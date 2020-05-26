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Окупаційні війська на Донбасі з 20 травня перебувають у повній бойовій готовності, - розвідка

Окупаційні війська на Донбасі з 20 травня перебувають у повній бойовій готовності, - розвідка

Керівництво російських окупаційних адміністрацій за вказівкою російських кураторів продовжує заходи, спрямовані на штучне формування загрози ескалації бойових дій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"З 20 травня ц.р. за "розпорядженнями" ватажків квазіутворень з’єднання та частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК перебувають у бойовій готовності "ПОВНА". Підрозділи інших військових формувань противника переведені на посилений режим несення служби", - сказано в повідомленні.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що у рамках зазначеного противником проведено наступні заходи: особовий склад викликано з відпусток; посилено передові підрозділи, зокрема чергові артилерійські підрозділи виведені на позиції; резерви з’єднань і частин виведені на полігони, отримують додатковий боєкомплект та пальне. Крім того, військові комісаріати здійснюють оповіщення приписного складу щодо їх прибуття у пункти збору, а у військових частинах російських окупаційних військ розгорнуто пункти прийому особового складу.

Також дивіться: Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7334) розвідка (3857) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+4
Зеленский со своим "перестать стрелять" занял слабую позицию, а что делает Россия со слабыми все, кроме зе-электората, хорошо знают.
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26.05.2020 14:59
+1
новые байки от *********** .надо же чем то народ отвлекти
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26.05.2020 14:47
+1
К сожалению, Зеленский ещё не выучил, чем отличается тактика от стратегии, его в детстве даже в шахматы играть не научили.
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26.05.2020 15:01
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Наши наверное Дезу скинули , а то в Отпуска , пьют , гуляют и в самоволку Ходят при короновирусе лечится нужно .И при том Хотят напугать своим свирепим Видом.Вам США ясно сказало ,Украина и Беларусь никаких подвижок в ихнею Сторону.
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26.05.2020 14:28 Відповісти
Генштаб має підтягувати резерви та доукомплектовувати підрозділи на фронті. Ситуація загрозлива, а наш Генштаб бездіяльний. Хомчака потрібно знімати, він виявився безініціативним та безсистемним керівником, нездатним сформувати порядок денний та нездатним визначити напрямок і суть військових реформ.
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26.05.2020 14:32 Відповісти
Мы можем говорить Только Поверхностно .Коли людина обладає 50% інформації не може володіти Тактикою і Стратегією. В нас є Люди які володіють 99% і вони дадуть Знати коли Потрібно.Маю на увазі розвідку. Не всі Єсть Ідіоти.Україна не росія.
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26.05.2020 14:40 Відповісти
К сожалению, Зеленский ещё не выучил, чем отличается тактика от стратегии, его в детстве даже в шахматы играть не научили.
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26.05.2020 15:01 Відповісти
Підтягування резервів та доукомплектування підрозділів відбувається не миттєво, на це потрібен час. Тому якщо терористи перейдуть до активних бойових дій, в нас вже не буде часу на підготовку. Тому Генштабом ЗСУ має бути розроблений певний сценарій дій у відповідь на активізацію терористів - підтягування резервів, відзив з відпусток та відряджень бійців та командирів підрозділів які стоять на лінії фронту, формування проміжних складів ***********, перебазування військових шпиталів, формування необхідного запасу медикаментів та витратних матеріалів, переведення військово-цивільних адміністрацій на посилений варіант роботи з цілодобовим чергуванням, мобілізація та тренування резервістів в районах наближених до фронту. Таких сценаріїв досі не розроблено Генштабом та РНБОУ і немає план по якому влада та командування буде спільно діяти у разі наступу терористів! Тому зараз, коли немає відпрацьованих сценаріїв реагування, потрібно вручну реагувати на будь які спроби терористів підготуватись до активізації бойових дій. Йде війна, кожен день є якісь втрати або поранення, не можна бути такими відмороженими як Хомчак та Данілов. Цих двох говнокерівників потрібно знімати бо вони абсолютно бездіяльні та нікчемні.
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26.05.2020 15:17 Відповісти
Мне кажется, эти самые оккупационные войска нашего фельдмаршала Зеленского ни во что не ставят.
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26.05.2020 14:32 Відповісти
Наверное Ермак сли инфу, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении!
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26.05.2020 14:43 Відповісти
новые байки от *********** .надо же чем то народ отвлекти
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26.05.2020 14:47 Відповісти
Зеленский со своим "перестать стрелять" занял слабую позицию, а что делает Россия со слабыми все, кроме зе-электората, хорошо знают.
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26.05.2020 14:59 Відповісти
об этом говорил Порошенко, зеля плагиатничает или хайпует
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26.05.2020 15:56 Відповісти
 
 