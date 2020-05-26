Аргументи Коломойського щодо підвищення акцизу на скраплений газ і мита на дизпаливо не відповідають реальності, - Куюн
Аргументи Коломойського щодо підвищення акцизу на скраплений газ і мита на дизпаливо не відповідають реальності.
Про це написав директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.
"Лобістам олігарха вдалося заблокувати ухвалення рішення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі про відмову у введенні мит і проведенні розслідування щодо імпорту дизельного палива і скрапленого газу з Росії", - написав Куюн.
За його словами, комісія готувалася винести негативне рішення з цього питання, оскільки аргументи сторони, яка його вимагала ("Укртатнафта" і "Укрнафта"), не відповідають реальності.
"Вимоги закрити ринок українські НПЗ побудували на абсолютній нісенітниці, яка зводиться до демпінгу російських НПЗ. Тим часом цифри свідчать про інше: митні ціни на російське дизпаливо в 2017-2019 рр. були вищі за світові: у 2017 році на $16/т, в 2018 - на $ 22/т, у 2019-му - на $27/т. У випадку, якщо б закупівельні ціни були нижчими від світових, ось це був би демпінг", - підкреслив Куюн.
На думку експерта, запровадження мита на імпортне дизпаливо є вигідним групі "Приват", оскільки призведе до зростання цін на ринку, який вона контролює.
"Приват" вимагає ввести мито 8,5% і довести його за 5 років до 25%. Але і мінімальна ставка буде означати припинення поставок і відповідно ще більше зростання цін. Навіщо це "Привату"? По-перше, зростає ціна на кременчуцьку продукцію. По-друге, Коломойський разом із Суркісом володіють найбільшою морською перевалкою в Одесі. Після минулорічних зборів перевалочний комплекс вийшов на стабільну роботу. Щоб наростити роботу терміналу і частку на ринку, потрібен більший підйом ціни, його і має забезпечити загороджувальне мито", - написав Куюн.
Підвищення акцизу на скраплений газ теж вигідне Ігорю Коломойському, оскільки ціна газу на АЗС почне наближатися до ціни бензину, виробленого підприємствами олігарха, і споживачі почнуть відмовлятися від газу на користь бензину.
"Чому важливо збільшити акциз на газ? Це підвищить на нього ціну і зробить ближчим на табло АЗС до бензину. А якщо ще паралельно знизити акциз на бензин (а це теж лобіюється під виглядом уніфікації акцизу на моторні палива), то ця різниця стане ще меншою. Якщо ж ще запровадять мито на російський скраплений газ, то його собівартість зросте і газ може зрівнятися з бензином. Отже, почнеться зворотний процес - відмова від газу на користь бензину і це саме те, що потрібно "Привату", - написав Куюн.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки зняла з порядку денного розгляд питання про додаткові акцизи і квоти на скраплений газ і дизельне паливо. У міністерстві зазначають, що рішення потребує доопрацювання і буде включено до порядку денного наступного засідання комісії.
Політолог Кирило Сазонов раніше заявив, що близькі до олігарха Коломойського особи намагаються домогтися запровадження акцизу на імпорт дизпалива і скрапленого газу, що призведе до підвищення цін на заправках. Зі свого боку директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін наголосив, що це рішення вдарить насамперед по найменш платоспроможних українцях.
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