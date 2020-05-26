Найдовше від коронавірусу лікуються немовлята і маленькі діти. На сьогодні в Києві одужали близько 9% дітей, - Кличко. ІНФОГРАФІКА
Найдовше від коронавірусу одужують немовлята і маленькі діти. На сьогодні в столиці одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли в період пандемії.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Наведу статистику щодо киян, які подолали коронавірус. Найдовше одужують немовлята та маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли за період пандемії. Як правило, вони лікуються більше місяця", – сказав Віталій Кличко.
За словами мера, найвищий відсоток тих, хто одужали, – серед людей віком 30-49 років. 16 % уже вилікувалися. Але їх і найбільше серед інфікованих – майже 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким понад 65 років. Їх одужало понад 13%. Проте найбільше летальних випадків – серед старших людей.
"Саме тому я щоразу звертаюся до всіх: вірус – не міф. Лікується він непросто, бо досі немає ні препаратів, ні вакцини проти коронавірусу. І кожна людина – в зоні ризику. Особливо – коли ви йдете в публічні місця, користуєтеся громадським транспортом, спілкуєтеся у великих компаніях. Тому робіть це тільки за нагальної потреби. Не нехтуйте рекомендаціями і правилами. Бережіть своє здоров’я!" – наголосив Віталій Кличко.
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тільки ж дивись - сидячи дома вірогідність згоріти у пожарі вища чим вірогідність померти від коронавірусу. Так шо, дурненький, біжи на вулицю - може виживеш... (та все одно - ненадовго)
А по поводу карантина остаюсь при своем мнении. Должен был быть введен обязательный карантин для приезжающих. Школы, детсады и ВУЗы закрыли правильно. Церкви нужно было тоже сразу закрывать. А экономику нужно было останавливать только там, где была такая необходимость. А у нас же получилось, что вспышка была всего в нескольких населенных пунктах, а закрыли почему-то всю страну. Самое интересное будет теперь. Если при ослаблении карантинных мер заболеваемость не начнет расти, значит вообще людей просто так продержали дома почти 2,5 месяца. Если же она все же начнет расти, то неясно, почему ввели карантин до эпидемии и отменили, когда люди начали болеть.
китайский, там у них, на удивление, почти не зацепил детей (ну во всяком случае в первые недели).. у детей протекало бессимтомно, но они могли ставать носителями и заражать...
а наши детки наоборот...