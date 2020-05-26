Міська електричка відновить роботу разом із залізничним транспортом України, - мер Києва
Міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом у країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"Міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України. Це прописано в плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно цього плану, вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному та міжобласному сполученні. В тому числі, і в міській електричці", - сказав Кличко.
Він нагадав, що столиця вже відновила роботу наземного громадського транспорту та метро в звичайному режимі.
"І будемо спостерігати, як розвиватиметься ситуація. Зараз головне – щоб не сталося сплеску захворювання", - наголосив мер столиці.
Він також повідомив, що КП "Київпастранс" замовило філії "Укрзалізниці" ремонт столичної міської електрички. Оскільки електричка належить "Укрзалізниці", а місто цей вид транспорту експлуатує.
"Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів. А також – їх технічне обслуговування. Бо багато років ніхто не займався оновленням цих електричок", - підкреслив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль