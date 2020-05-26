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Новини
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Медреформа поставила на межу виживання низку вкрай важливих спеціалізованих лікарень, - заступниця голови МОЗ Микичак

Медреформа поставила на межу виживання низку вкрай важливих спеціалізованих лікарень, - заступниця голови МОЗ Микичак

В Україні медична реформа поставила на межу виживання низку спеціалізованих вітчизняних лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Серед тих лікарень, які опинилися на межі закриття, є унікальні відомі і спроможні лікарні. На превеликий жаль, для контрактування НСЗУ не враховується специфічність медичної допомоги у районній чи обласній лікарні. Під загрозою ті досягнення, що напрацьовувалися роками. Наприклад, служба материнства і дитинства. Чи можемо ми провести складне оперативне лікування критичної вродженої вади серця у новонародженої дитини за 13-20 тисяч гривень, коли насправді вартість такого втручання становить від 120 до 250 тисяч гривень? Якщо завдяки розвитку в останні десятиліття в Україні перинатальної допомоги, дитячої онкології, дитячої кардіохірургії ми досягли значного зниження дитячої смертності, то в межах недофінансування за програмою медичних гарантій пріоритетність медицини дитинства втрачається", - зазначила заступниця міністра.

Вона також додала, що нині, на жаль, зростає різниця у заробітних платах медпрацівників первинної медичної ланки та спеціалізованої медичної допомоги.

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"Це наш добрий здобуток, коли сімейний лікар уже отримує заробітну плату на рівні 15-25 тисяч гривень. Але ж, наприклад, робота хірурга, який працює в операційній нейрохірургії, онкології чи кардіохірургії по 8-10 годин, оцінюється на рівні 8-10 тисяч гривень. Попри обіцянки і дуже великі очікування від медичної реформи у вигляді вже чинної програми медичних гарантій, насправді наростає величезна прірва між первинкою і спеціалізованою медичною допомогою, не забезпечено безоплатність медичних послуг навіть за пріоритетними напрямками. Ми маємо визнати, що слід припинити звинувачувати одне одного, не мірятись монопольним правом на реформу чи політичними амбіціями, а об’єднати зусилля і спільний досвід усіх рівнів влади, науковців, медиків та пацієнтів задля реальних змін і розвитку української медицини", - підкреслила Микичак.

Медреформа поставила на межу виживання низку вкрай важливих спеціалізованих лікарень, - заступниця голови МОЗ Микичак 01
Медреформа поставила на межу виживання низку вкрай важливих спеціалізованих лікарень, - заступниця голови МОЗ Микичак 02

Автор: 

МОЗ (5391) НСЗУ (313) медреформа (129) Микичак Ірина (55)


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Топ коментарі
+6
Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 8373
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26.05.2020 14:13
+6
Они от второго этапа Супрун оставили кастрированный по самое нихочу вариант без денежного обеспечения и все-равно назвали это 2 этапом реформы. Для второго этапа в версии Супрун нужны финансы, которых у зеленой пошести сейчас просто нет. Вот и дуркуют.
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26.05.2020 14:17
+5
просто делайте второй этап реформы и все измениться так же как и у врачей семейной медецины - факты правельности уже это показали - а 2 этап начался только 1 апреля 2020 года
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26.05.2020 14:15
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разницу показал первый ее этап - как были готовы и как поступали врачи семейной медицины которые и реформировали и те кого не реформированы дальше по больницам - по моему тут даже обсуждать не чего - они хотят все по старому - нет так не получиться уже по любому
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26.05.2020 14:12 Відповісти
просто делайте второй этап реформы и все измениться так же как и у врачей семейной медецины - факты правельности уже это показали - а 2 этап начался только 1 апреля 2020 года
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26.05.2020 14:15 Відповісти
Они от второго этапа Супрун оставили кастрированный по самое нихочу вариант без денежного обеспечения и все-равно назвали это 2 этапом реформы. Для второго этапа в версии Супрун нужны финансы, которых у зеленой пошести сейчас просто нет. Вот и дуркуют.
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26.05.2020 14:17 Відповісти
Реформы по-зеленому варианту

Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 1309
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26.05.2020 14:15 Відповісти
Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 8373
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26.05.2020 14:13 Відповісти
Преступление, которое называют медреформой, поставило на на грань выживания не только больницы, но и народ Украины.
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26.05.2020 14:16 Відповісти
Проблема у тому, що "досягнення, які напрацьовувалися роками" - це створені величезні структури з відповідним штатом (типу різних дитячих центрів), які потребують величезних грошей на утримання, а пацієнтів у них - катма. Тому і хочуть зараз у 10-ки разів збільшити вартість лікування, щоб оплачувати всі ці "напрацювання". Таким чином скоро у нас лікування стане дорожчим, ніж у приватних європейських клініках.
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26.05.2020 14:47 Відповісти
Супрун була найбільшою помилкою Порошенка.
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26.05.2020 14:59 Відповісти
Хватит уже рассказывать об ошибках Порошенка и Супрун.
Пора уже рассказывать о своих достижениях.
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26.05.2020 16:06 Відповісти
А хіба Зюзя за рік свого президентсва проміняв щось і робить щось інше ніж агент російських спецслужб Порошенко?
Маючі весь персонал на містерских посадах який був при Порошенко.
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26.05.2020 19:35 Відповісти
Когда целый год возобновлять старые коррупционные схемы, сажать нужных людей на высасывание бюджетных денег, принимать "ходоков", которых до этого и на порог не пускали, назначать на должности откровенных дегенератов, а в оставшееся время членом груши околачивать, то конечно во всём виноваты плохие папередники. Проходили уже, сейчас эти замечательные люди на россии сказки о злобных "биндеровцах" рассказывают. Вот и этим слугам народа туда же дорога.
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26.05.2020 15:24 Відповісти
Ага..а до цього все цвіло та пахло
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26.05.2020 16:44 Відповісти
Медреформа хотела поставить на грань выживания чиновников из многочисленных «здравов» (Минздрав, облздрав, горздрав). Которые хотят, как и раньше, рулить финансовыми потоками и получать откаты. К сожалению, большинство граждан Украины поддерживают эту власть и готовы платить дважды за низкокачественную медицинскую помощь: один раз в виде налогов, второй раз в виде «благодарности» врачам. Многие врачи, как оказалось, не хотят работать так как работают их коллеги в нормальных странах: независимо от чиновников, конкурируя за больного качеством лечения.
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26.05.2020 18:49 Відповісти
С какой стати?
ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ!!!
Специализированные больницы все "в шоколаде".
Им не надо гоняться и драться за пациентов, как семейным врачам.
Есть реклама, нет рекламы, к ним везут больных со всей страны. К хирургами очереди на операции.
Это всякие чинуши, что давно не оперируют, а зарплаты получают ой-ой-ой, как " профессоры, члены-корреспонденты и тд" против реформы.
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26.05.2020 18:53 Відповісти
Кілька разів слухав виступи п.Микичак і склалася думка(суб'єктивна), що в МОЗ вона єдина адекватна людина,котра розуміється в медицині.
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26.05.2020 19:51 Відповісти
Может нужно было деньги на второй этап в бюджете предусмотреть, а не тупо 300 миллиардов вкрасти?
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27.05.2020 01:07 Відповісти
 
 