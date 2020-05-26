УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10610 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
847 7

Кулеба про справу проти заступника директора ATR Муждабаєва: РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами

Кулеба про справу проти заступника директора ATR Муждабаєва: РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами

Політичне переслідування Росією заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва свідчить про те, що РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Політичне переслідування Айдера Муждабаєва свідчить: Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами. Це, зокрема, підриває справжні антитерористичні зусилля міжнародної спільноти та дискредитує їхній інструментарій", - написав міністр у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, в п'ятницю стало відомо, що Росія офіційно визнала Муждабаєва терористом, опублікувавши фото документа, згідно з яким журналіста звинувачують за ст.205.2 КК РФ "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо заступника директора телеканалу АТR Муждабаєва в РФ відкрили кримінальну справу і оголосили його "терористом". ДОКУМЕНТ

Кулеба про справу проти заступника директора ATR Муждабаєва: РФ продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами 01

Автор: 

журналістика (1754) росія (65010) кримські татари (2004) Кулеба Дмитро (3604) Муждабаєв Айдер (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка політкоректність по відношенню до свинособакії..
кулєба, запам'ятай: ******* не "зловживають", вони самі є терористи №1 у світі.
показати весь коментар
26.05.2020 12:15 Відповісти
Я полностью согласен кроме одного:не надо обижать собачек и даже хрюшек,сравнивая с кацарылыми
показати весь коментар
26.05.2020 12:42 Відповісти
Україна має робити заяви що росія це терористична країна яка існує повністю поза межами міжнародного правового поля, що юстиція росії є терористичною та корумпованою! А заяви Кулеби абсолютно беззубі та нікчемні! З такими дипломатами ми війну не виграємо!
показати весь коментар
26.05.2020 12:47 Відповісти
так песики та свині й не мають до ******** ніякого відношення.
Бо свинособака - це мутант, спеціально виведений на території лаптєстанської *********
показати весь коментар
26.05.2020 12:50 Відповісти
Ответ ,крутой.Еще спроси кацарылых ,не обидел?
показати весь коментар
26.05.2020 12:15 Відповісти
Як казала Зеркаль, у України є всі підстави очікувати позитивного рішення Міжнародного трибуналу, з визнанням московії, країною- терористом.
Та не при цій "українській" владі
показати весь коментар
26.05.2020 12:47 Відповісти
Не розумію як терорист та бандит може зловживати антитерористичним законодавством? Це так само як вовк зловживає забороною на полювання тим, що з,їв зайця.
показати весь коментар
26.05.2020 13:46 Відповісти
 
 