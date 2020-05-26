У Білорусі за добу 915 випадків COVID-19, загалом понад 38 тис. інфікованих

У Білорусі зареєстровано 38 059 випадків захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

У Білорусі зареєстровано 38 059 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Загалом проведено 472 906 тестів.

За весь період поширення COVID-19 на території країни померли 208 пацієнтів.

Одужали і виписані 15 086 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19.

За інформацією tut.by, за добу зафіксували 915 нових випадків інфікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 946 нових випадків COVID-19 виявили в Білорусі, померло 5 осіб