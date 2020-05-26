Медреформа поставила на межу виживання низку вкрай важливих спеціалізованих лікарень, - заступниця голови МОЗ Микичак

В Україні медична реформа поставила на межу виживання низку спеціалізованих вітчизняних лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Серед тих лікарень, які опинилися на межі закриття, є унікальні відомі і спроможні лікарні. На превеликий жаль, для контрактування НСЗУ не враховується специфічність медичної допомоги у районній чи обласній лікарні. Під загрозою ті досягнення, що напрацьовувалися роками. Наприклад, служба материнства і дитинства. Чи можемо ми провести складне оперативне лікування критичної вродженої вади серця у новонародженої дитини за 13-20 тисяч гривень, коли насправді вартість такого втручання становить від 120 до 250 тисяч гривень? Якщо завдяки розвитку в останні десятиліття в Україні перинатальної допомоги, дитячої онкології, дитячої кардіохірургії ми досягли значного зниження дитячої смертності, то в межах недофінансування за програмою медичних гарантій пріоритетність медицини дитинства втрачається", - зазначила заступниця міністра.



Вона також додала, що нині, на жаль, зростає різниця у заробітних платах медпрацівників первинної медичної ланки та спеціалізованої медичної допомоги.

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"Це наш добрий здобуток, коли сімейний лікар уже отримує заробітну плату на рівні 15-25 тисяч гривень. Але ж, наприклад, робота хірурга, який працює в операційній нейрохірургії, онкології чи кардіохірургії по 8-10 годин, оцінюється на рівні 8-10 тисяч гривень. Попри обіцянки і дуже великі очікування від медичної реформи у вигляді вже чинної програми медичних гарантій, насправді наростає величезна прірва між первинкою і спеціалізованою медичною допомогою, не забезпечено безоплатність медичних послуг навіть за пріоритетними напрямками. Ми маємо визнати, що слід припинити звинувачувати одне одного, не мірятись монопольним правом на реформу чи політичними амбіціями, а об’єднати зусилля і спільний досвід усіх рівнів влади, науковців, медиків та пацієнтів задля реальних змін і розвитку української медицини", - підкреслила Микичак.



