьи там должны быть чиновники?
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26.05.2020 12:15 Відповісти
Интересно, в ОБСЕ учат как отыгрывать удивление лицом? Очень ценный навык был бы в этой организации.
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26.05.2020 12:18 Відповісти
Украина рассказала ОБСЕ, в котором работают российские чиновники, о том, что на Донбассе должности занимают российские чиновники.
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26.05.2020 12:34 Відповісти
а на остальной части страны, должности занимают еврейские чиновники
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26.05.2020 12:40 Відповісти
Не, ну нафига тогда было "мутить" с координационным советом, Сивоху "на платформе возить"?
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26.05.2020 13:29 Відповісти
Ихтамнеты
Україна розповіла в ОБСЄ, що на окупованому Донбасі посади обіймають російські чиновники - Цензор.НЕТ 3922
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26.05.2020 14:01 Відповісти
Брысь, гнида кацапская!
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26.05.2020 17:50 Відповісти
Нет! вы фсе врете))) там народ Донбаса всем управляет)))
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26.05.2020 15:01 Відповісти
 
 