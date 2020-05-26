І розслідування Бігуса, і його спростування Кубраковим свідчать про одне - корупцію в "Укравтодорі", - Загребельська

Факт корупції в "Укравтодорі" незаперечний, і про це йдеться як у свіжому розслідуванні Bihus.Info, так і в його спростуванні.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник "Укравтодору" намагається виправдати себе та спростувати "плівки Бігуса" "плівками Олійника-Гриненка". Хоча, як на мене, всі вони про одне і те саме - про корупцію в "Укравтодорі"", - пише Загребельська.

Вона стверджує, що не перший місяць говорить "про відсутність конкуренції на дорожніх тендерах, про те, як лідери, домовляючись під дахом автодору, розподіляють між собою області і дороги, про те, як вони не конкурують на аукціонах, подають схожі документи і залучають один одного на субпідряд".

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"Круто, що очільник "Укравтодору" вирішив звернутись до правоохоронних органів. Я щиро сподіваюсь, що на його заяву відреагують більш прискіпливо, ніж на звернення громадського сектору, та справжнє розслідування топкорупції на дорожніх тендерах нарешті почнеться", - резюмує Загребельська.

Нагадаємо, вчора розслідування Bihus.Info випустили матеріал про те, що "Укравтодор" при ремонті доріг в 2020-му переплатить 17 млрд бюджетних коштів. Глава Автодору Олександр Кубраков назвав розслідування замовним.



