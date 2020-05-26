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"Росаву" хочуть перетворити на "Дніпрошину": просто порізати на металобрухт, - ЗМІ

Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", яка викупила борг білоцерківського заводу з виробництва автомобільних шин "Росава", хоче одноосібно керувати процедурою банкрутства підприємства і потім розпродати його по частинах, перетворивши унікальне для України обладнання на металобрухт.

Про це йдеться в публікації РБК -Україна, пишуть Українські новини.

У статті підкреслюється, що проблеми у ПРАТ "РОСАВА" почалися у 2014 році, коли було втрачено найбільші ринки збуту продукції – російський та бразильський. Попри всі намагання керівництва заводу втримати ситуацію 2018 року власники змушені були оголосити про банкрутство підприємства, бо не могли розрахуватися по своїх кредитних зобов’язаннях.

При цьому вітчизняного виробника не підтримує держава, а постійне зростання цін на енергоносії позбавляє конкурентних переваг на експортних ринках. Ускладнює ситуаціє відсутність в Україні сировини для виробництва шин, тому 95 % складових своєї продукції – від каучуку до корду – "Росава" змушена імпортувати.

При цьому у статті підкреслюється, що навіть у таких складних умовах, у процесі банкрутства менеджмент підприємства зумів не лише зберегти підприємство, а й модернізувати виробництво, вдосконалити технології, відкрити нові ринки та зберегти колектив – близько 3 тисяч працівників.

Як зазначив голова профкому ПРАТ "Росава" Михайло Золотоверх, навіть у процесі банкрутства підприємство вчасно виплачує співробітникам зарплату та податки до бюджетів усіх рівнів.

"За час, поки підприємство у банкрутстві, ми виплатили близько 150 млн грн., в т.ч. за 1 квартал 2020 року – 50 млн грн. і є найбільшим платником до місцевого бюджету", - заявив профспілковець.

У листопаді 2019 року ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" викупила у ФГВФО близько 2,5 млрд.грн. та 16 млрд.грн. боргів ПРАТ "РОСАВА" як поручителя інших підприємств групи. Причому цей борг було куплено за суму меншу ніж на 90 відсотків фактичної його вартості.

"На сьогоднішній день "Інвестохіллс Веста" включена до реєстру кредиторів "Росави" як забезпечений кредитор. Тобто без права голосу на зборах та комітеті кредиторів, які будуть у подальшому визначати долю процедури банкрутства. Також суд призначив експертизу з метою визначення вартості заставного майна та розміру боргу "Росави" перед кредитором. Однак "Інвестохіллс Веста" не задовольняє ані пасивний статус, ані дотримання усіх судових процедур. Тут не приховують: вони зацікавлені у тому, щоб керувати процедурою банкрутства одноосібно, визначивши порядок проведення торгів та якнайшвидше продати майно", - йдеться у статті.

У публікації підкреслюється, що в разі продажу з аукціону активів, зазначених "Інвестахіллс Веста", інші кредитори не отримають задоволення по зобов’язаннях. Також очевидно, що в цьому разі підприємство "Росава" буде знищено, знищено єдиний в Україні шинний комплекс, що призведе до позбавлення 3 000 працівників роботи, значних збитків для місцевого бюджету, адже підприємство є бюджетоутворюючим для Білої Церкві.

Мер міста Геннадій Дикий також підкреслює важливість підприємства для Білої Церкви, яке сплачує податки, допомагає білоцерківцям у боротьбі з коронавірусом, а також забезпечує своєю котельнею опалення одного з районів міста та каналізацію.

Тому, наголошується у статті, варто не допустити знищення Росави, а зберегти підприємство.

"Треба докласти максимум зусиль для збереження підприємства, його унікального виробництва, тисяч працівників, торгівельної марки, що відома у всьому світі як одна із візитівок нашої країни. В такому разі "Росава" не лише продовжуватиме працювати, приносити прибуток та поповнювати бюджет міста й області, але й прославляти Україну у світі", - підсумовується у публікації.

Автор: 

банкрутство (626) Біла Церква (153) компанія (119)


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Топ коментарі
+18
Я просто знаю города в Украине, где все заводы выкуплены кацапами и порезаны на металлолом. Например Херсон.
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26.05.2020 13:32
+14
Основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков более 10 лет работал в "Альфа-Групп" - российской финансовой структуре, прославившейся далеко за пределами РФ своими схемами по борьбе за активы.

