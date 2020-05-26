Найдовше від коронавірусу лікуються немовлята і маленькі діти. На сьогодні в Києві одужали близько 9% дітей, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Найдовше від коронавірусу одужують немовлята і маленькі діти. На сьогодні в столиці одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли в період пандемії.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Наведу статистику щодо киян, які подолали коронавірус. Найдовше одужують немовлята та маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли за період пандемії. Як правило, вони лікуються більше місяця", – сказав Віталій Кличко.

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За словами мера, найвищий відсоток тих, хто одужали, – серед людей віком 30-49 років. 16 % уже вилікувалися. Але їх і найбільше серед інфікованих – майже 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким понад 65 років. Їх одужало понад 13%. Проте найбільше летальних випадків – серед старших людей.

"Саме тому я щоразу звертаюся до всіх: вірус – не міф. Лікується він непросто, бо досі немає ні препаратів, ні вакцини проти коронавірусу. І кожна людина – в зоні ризику. Особливо – коли ви йдете в публічні місця, користуєтеся громадським транспортом, спілкуєтеся у великих компаніях. Тому робіть це тільки за нагальної потреби. Не нехтуйте рекомендаціями і правилами. Бережіть своє здоров’я!" – наголосив Віталій Кличко.