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Новини Коронавірус і карантин
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Показник охоплення тестуванням жителів столиці перевищує норму в 4 рази, - Кличко

Показник охоплення тестуванням жителів столиці перевищує норму в 4 рази, - Кличко

Показник охоплення тестуванням жителів Києва перевищує норму в чотири рази і становить 48 осіб на 100 тис. населення при нормі 12 осіб на 100 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу зазначити, що ми збільшили кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. А усього за період пандемії тільки мобільні бригади медиків відібрали майже 14 тисяч зразків біоматеріалу", - повідомив Кличко.

За його словами, тільки в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" дослідили понад 25 200 зразків біоматеріалу.

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"У середньому за добу в центрі досліджують понад 700 зразків. Протягом минулої доби, наприклад, дослідили майже 1200 зразків біоматеріалу, - сказав мер. - Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб", - повідомив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3509) тестування (456) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а содержание диоксида азота в воздухе?
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26.05.2020 12:33 Відповісти
Охоплення тестуванням має бути 200 тис. на 100 тис. населення! Щоб перевірити кожного мешканця двічі! Про що говорить Кличко? Про які такі вигадані норми?
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26.05.2020 13:11 Відповісти
це нереально.Та й без потреби.Просто задорого
максимальна цифра зараз в ОАЕ:зроблено 200 тестів на 1000 осіб
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26.05.2020 19:21 Відповісти
Норму 12 на 100 тыс кто придумал? Как можно быть таким олигофреном? И каким нужно быть идиотом, чтобы выбирать таких олигофренов во власть
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26.05.2020 12:35 Відповісти
относительно той срани что сейчас у власти Кличко просто гигант мысли!
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26.05.2020 12:47 Відповісти
0.012% опрошеных ляшко может угадать результат. Похибка яка буде дегенерат?
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26.05.2020 13:13 Відповісти
Что это за норма ? А главное какие выводы можно сделать протестировав 12 человек из 100 тыс?
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26.05.2020 14:31 Відповісти
Ось для чого зняли? рпц - пнх!
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26.05.2020 14:36 Відповісти
Боксер!?
Звідки норми при тестуванні ?
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26.05.2020 19:18 Відповісти
48 людей на 100 тисяч

ну так.. при такому перевиконанні по кількості на мільйон населення Україна обійшла Домінікану,Гану і Еквадор..
Скоро обжене і таку розвинуту у медицині країну як Палестина...
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26.05.2020 19:30 Відповісти
 
 