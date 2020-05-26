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Новини Коронавірус і карантин
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У Білорусі за добу 915 випадків COVID-19, загалом понад 38 тис. інфікованих

У Білорусі за добу 915 випадків COVID-19, загалом понад 38 тис. інфікованих

У Білорусі зареєстровано 38 059 випадків захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

У Білорусі зареєстровано 38 059 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Загалом проведено 472 906 тестів.

За весь період поширення COVID-19 на території країни померли 208 пацієнтів.

Одужали і виписані 15 086 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19.

За інформацією tut.by, за добу зафіксували 915 нових випадків інфікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 946 нових випадків COVID-19 виявили в Білорусі, померло 5 осіб

Автор: 

Білорусь (7926) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Хто ще хоче в туди, де немає карантину ?
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26.05.2020 13:30
+6
Вже всі хочуть. Але вони ще не знають шо воно таке і чим по під ребра вилізе.
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26.05.2020 13:35
+5
довыделывались...
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26.05.2020 13:29
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довыделывались...
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26.05.2020 13:29 Відповісти
смертность (с вирусочком) в Украине ниже процентов на 30. но в Беларуси нормальная жизнь, а не скотство и экономику никто не гробит. катастрофа, считаИшь? да?
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26.05.2020 14:22 Відповісти
Петюня, вали просто в спам.
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26.05.2020 14:32 Відповісти
всё, на что способно? страх остатки мозгов отключил?
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26.05.2020 14:34 Відповісти
ФедюнЯ, вы лаптеногие по составу похожи на дерьмо, не тоните, сиди дальше в спаме.
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26.05.2020 14:40 Відповісти
держи 11.80, лахта.
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26.05.2020 14:42 Відповісти
ты явно дурачок-совкодрочер какой-то. Нету в Беларуси никакой нормальной жизни, и хорошое экономики. Ты бред несёшь. Даже не смотря на нешего зебила, у нас жизнь куда лучше...
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26.05.2020 14:54 Відповісти
не путай лакейство с умом. чтоб у тебя маска к хлебальнику приросла.
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26.05.2020 15:00 Відповісти
Хто ще хоче в туди, де немає карантину ?
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26.05.2020 13:30 Відповісти
Вже всі хочуть. Але вони ще не знають шо воно таке і чим по під ребра вилізе.
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26.05.2020 13:35 Відповісти
Абсолютно ничем никому ничего не вылезет. Карантин - это когда людей изолируют от людей. Нигде в Мире ничего подобного не было ни дня , ни секунды. Так что все окей...,
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26.05.2020 13:38 Відповісти
В Беларуси сейчас летальность 0,5%, а у нас 3%. Так что там медицина по Семашко явно лучше, чем у нас "реформированная".
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26.05.2020 16:11 Відповісти
Баста!, [26.05.20 10:06]
Читатели пишут о новых случаях Covid-19 в Брестской области. Очаги заражения обнаружены в Каменецком, Пружанском, Малоритском, Ивановском, Ивацевичском районах.
"Поселок Ружаны, Брестская область. У нас заражённых около 40-50 человек при населении 3090 человек. Ситуация плачевная. Контакт первого уровня - каждый пятый", - пишет житель поселка.
"Позавчера забрали мою бабушку в Ивацевичскую ЦРБ с подозрением на пневмонию, мазок никто не брал, даже снимка не сделали. Просидела несколько часов в приемном покое, пока нашлось место в палате. Проблема в том, что в палату положили к больным коронавирусом, то есть даже если у неё его и нет. то теперь точно будет", - сообщает читатель.
"В городе Иваново подтвержденные случаи коронавируса у четырёх работников центральной районной больницы, их посадили на самоизоляцию, открыли больничные, но третий день никто не приезжает и не назначает лечение. Только была санстанция обработала жилые помещения", - пишет сотрудник больницы.
"Каменецкая гимназия, "ковид" у ученика и учителя начальной школы", - сообщает подписчик.
"Агрогородок Хотислав Малоритского района. В школе 16 учеников младших классов, у 2-х положительные тесты на коронавирус", - пишет читатель.

