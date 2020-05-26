Кулеба про справу проти заступника директора ATR Муждабаєва: РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами

Політичне переслідування Росією заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва свідчить про те, що РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Політичне переслідування Айдера Муждабаєва свідчить: Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами. Це, зокрема, підриває справжні антитерористичні зусилля міжнародної спільноти та дискредитує їхній інструментарій", - написав міністр у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, в п'ятницю стало відомо, що Росія офіційно визнала Муждабаєва терористом, опублікувавши фото документа, згідно з яким журналіста звинувачують за ст.205.2 КК РФ "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму".

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