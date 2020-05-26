Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел прыгнуть с моста на станции метро "Днепр" в Киеве. ФОТО
Киевлянин пытался покончить жизнь, спрыгнув с парапета на проезжую часть. Благодаря оперативному реагированию полицейского и дежурной по станции, мужчину удалось спасти. Сейчас он находится в больнице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
К полицейскому, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на станции метро "Днепр" поступила информация о том, что на неизвестный пытается спрыгнуть с моста на проезжую часть. Полицейский немедленно отреагировал на это сообщение и прибыл на платформу чтобы узнать обстоятельства.
"На месте я увидел, как незнакомец перебросил за ограждение одну ногу и пытался прыгнуть. Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей", - рассказал полицейский управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Вадим Полищук.
Пострадавший рассказал правоохранителям, что хотел свести счеты с жизнью из-за семейных трудностей. Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении.
Полицейские выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного.
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никто никуда не пригал
просто хотят смягчить на фоне ментов насильников
я чет думал что он в реку сигать мол хотел
лучше пинка бы дал шоб гражданин с воплем "эээээ, помогите, убивают", полетел прямо в Тартар, или во что там вери большинство православных то?
25 "розг" этому дураку и на 2 мес. в палату.
а по выходе - отвезти на то же место
наверное примерил уже очередные "корочки"))
видео есть, новости есть, так шо я не говорю что придумал как напр. телеанал "Звязда" кацапский.