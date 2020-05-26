За добу в Києві 58 випадків COVID-19, серед них 16 медиків, одна людина померла, загалом 2710 інфікованих, - Кличко

Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 осіб. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Серед них – 16 медиків. Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, - сказав Кличко.

Так, серед тих, що захворіли: 24 жінки віком від 19 до 81 року. І дві дівчинки – 8 та 17 років. А також 29 чоловіків від 18 до 81 року. І троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 33 людини. Загалом коронавірус перемогли 393 мешканці столиці.

"У лідерах за кількістю нових випадків знову Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський - 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання", - зазначив Віталій Кличко.