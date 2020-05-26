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Новини Коронавірус і карантин
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Найдовше від коронавірусу лікуються немовлята і маленькі діти. На сьогодні в Києві одужали близько 9% дітей, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Найдовше від коронавірусу лікуються немовлята і маленькі діти. На сьогодні в Києві одужали близько 9% дітей, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Найдовше від коронавірусу одужують немовлята і маленькі діти. На сьогодні в столиці одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли в період пандемії.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Наведу статистику щодо киян, які подолали коронавірус. Найдовше одужують немовлята та маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли за період пандемії. Як правило, вони лікуються більше місяця", – сказав Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 58 випадків COVID-19, серед них 16 медиків, одна людина померла, загалом 2710 інфікованих, - Кличко

За словами мера, найвищий відсоток тих, хто одужали, – серед людей віком 30-49 років. 16 % уже вилікувалися. Але їх і найбільше серед інфікованих – майже 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким понад 65 років. Їх одужало понад 13%. Проте найбільше летальних випадків – серед старших людей.

Найдовше від коронавірусу лікуються немовлята і маленькі діти. На сьогодні в Києві одужали близько 9% дітей, - Кличко 01

"Саме тому я щоразу звертаюся до всіх: вірус – не міф. Лікується він непросто, бо досі немає ні препаратів, ні вакцини проти коронавірусу. І кожна людина – в зоні ризику. Особливо – коли ви йдете в публічні місця, користуєтеся громадським транспортом, спілкуєтеся у великих компаніях. Тому робіть це тільки за нагальної потреби. Не нехтуйте рекомендаціями і правилами. Бережіть своє здоров’я!" – наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

діти (5054) карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
При цьому ринки працюють, ярмарки відкрили, магазини гудять...
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26.05.2020 12:27
+2
не понятно...вернее понятно - это уже внутренний вирус (вторые руки) видимо мутировавший
китайский, там у них, на удивление, почти не зацепил детей (ну во всяком случае в первые недели).. у детей протекало бессимтомно, но они могли ставать носителями и заражать...
а наши детки наоборот...
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26.05.2020 12:27
+1
не вилазь з підвалу... і намордника не знімай...

тільки ж дивись - сидячи дома вірогідність згоріти у пожарі вища чим вірогідність померти від коронавірусу. Так шо, дурненький, біжи на вулицю - може виживеш... (та все одно - ненадовго)
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26.05.2020 12:41
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При цьому ринки працюють, ярмарки відкрили, магазини гудять...
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26.05.2020 12:27 Відповісти
не вилазь з підвалу... і намордника не знімай...

тільки ж дивись - сидячи дома вірогідність згоріти у пожарі вища чим вірогідність померти від коронавірусу. Так шо, дурненький, біжи на вулицю - може виживеш... (та все одно - ненадовго)
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26.05.2020 12:41 Відповісти
Аби гавкнув, та здох!
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26.05.2020 12:49 Відповісти
Правильно открыли. Да и закрывали зря. Соблюдать дистанцию и пользоваться СИЗ - это обязанность каждого человека. Если у населения нет мозгов, то кто им поможет? Вчера ехал в маршрутке. Людей пока было немного, при этом даже молодежь была в масках. Зато две толстые тупые курицы (по другому я их просто не могу назвать) за 50 с масками на шее весело общались по телефону. Это при том, что визуально как раз они были единственными из всех пассажиров, находящимися в группе риска. Маршрутчики - вообще отдельный разговор. Все как и раньше: стоит на остановке и пытается затрамбовать салон. Ментов это, похоже, не интересует. Почему бы не ввести правило, запрещающее ТС загружать пассажиров более 2 минут, к примеру? Думаю, что такая мера могла бы помочь. И штрафовать водителей за присутствие в салоне пассажиров без маски тоже нужно.

А по поводу карантина остаюсь при своем мнении. Должен был быть введен обязательный карантин для приезжающих. Школы, детсады и ВУЗы закрыли правильно. Церкви нужно было тоже сразу закрывать. А экономику нужно было останавливать только там, где была такая необходимость. А у нас же получилось, что вспышка была всего в нескольких населенных пунктах, а закрыли почему-то всю страну. Самое интересное будет теперь. Если при ослаблении карантинных мер заболеваемость не начнет расти, значит вообще людей просто так продержали дома почти 2,5 месяца. Если же она все же начнет расти, то неясно, почему ввели карантин до эпидемии и отменили, когда люди начали болеть.
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26.05.2020 13:24 Відповісти
Этот глупый бред отдает москалятиной с желанием надеть на украинцев не только намордники но и ошейники. Ничего у вас не получится...
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26.05.2020 13:30 Відповісти
Где ты тут москалятину увидел? Нет, это простые обычные правила, которые вводятся в цивилизованном мире, чтобы потом месяцами вся страна не сидела на карантине. Если у населения с осознанием этого есть проблемы, то сидеть в изоляции, возможно, всей стране придется долго... Теперь напомню про группы риска. Вероятность заболеть короной в тяжелой форме в 3 раза выше у людей с избыточной массой тела и почти во столько же раз выше у людей с гипертензией. Если же имеют место быть оба этих фактора (а таких подавляющие большинство), то вообще получается полная задница. Еще что-то не ясно? И как раз почему-то именно такие люди чувствуют себя бессмертными (до заболевания само собой). Об этом и написал.
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26.05.2020 14:50 Відповісти
не понятно...вернее понятно - это уже внутренний вирус (вторые руки) видимо мутировавший
китайский, там у них, на удивление, почти не зацепил детей (ну во всяком случае в первые недели).. у детей протекало бессимтомно, но они могли ставать носителями и заражать...
а наши детки наоборот...
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26.05.2020 12:27 Відповісти
И обследуйте детей по полной, чтобы с возрастом не было осложнений...
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26.05.2020 12:41 Відповісти
Да, да - это обязательно. Смертность у Ковида 102процента, то есть умирают даже не встретившиеся с ним.
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26.05.2020 13:31 Відповісти
Мой ответ тебе озвучит Андрей Полтава.
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26.05.2020 13:59 Відповісти
Это хорошо. Но не забывай две маски надевать для спасения жизни.
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26.05.2020 14:18 Відповісти
 
 