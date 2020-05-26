За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 19,6 тис., - Держслужба зайнятості
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла до 506 тис. осіб станом на вівторок, за минулий тиждень зареєстровано 19,6 тис. безробітних.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Державної служби зайнятості України.
"За останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 5 до 7 тис. осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тис.", - повідомили у відомстві.
Рік тому на 26 травня кількість безробітних було майже на 67%, або на 202 тис. менше, додали в службі.
З початку карантину, тобто з 12 березня, зареєструвалося 236 тис. безробітних, що майже вдвічі більше порівняно з відповідним періодом 2019 року.
При цьому розпочато виплату допомоги з безробіття з початку карантину 179,708 тис. громадян.
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Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD
Средняя зарплата середины 2013 - 3212 грн -- 3212 / 8 = 401,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD
Я специально беру спокойное время середины 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже 12. А перед самым его приходом был уже и 13.
А тарифы ЖКХ бедным при Порохе - до задницы. Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями.
Тариф на газ в июне 2019 - 7,65 грн за куб м. Без комментариев...
"...А тарифы ЖКХ бедным при Порохе - до задницы. Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями...."
«То есть количество субсидиантов уменьшится административным способом», - написала на своей странице в Facebook представитель сети «Опора», эксперт по ЖКХ Татьяна Бойко. По расчётам Олега Попенко, армия субсидиантов сократится ещё на 10-12%.
«Если раньше субсидии у нас получали 6,8 миллионов домохозяйств, потом 3,2 миллиона, затем в этом сезоне их число уменьшилось уже до 2,8 миллионов, то по новым нормам будет очередное сокращение», - прогнозирует Скубченко. Значит без субсидий рискуют остаться ещё 280-300 тысяч украинских семей.
Источник: https://kremenchug.ua/news/economics/48041-zastavjat-doplatit-ili-zaberut-subsidiju-novye-pravila-prinjatye-kabminom.html
"Я требую, чтобы до конца 2012 года на местном уровне тарифы на услуги на жилищно-коммунальное хозяйство были приведены к экономически обоснованному уровню", - сказал В.Янукович на заседании Совета регионов во вторник в Киеве.
22 декабря 2013https://point.md/ru/novosti/v-mire/yanukovich-snizil-tarifi-na-zhkh-dlya-ukraincev# Янукович снизил тарифы на ЖКХ для украинцев.
Потому что зарплаты хватало с избытком и для оплаты услуг ЖКХ.
Но тебе как упоротому порохоботскому недоумку с шоКАЛадом вместо мозгов, это понять не суждено никогда.
В 2019 году уже 18% от зарплаты уходило на оплату услуг ЖКХ для среднестатистической семьи с учетом субсидий.
Но порохоботским недоумкам с их убогим умишком даже это не в состоянии понять.
Среднестатистическая семья -- это средняя температура по палате. И 2019 год уже можешь смело засовывать своему зеленому божество в одно место.
Миниально гарантированная зарплата в 2013 г - 1147 грн.
1147+1147=2294 грн. Оплата ЖКХ - 427 грн.
427 грн это 18,61% от дохода.
А при Порохе они максимум платили 15% от дохода. Остальное покрывала субсидия. Еще вопросы у упоротого есть?
Нада контрацептивы раздавать, шоли..
🤔
так що можуть продавати