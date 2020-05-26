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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 58 випадків COVID-19, серед них 16 медиків, одна людина померла, загалом 2710 інфікованих, - Кличко

За добу в Києві 58 випадків COVID-19, серед них 16 медиків, одна людина померла, загалом 2710 інфікованих, - Кличко

Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 осіб. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Серед них – 16 медиків. Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, - сказав Кличко.

Так, серед тих, що захворіли: 24 жінки віком від 19 до 81 року. І дві дівчинки – 8 та 17 років. А також 29 чоловіків від 18 до 81 року. І троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 33 людини. Загалом коронавірус перемогли 393 мешканці столиці.

"У лідерах за кількістю нових випадків знову Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський - 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання", - зазначив Віталій Кличко.

За добу в Києві 58 випадків COVID-19, серед них 16 медиків, одна людина померла, загалом 2710 інфікованих, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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цифра 58 ні про що не свідчить...10 днів тому у знайомої була температура домоглись через 3 дні (і лише по великому блату))) здати тест на ПЦР, температура через 3 дні пройшлаЮ звичайна застуда...а результатів тесту ПЦР до цього часу не має ..і коли будуть не відомо))
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26.05.2020 12:19 Відповісти
Зате ЗЕкоМанду протестували всю. За чий рахунок?
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26.05.2020 12:22 Відповісти
З таким темпами вже не буде кому лікувати.
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26.05.2020 12:20 Відповісти
кличок - дибил
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26.05.2020 12:26 Відповісти
А Степанова хворі медики не цікавлять, хоча цікавить лише цифра хворих для звітності!
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26.05.2020 12:29 Відповісти
есть цифра, насколько лечение понижает летальность?
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26.05.2020 12:43 Відповісти
У тих хто не захворів, шанс померти від ковіду менше.
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26.05.2020 12:49 Відповісти
 
 