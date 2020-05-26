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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні з'явилася карта коронавірусних закупівель: можна перевірити медзакупівлі свого міста. КАРТА

В Україні з'явилася карта коронавірусних закупівель: можна перевірити медзакупівлі свого міста. КАРТА

"Антикорупційний штаб" створив сайт, на якому будь-хто може знайти ліки, засоби захисту від коронавірусу, закуплені для певної лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"На просторах інтернету можна знайти безліч статей про платне лікування від коронавірусу. Для уникнення таких ситуацій та задля прозорості й доступності процесу закупівель, було розроблено Карту коронавірусних закупівель, на якій можна перевірити наявність усіх необхідних медичних засобів будь-якого куточку України", - йдеться в повідомленні.

Розробники зазначають, що якщо лікарі стверджують, що в лікарні немає, наприклад, масок або ліків і треба купувати їх за свій рахунок - кожен може зайти на карту і перевірити достовірність цієї інформації.

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Карта оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну - від маленьких сіл до великих міст і повністю безкоштовна.

Вона надає користувачам інформацію про те, на які товари і послуги замовники витратили гроші платників податків, забезпечує прозорість інформації про закупівлі, а також має можливість залишити скаргу про корупцію в медичних установах.

В Україні зявилася карта коронавірусних закупівель: можна перевірити медзакупівлі свого міста 01

Автор: 

лікарня (1358) карантин (18172) карта (357) закупівлі (3361) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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всьо вже вкрадено до епідемії
залишається тільки рекламу епіцентра передивитись у виконанні найвеличнішого
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26.05.2020 13:09 Відповісти
Где найти такую карту ?
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26.05.2020 15:05 Відповісти
ссылка же указана
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26.05.2020 16:05 Відповісти
 
 