"Росаву" хочуть перетворити на "Дніпрошину": просто порізати на металобрухт, - ЗМІ

Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", яка викупила борг білоцерківського заводу з виробництва автомобільних шин "Росава", хоче одноосібно керувати процедурою банкрутства підприємства і потім розпродати його по частинах, перетворивши унікальне для України обладнання на металобрухт.

Про це йдеться в публікації РБК -Україна, пишуть Українські новини.

У статті підкреслюється, що проблеми у ПРАТ "РОСАВА" почалися у 2014 році, коли було втрачено найбільші ринки збуту продукції – російський та бразильський. Попри всі намагання керівництва заводу втримати ситуацію 2018 року власники змушені були оголосити про банкрутство підприємства, бо не могли розрахуватися по своїх кредитних зобов’язаннях.

При цьому вітчизняного виробника не підтримує держава, а постійне зростання цін на енергоносії позбавляє конкурентних переваг на експортних ринках. Ускладнює ситуаціє відсутність в Україні сировини для виробництва шин, тому 95 % складових своєї продукції – від каучуку до корду – "Росава" змушена імпортувати.

При цьому у статті підкреслюється, що навіть у таких складних умовах, у процесі банкрутства менеджмент підприємства зумів не лише зберегти підприємство, а й модернізувати виробництво, вдосконалити технології, відкрити нові ринки та зберегти колектив – близько 3 тисяч працівників.

Як зазначив голова профкому ПРАТ "Росава" Михайло Золотоверх, навіть у процесі банкрутства підприємство вчасно виплачує співробітникам зарплату та податки до бюджетів усіх рівнів.

"За час, поки підприємство у банкрутстві, ми виплатили близько 150 млн грн., в т.ч. за 1 квартал 2020 року – 50 млн грн. і є найбільшим платником до місцевого бюджету", - заявив профспілковець.

У листопаді 2019 року ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" викупила у ФГВФО близько 2,5 млрд.грн. та 16 млрд.грн. боргів ПРАТ "РОСАВА" як поручителя інших підприємств групи. Причому цей борг було куплено за суму меншу ніж на 90 відсотків фактичної його вартості.

"На сьогоднішній день "Інвестохіллс Веста" включена до реєстру кредиторів "Росави" як забезпечений кредитор. Тобто без права голосу на зборах та комітеті кредиторів, які будуть у подальшому визначати долю процедури банкрутства. Також суд призначив експертизу з метою визначення вартості заставного майна та розміру боргу "Росави" перед кредитором. Однак "Інвестохіллс Веста" не задовольняє ані пасивний статус, ані дотримання усіх судових процедур. Тут не приховують: вони зацікавлені у тому, щоб керувати процедурою банкрутства одноосібно, визначивши порядок проведення торгів та якнайшвидше продати майно", - йдеться у статті.

У публікації підкреслюється, що в разі продажу з аукціону активів, зазначених "Інвестахіллс Веста", інші кредитори не отримають задоволення по зобов’язаннях. Також очевидно, що в цьому разі підприємство "Росава" буде знищено, знищено єдиний в Україні шинний комплекс, що призведе до позбавлення 3 000 працівників роботи, значних збитків для місцевого бюджету, адже підприємство є бюджетоутворюючим для Білої Церкві.

Мер міста Геннадій Дикий також підкреслює важливість підприємства для Білої Церкви, яке сплачує податки, допомагає білоцерківцям у боротьбі з коронавірусом, а також забезпечує своєю котельнею опалення одного з районів міста та каналізацію.

Тому, наголошується у статті, варто не допустити знищення Росави, а зберегти підприємство.

"Треба докласти максимум зусиль для збереження підприємства, його унікального виробництва, тисяч працівників, торгівельної марки, що відома у всьому світі як одна із візитівок нашої країни. В такому разі "Росава" не лише продовжуватиме працювати, приносити прибуток та поповнювати бюджет міста й області, але й прославляти Україну у світі", - підсумовується у публікації.