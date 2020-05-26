"Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень, але дату їхнього запуску з 1 червня поки не переносили, - пресслужба

АТ "Укрзалізниця" технічно готова до відновлення пасажирських перевезень до раніше визначеного терміну (з 1 червня 2020 року), однак дату запуску пасажирських перевезень на залізничному транспорті поки не змінювали.

"Укрзалізниця" технічно вже готова почати пасажирські перевезення, однак постанова уряду регламентує дату - 1 червня. Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом, з огляду на епідемічні показники областей і рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства інфраструктури України. Передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили агентству в пресслужбі "Укрзалізниці", згідно з постановою Кабінету міністрів України №392 від 20 травня 2020 року, після ухвалення рішення регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про послаблення протиепідемічних заходів у регіонах, компанія призначить потяги в цих регіонах і почне продаж проїзних документів.

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У Мінінфраструктури підтвердили, що продаж залізничних квитків може бути розпочато вже найближчим часом за тими областями, де буде позитивне рішення про послаблення протиепідемічних заходів.

Водночас у міністерстві наголосили, що планують дотримуватися раніше розробленого алгоритму запуску залізничних перевезень у кілька етапів: з 1 червня курсування до 50% електричок у години пік, запуск 42 пар поїздів дальнього сполучення категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес"; на другому етапі планується запустити всі приміські потяги у світлий час доби і всі пасажирські потяги, крім сезонних; на третьому етапі пропонується відкрити міжнародне залізничне сполучення, а також сезонні потяги.