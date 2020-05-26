Кримського татарина Гафарова, утримуваного в РФ, потрібно звільнити через критичний стан здоров'я, - Денісова

Кримський татарин, який має II групу інвалідності і вже понад рік незаконно утримується у "ФКУ СІЗО 1 УФСВП Росії по Республіці Крим та м.Севастополь".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

У Гафарова є хронічні захворювання, постійний високий тиск, а також з'явився нестерпний біль в області грудної клітки і нирок, тому він не може перебувати в місцях несвободи, де йому не забезпечують проведення жодного медичного обстеження і не надають належної медичної допомоги.

"Вважаю, що відповідно до положень статті 110 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації та Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації" наш співгромадянин потребує негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти. На цій підставі невідкладно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою клопотати перед правоохоронними органами Росії про скасування запобіжного – тримання під вартою", - заявила Денісова.

Денісова також вимагає вжити заходів щодо надання належного медико-санітарного забезпечення громадянину України з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020.

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