Говоришь бизнес-план? Ну-ну. В новости про бизнес-план все написано - металлолом, вот главная цель бизнес-плана.
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26.05.2020 13:20
+12
Почему бы это предприятие не продать Гудиеру например, или другому мировому бренду? Даже подарить, с условием инвестиций и продолжением выпуска продукции и то было бы выгодней Украине.
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26.05.2020 13:21
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Ну тут спірне питання, звичайно. Робочі місця, податки і т.п. це, звичайно, добре, але якщо продукція не є конкурентноспроможною за якістю або ціною, то це швидше повернення до совка, де всюди були суцільні дотації. Хіба що є чудовий бізнес-план, як почати робити шини з дуже хорошим співвідношенням ціна\якість і потрібна тимчасова допомога, на його втілення. А потім знову завод стане прибутковим.
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26.05.2020 13:16 Відповісти
Основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков более 10 лет работал в "Альфа-Групп" - российской финансовой структуре, прославившейся далеко за пределами РФ своими схемами по борьбе за активы.

Говоришь бизнес-план? Ну-ну. В новости про бизнес-план все написано - металлолом, вот главная цель бизнес-плана.
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26.05.2020 13:20 Відповісти
а чего ты не выкупил??? Вот ты бы тогда РАЗРУЛИЛ!!!!
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26.05.2020 13:24 Відповісти
Я просто знаю города в Украине, где все заводы выкуплены кацапами и порезаны на металлолом. Например Херсон.
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26.05.2020 13:32 Відповісти
Заводы режут на металолом местное быдлоэлита!
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26.05.2020 14:00 Відповісти
Кацапи всі підприємства,захоплені в Україні(за борги,чи інше) ,особливо стратегічні ,----просто знищують! Згадайте ЗАлК--єдиний алюм.комбінат в Україні і т.д.,і т.і. ...
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26.05.2020 14:18 Відповісти
а ты на нормальные аргументы и вопросы по существу всегда отвечаешь: "А чего ты не...?"
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26.05.2020 13:37 Відповісти
Ты сначала вопросы задавать научись балабол!
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26.05.2020 13:58 Відповісти
Как то решил что куплю себе на авто "россаву", типа поддержу украинского производителя, так сказать. Сидел, искал... оказалось такого размера 16 как мне нужен они не делают, делают но ширина или высота не такая как мне нужна... плюнул и купил польскую Дебику. Там все размеры и виды есть...
Вот такое оно "уникКАЛьное"!
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26.05.2020 13:22 Відповісти
Когда то использовал росавовские шины - отвратительное качество. Лучше доплатить и поставить нормальную резину. Лучше всего, на мой вкус, финская Нокиан.
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26.05.2020 13:51 Відповісти
Последнее время у них пошли хорошие шины серии WQ. Реально не уступают импортным. Но вот с-ка проблема,размеры только те что получилось, а не те что надо!
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26.05.2020 13:56 Відповісти
Возможно, но они уже создали себе имидж - производителей говняной резины. И поездив на хорошей, пускай и дорогой, резине, на росаву уже не перейдешь.
Те кто попадал в сложные зимнии погодные условия - тот меня поймет.
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26.05.2020 14:01 Відповісти
на Ланос вполне нормально было, и летняя и зимняя. А на Лексус Росава не делает))
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26.05.2020 16:11 Відповісти
ЧОМУ НЕ Є КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЮ??? НОРМАЛЬНО КАТАЮСЯ І ВЗИМКУ І ЛІТОМ, ВЖЕ 5 РОКІВ! НІЧИМ НЕ ГІРШЕ, А НАВІТЬ КРАЩЕ ВСЯКИХ бєлшин і кам(
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26.05.2020 14:50 Відповісти
Не знаю чому. Але факт є факт - з якоїсь причини вони-таки збанкрутували, так? Якби були супербомбезні шини, мабуть же ж банкрутами не стали? Знову ж таки. Треба порівнювати не повним гівном типу бєлшин, а з імпортними середняками, типу Хенкук і т.п.
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26.05.2020 14:57 Відповісти
Да, Росава это далеко не лучшее качество. Спасать контору конечно хорошо, но какой ценой? Почему бэушные шины из Европы предпочтительнее новых с Росавы? Последние 4 колеса, что у меня были росавовские пришлось выкинуть - 3 пошли шишками. А импортные работают. То зачем мне лично, как водителю это безобразие, подвергать свою жизнь опасности, или выбрасывать испорченные шины, которые успели пройти по 5 тыс км...
