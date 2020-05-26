Показник охоплення тестуванням жителів столиці перевищує норму в 4 рази, - Кличко

Показник охоплення тестуванням жителів Києва перевищує норму в чотири рази і становить 48 осіб на 100 тис. населення при нормі 12 осіб на 100 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу зазначити, що ми збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. А усього за період пандемії тільки мобільні бригади медиків відібрали майже 14 тисяч зразків біоматеріалу", - повідомив Кличко.

За його словами, тільки в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" дослідили понад 25 200 зразків біоматеріалу.

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"У середньому за добу в центрі досліджують понад 700 зразків. Протягом минулої доби, наприклад, дослідили майже 1200 зразків біоматеріалу, - сказав мер. - Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб", - повідомив Віталій Кличко.