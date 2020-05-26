За добу в Києві 58 випадків COVID-19, серед них 16 медиків, одна людина померла, загалом 2710 інфікованих, - Кличко
Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 осіб. Одна людина померла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Серед них – 16 медиків. Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, - сказав Кличко.
Так, серед тих, що захворіли: 24 жінки віком від 19 до 81 року. І дві дівчинки – 8 та 17 років. А також 29 чоловіків від 18 до 81 року. І троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 33 людини. Загалом коронавірус перемогли 393 мешканці столиці.
"У лідерах за кількістю нових випадків знову Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський - 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання", - зазначив Віталій Кличко.
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