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26.05.2020 15:17 Відповісти
Наверняка за Инвестохиллс Веста торчат паРашинские уши.
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26.05.2020 13:16 Відповісти
В чем уникальность убыточного предприятия??? Может теперь запретить ввозить качественные шины потому что оно уникальное???
Если оно банкрот то оно - ОТСТОЙНОЕ!!! Которое не смогло приспособиться к рыночным условиям!
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26.05.2020 13:17 Відповісти
Почему бы это предприятие не продать Гудиеру например, или другому мировому бренду? Даже подарить, с условием инвестиций и продолжением выпуска продукции и то было бы выгодней Украине.
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26.05.2020 13:21 Відповісти
Потому что гудиеру оно нахрен не надо! Это для Украины оно "униКАЛьное", а для гудиера это прошлый век!
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26.05.2020 13:23 Відповісти
Значит продать его конкурентам. Шины - ходовой товар и мировые бренды скупают производства по всему миру, модернизируют его и продолжают выпуск шин. Да и модернизация особо не нужна, нужны патентованные составы.
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26.05.2020 13:27 Відповісти
Да не нужен мировым брендам этот утиль!!!
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26.05.2020 13:31 Відповісти
просто нужно думать, работать и думать! А у нас только 3,14здеть могут за инвест-няню да по быстренькому кармашки набивать . И речь не только про поколение Зе....я уже молчу что во время войны, да на военную технику, "резина" совсем не лишняя. А то глядишь у кацапов придется покупать
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26.05.2020 13:40 Відповісти
Все зависит от налогов. Зачем иностранцам вести бизнес в Украине если в Польше да и той же России условия для ведения бизнеса лучше. Потому мировые бренды и настроили заводов в России и Польше, а мы и дальше сидим удивляемся почему инвесторы не идут? Так нужно климат создать для инвесторов. Тогда и рабочие места появяться. Но о рабочих местах никто не думает все думают о собственном кармане. Если налоги сделать меньше соответственно меньше можно будет из бюджета украсть. Вот так и живем. Все ждем когда честные люди придут во власть, а их нет.
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26.05.2020 15:03 Відповісти
это вы теперешней зеленой власти предлагаете это сделать?) Не смогут
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26.05.2020 16:12 Відповісти
Ну так два основных бывших клиента Мордор и Бразилия уже говорят о уровне продукции...
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26.05.2020 13:29 Відповісти
Якби українці замість білоруських і російських шин купляли РОСАВУ, то підприємству було б чудово жити... Але наше бидло населення нашось куплялє шини з країни агресора і його білоруської колонії.
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26.05.2020 13:26 Відповісти
а на якому авто Ви пересуваєтесь? З дітьми чи без? Далеко? Часто? По яким дорогам?
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26.05.2020 13:42 Відповісти
Нет ответа...
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26.05.2020 13:57 Відповісти
Рено Логан. Стояла і Росава і китайська... Росава думаю не гірша за російську чи білоруську. Чи ви не згодні?
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26.05.2020 16:15 Відповісти
дякую за відповідь на одне з питань...мабуть не гірша за цих виробників. Впевнений що на Вашому авто ця резина супер) Але Россава на TOYOTA мабуть не доречна. Але, повторю, все ж таки на військову техніку, під час війни було б норм
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26.05.2020 16:37 Відповісти
На рахунок ЗСУ:не знаю,як зараз, але за останні роки шини великих розмірів цього виробника було проблематично замовити саме через поставки в армію. Якщо були держзамовлення,то інфа про банкрутство трохи підозріла. А іхня зимова Premiori цілком пристойна і одна з найдешевших.
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26.05.2020 20:08 Відповісти
нормальная резина!у меня на Шниве стоит всесезонка ВС-54. я уже со счёту сбился сколько она выходила
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26.05.2020 18:55 Відповісти
Для тебя при езде по ХРЕНОВЫМ украинским дорогам, что важнее: ураПатриотизм или безопасность своя и своей семьи?

