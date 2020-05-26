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Міська електричка відновить роботу разом із залізничним транспортом України, - мер Києва

Міська електричка відновить роботу разом із залізничним транспортом України, - мер Києва

Міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України. Це прописано в плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно цього плану, вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному та міжобласному сполученні. В тому числі, і в міській електричці", - сказав Кличко.

Він нагадав, що столиця вже відновила роботу наземного громадського транспорту та метро в звичайному режимі.

"І будемо спостерігати, як розвиватиметься ситуація. Зараз головне – щоб не сталося сплеску захворювання", - наголосив мер столиці.

Він також повідомив, що КП "Київпастранс" замовило філії "Укрзалізниці" ремонт столичної міської електрички. Оскільки електричка належить "Укрзалізниці", а місто цей вид транспорту експлуатує.

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"Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів. А також – їх технічне обслуговування. Бо багато років ніхто не займався оновленням цих електричок", - підкреслив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19436) Кличко Віталій (3509) транспорт (1391) Укрзалізниця (6835) електричка (204)


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и на ней будут крутить рошенку Сцыкуна - РОДСТВЕННИЧКИ , которую сейчас показывает канал Алены Кабаевой в РАШЕ.
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26.05.2020 12:26 Відповісти
Беня сказал НЕлоху - на следующий срок зарабатывай сам-сам сам ?
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26.05.2020 12:27 Відповісти
Міська електричка відновить роботу разом із залізничним транспортом України, - мер Києва - Цензор.НЕТ 6463
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26.05.2020 12:46 Відповісти
Опять начнут подростки-зацеперы кататся на крышах и поджариватся от проводов...
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26.05.2020 16:48 Відповісти
 
 