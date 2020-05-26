У перший день послаблення карантину столичним метрополітеном скористалися 310 тис. пасажирів, - КМДА

У перший день роботи після карантину, 25 травня, метрополітеном скористалися 310 тис. пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Він також нагадав, що масковий режим є обов’язковим у громадських місцях. Пасажирам рекомендується також користуватися рукавичками, дотримуватися дистанції та оплачувати проїзд безконтактно.

Зокрема, для безконтактної оплати можна використовувати: KyivSmartCard; картку метро (до 31 березня 2021 року); безконтактну банківську картку будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах; мобільні додатки Google Pay та Apple Pay; мобільний додаток Kyiv Smart City; разові квитки із QR-кодом (паперові або електронні).

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

У КМДА розповіли, що кожен поїзд проходить дезінфекцію перед кожним рейсом. Усі пасажирські зони дезінфікуються в посиленому режимі (ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні ескалаторів, вестибюлі і платформи станцій), а працівники забезпечені засобами індивідуального захисту для роботи з пасажиропотоком.

Крім того, розміщено інформаційні матеріали про обов'язковий масковий режим, вестибюлі і платформи станцій промарковані для дотримання соціальної дистанції.

На інформаційних панелях розміщено важливі дані щодо необхідності звернутися до лікаря за перших симптомів респіраторного захворювання, "гігієни кашлю", соціальної дистанції, маскового режиму, важливості використання рукавичок, миття рук після поїздок та уникнення доторків до обличчя.

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