Росава - хреновая резина, особенно зимняя. Имел удовольствие сравнить и российскую, и украинскую, и корейскую, и финскую резины. И могу сказать, что российская, что украинская - одинаковое ГОВНО. Так как нужно было внедрять новые технологии, а у нас привыкли впаривать на внутреннем рынке обычное барахло.
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26.05.2020 13:58 Відповісти
кстати весь Нокиан, что у нас продается, изготовлен на расии...
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26.05.2020 16:13 Відповісти
Возможно, но от этого она не перестала быть Нокиан.
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26.05.2020 19:57 Відповісти
разочарую тебя, наполовину перестала)) качество сильно упало
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27.05.2020 12:28 Відповісти
Уже четыре года не покупал, а до этого была супер резина.
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27.05.2020 14:43 Відповісти
коллега проездил на Нокиане СУВ, купил лет 6 назад, очень так себе. Всякие Йокогамы и Бриджстоуны гораздо лучше. Даже Кумо лучше
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27.05.2020 16:52 Відповісти
Щас я разогнался покупать всякое дерьмо. Шины бу из европы и то лучше, если нет денег на новые. Вы видать не водитель. Польская Дебика новая стоит почти столько же, а качество как небо и земля...то я должен быть дураком и выбрасывать деньги на отечественного буржуя, который не заботится о качестве?
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26.05.2020 15:20 Відповісти
При таких налогах,при таких взяточниках,при ахметках и фирташах на энергетике никакого бизнеса в Украине быть не может,закрывать и резать - единственно разумное решение.
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26.05.2020 13:26 Відповісти
"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 4858

...
"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 6344

...
"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 8186

...
"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 2942

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26.05.2020 13:26 Відповісти
шинный завод Днепра "Днепрошина"
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26.05.2020 13:27 Відповісти
Тимошенко Юлии привет-с этого предприятия начинала , так бы сейчас выглядела Украина при ее приЗЕденстве
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26.05.2020 14:07 Відповісти
Да она так и выглядит. Нужно это признать и начинать что-то делать.
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26.05.2020 15:05 Відповісти
_Стервятникам Ненасытным украинское производство не интересно, это ж не олигархам прислуживать.
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26.05.2020 13:31 Відповісти
Та й нинішні "ефективні власники" "Росави" є ще тою мерзотою - вони після кучманоїдної ваучерної "приватизації" свідомо і фіктивно "збанкрутували" підприємство, "прокинувши" усіх акціонерів на зеро. Тож просто до жадібних злочинних потвор повернувся своєрідний "бумеранг".
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26.05.2020 13:50 Відповісти
как хорошо что на цензоре экономисты мирового уровня, не то что в федеральном правительстве США.
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26.05.2020 13:50 Відповісти
Кто-нибудь из присутсвующих ездит на росавовской резине?
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26.05.2020 13:56 Відповісти
я ездил, лет 8 назад. Отстой. Дорогу зимой не держат, на подьемах со снегом - дико пробуксовывают.
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26.05.2020 14:03 Відповісти
Нам своє життя дорожче, ніж підтримувати вітчизняного виробника всякого гавна.
Їздив на цьому лайні в 90-х роках на Джетті, змушений був купити наперед два дорожчі колеса, щоб машина хоч трохи тримала дорогу. При боковому вітрі взимку задницю зносило. Плюнув, купив ще 2 нормальні скати і з тих пір не купив би Росаву навіть, якби вона була безплатна.
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26.05.2020 14:13 Відповісти
В прошлому році взяв літній комплект. 7-8 000 км. Ніяких нарікань поки немає. Все ОК. (зимою на польській).
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26.05.2020 14:29 Відповісти
БТРы и КРАЗы неплохо ездят.
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26.05.2020 15:26 Відповісти
щас нет, а когда был Ланос, то на нем норм была их и летняя и зимняя с шипами
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26.05.2020 16:14 Відповісти
Шины в смартфон не засунешь! Вам ведь сказали, что у нас диджитализация и Страна в смартфоне!!! Кстати, жратва тоже в смартфоне!
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26.05.2020 14:01 Відповісти
Сначала Росаву приХватизировал говнюк по фамилии Жеваго, который не смог распорядиться предприятием с современным оборудованием и когда закрылся кацапский рынок не смог работать в условиях реальной конкуренции, так же он довел до банкротства КРАЗ и банк Финансы и кредит, это только из того что я вспомнил навскидку! Пока такие олигархи умеющие только работать со сверхприбыльным сырьевым экспортом, а не реальным производством, будут доминировать у нас в стране ничего хорошего не будет!
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26.05.2020 14:25 Відповісти
Схемы ухода от налогов и воровство. Активы переведены в новую фирму Премиори, а долги на ЗАО РОСАВА. Так было уничтожено ОАО РОСАВА, с акциями людей по ваучерам. Обычная схема мошенничества , которая крышуется "народной" властью.
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26.05.2020 14:30 Відповісти
и премиори не айс резина
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26.05.2020 15:21 Відповісти
Уничтожение предприятий началось с 1991 года, сейчас последние уничтожаются.
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26.05.2020 14:47 Відповісти
Да пусть режут скорее,эта росава загадила речку Рось,до безобразия
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26.05.2020 15:37 Відповісти
 
 