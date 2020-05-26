Окупаційні війська на Донбасі з 20 травня перебувають у повній бойовій готовності, - розвідка

Керівництво російських окупаційних адміністрацій за вказівкою російських кураторів продовжує заходи, спрямовані на штучне формування загрози ескалації бойових дій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"З 20 травня ц.р. за "розпорядженнями" ватажків квазіутворень з’єднання та частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК перебувають у бойовій готовності "ПОВНА". Підрозділи інших військових формувань противника переведені на посилений режим несення служби", - сказано в повідомленні.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що у рамках зазначеного противником проведено наступні заходи: особовий склад викликано з відпусток; посилено передові підрозділи, зокрема чергові артилерійські підрозділи виведені на позиції; резерви з’єднань і частин виведені на полігони, отримують додатковий боєкомплект та пальне. Крім того, військові комісаріати здійснюють оповіщення приписного складу щодо їх прибуття у пункти збору, а у військових частинах російських окупаційних військ розгорнуто пункти прийому особового складу.

Також дивіться: Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж