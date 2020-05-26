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Із 1 червня в електронному вигляді можна подати документи на зарахування дитини в дитсадок, - Кличко

Із 1 червня в електронному вигляді можна подати документи на зарахування дитини в дитсадок, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як можна подати документи на зарахування дітей у садочки та школи.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Розсилку запрошень до садочків, згідно з поданими заявками та електронною чергою, Департамент освіти поновить з 1 червня. І з цієї дати батьки можуть подати документи в електронному вигляді. А для вступу в перші класи шкіл треба подати оригінали необхідних документів. Їх прийматимуть у школах з 1 червня до 1 вересня", - зазначив мер.

Також Кличко розповів про проведення ЗНО у столиці.

"Днями Міністерство освіти затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І столичні школи будуть керуватися цим графіком. Уже відомі дати ЗНО. З 15 по 17 червня у столичних школах проводитимуть пробне ЗНО за бажанням учнів. Основне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 25 червня. Графік і місця проведення оцінювання будуть оприлюднені на сайті Департаменту освіти та науки КМДА. З усією необхідною інформацією", - підсумував він.

Також читайте: Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки

Автор: 

дитячий садок (361) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) школа (2205) ЗНО (323)


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26.05.2020 12:50 Відповісти
це не замінить оглядини у завідуючої. це дуже неопредільонно і абстрактно для совків. для прийняття рішення узяти дитину, треба обов"язково побачити батьків - на чому приїдуть, у що одягненні, не кажучи вже про вступні.
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26.05.2020 12:55 Відповісти
Как будто главная проблема была с подачей документов!!
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26.05.2020 13:10 Відповісти
Хорошо.
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26.05.2020 19:12 Відповісти
так оно так уже давно было )))
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27.05.2020 19:52 Відповісти
 
 