Баста!, [26.05.20 09:59]
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26.05.2020 19:03 Відповісти
Сиди себе дома и карантинь на здоровье.... Нормальных людей карантин не касался и не коснется.
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26.05.2020 13:35 Відповісти
нормальні люди в Польщі відсиділи карантин і можуть тепер спокійно жити.
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26.05.2020 13:39 Відповісти
Украинцы всегда спокойно жили без страха перед Вирусом. Никакие старания СМИ не смогли разжечь истерию в полном объеме. Так что просто сидити дома и спасайте жизни.
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26.05.2020 13:44 Відповісти
у Польщі вирішили жити при обмеженому карантині
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26.05.2020 19:04 Відповісти
А у нормальних на лобі є печатка що вони нормальні?
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26.05.2020 13:40 Відповісти
Отсутствие намордника на харе - признак нормальности.
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26.05.2020 13:42 Відповісти
В Белоруси население 4.5 млн, а заболевших в трое больше. Это как если в Украине было в сутки 25 тыс зараженных. Хотя перед кем я распинаюсь? Небось, ты урод за Зелю голосовал?
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26.05.2020 13:53 Відповісти
Дремучим - население Беларусси 9,5 млн.
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26.05.2020 16:13 Відповісти
https://www.worldometers.info/world-population/belarus-population/ https://www.worldometers.info/world-population/belarus-population/ 9,449,619

смертність на мільйон (офіційні дані)
Білорусь -22.. Україна -15..

але це офіційно.
Якщо екстраполювати білоруські дані,то інфікованих там в 1.5 рази більше офіційної цифри..
та й смертність дуже дивна..
4-5-6 останні два тижні.Статистика каже -БРЕХНЯ.ТАк не буває...
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26.05.2020 19:16 Відповісти
Там где я хожу, ранее, на встречу шли люди метров через 10, а сейчас встречаются - метров через 50-100...
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26.05.2020 13:56 Відповісти
правильно робите, бо це ваша безпека.
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26.05.2020 13:58 Відповісти
я
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26.05.2020 14:20 Відповісти
Якось бачив як півень "зловив" сусідську курку, ото було зґвалтування. Він її топтав всю дорогу поки вона намагалася до свого курника втекти!
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26.05.2020 13:36 Відповісти
они просто не драматизируют ситуацию, а смертей там от вируса значительно больше, просто в смертных листах очень часто и практически всегда фигурирует пневмония и сердечная недостаточность!
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26.05.2020 13:43 Відповісти
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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26.05.2020 13:34 Відповісти
по колличеству населения австрия и беларусь сравнимы. разница в карантине и без. австрия - 16557 заболевших и уже прошёл месяц после начала смягчения карантина. беларусь - 37144. где по факту проводится больше тестов, вопрос лишний. трактор оказался слабее карантина.
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26.05.2020 13:40 Відповісти
немного не так, выборы на носу, оказались сильнее присутствия здравого смысла в голове
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26.05.2020 13:45 Відповісти
Такое впечатление, что они и россияне бессмертные! Открываем статистику и видим - смертность в Беларуси 0.5%, при средней в мире 5%
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26.05.2020 13:51 Відповісти
Уже даже лукашисты соглашаются, когда говорю, что у Лукашенко крыша совсем поехала...
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26.05.2020 13:58 Відповісти
Средняя в мире - до 0,5%. Это, если считать нормально.
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26.05.2020 14:30 Відповісти
никто нормально не считает. везде завышена. я про летальность. которую норовят назвать смертностью. что есть тоже мухлёж, кстати.
сегодня уже видел 2 статьи с откровенно брехливыми заголовками про Швецию.
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26.05.2020 14:39 Відповісти
раздался голос Беларуси...)
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26.05.2020 19:07 Відповісти
впечатление обманчиво.
не путай смертность с летальностью.
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26.05.2020 14:36 Відповісти
на росії здалися.. там вже офіційнаа летальність -біля 2-х відсотків(була 0,55)

ну а про статистику білорусі,Кндр ,туркменистану -хочете вірте,Хочете-ні...
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26.05.2020 19:06 Відповісти
Записывайся в карантинные стукачки, шмаркля зовет.
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26.05.2020 19:28 Відповісти
 
 