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За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 19,6 тис., - Держслужба зайнятості

За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 19,6 тис., - Держслужба зайнятості

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла до 506 тис. осіб станом на вівторок, за минулий тиждень зареєстровано 19,6 тис. безробітних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Державної служби зайнятості України.

"За останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 5 до 7 тис. осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тис.", - повідомили у відомстві.

Рік тому на 26 травня кількість безробітних було майже на 67%, або на 202 тис. менше, додали в службі.

З початку карантину, тобто з 12 березня, зареєструвалося 236 тис. безробітних, що майже вдвічі більше порівняно з відповідним періодом 2019 року.

Читайте також: Кількість безробітних в Україні перевищила пів мільйона, - Держслужба зайнятості

При цьому розпочато виплату допомоги з безробіття з початку карантину 179,708 тис. громадян.

Автор: 

безробіття (542) Держслужба зайнятості (170)


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Топ коментарі
+5
За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 9754
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26.05.2020 14:40
+4
центр занятості бере до уваги зареєстрованих на біржі, а таких небагато. Там створили умови такі, шо людям реєструватись нема смисла - виплат нема, роботи нема, ганяють на общественні роботи, хто доше п'яти місяців стоїть - примушують писати заяви про зняття з реєстрації - шоп не портили статістіку
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26.05.2020 14:46
+1
Я вважаю,що це перемога сьогоднішньої влади.
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26.05.2020 14:43
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За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 8729
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26.05.2020 14:39 Відповісти
а шо це за стрибок? Зняли обмеження?
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26.05.2020 14:39 Відповісти
Нет. Сам премьер еще две-три недели назад признавался, что у нас стало больше 2,5 млн. безработных.
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26.05.2020 14:42 Відповісти
центр занятості бере до уваги зареєстрованих на біржі, а таких небагато. Там створили умови такі, шо людям реєструватись нема смисла - виплат нема, роботи нема, ганяють на общественні роботи, хто доше п'яти місяців стоїть - примушують писати заяви про зняття з реєстрації - шоп не портили статістіку
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26.05.2020 14:46 Відповісти
За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 9754
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26.05.2020 14:40 Відповісти
6000 гривен при Януковиче это 750 $. А при Порошенке - гулькин х...
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26.05.2020 14:50 Відповісти
Да. Только при Яныке средняя зарплата была 2936 грн, а при Порохе 10973 грн. в конце весны 2019.
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26.05.2020 14:59 Відповісти
Так, средняя заработная плата в Украине в марте 2013 года составила 3212 грн при курсе 8,16 гривни за доллар или 394 доллара. Но вы почему то умолчали тарифы за ЖКХ при Яныке и Порохе...
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26.05.2020 15:04 Відповісти
Без проблем. Арифметика для упоротого:

Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD

Средняя зарплата середины 2013 - 3212 грн -- 3212 / 8 = 401,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD

Я специально беру спокойное время середины 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже 12. А перед самым его приходом был уже и 13.
А тарифы ЖКХ бедным при Порохе - до задницы. Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями.
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26.05.2020 15:13 Відповісти
Тариф на газ в июне 2013 - 0,725 грн за куб м.
Тариф на газ в июне 2019 - 7,65 грн за куб м. Без комментариев...
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26.05.2020 23:05 Відповісти
Чукча не читатель? Или зеленая "роса" глазки щиплет.?

"...А тарифы ЖКХ бедным при Порохе - до задницы. Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями...."
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26.05.2020 23:32 Відповісти
Порохоботную пургу про субсидии ты пинэрам втирай.
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27.05.2020 09:55 Відповісти
Это и все, что и смогло из себя выдавить, зубожилое? Не густо, пионэр. Иди учись дальше.
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27.05.2020 10:03 Відповісти
По новым нормам, претендовать на субсидию можно, если на коммуналку уходит больше 20% Ваших доходов. Сейчас, при средней платёжке в 2,5 тысячи в месяц, семья не может претендовать на субсидию, если её доход - от 16,6 тысячи гривен в месяц. По новым расчётам, планкой будет доход от 12,5 тысячи гривен.
«То есть количество субсидиантов уменьшится административным способом», - написала на своей странице в Facebook представитель сети «Опора», эксперт по ЖКХ Татьяна Бойко. По расчётам Олега Попенко, армия субсидиантов сократится ещё на 10-12%.
«Если раньше субсидии у нас получали 6,8 миллионов домохозяйств, потом 3,2 миллиона, затем в этом сезоне их число уменьшилось уже до 2,8 миллионов, то по новым нормам будет очередное сокращение», - прогнозирует Скубченко. Значит без субсидий рискуют остаться ещё 280-300 тысяч украинских семей.

Источник: https://kremenchug.ua/news/economics/48041-zastavjat-doplatit-ili-zaberut-subsidiju-novye-pravila-prinjatye-kabminom.html
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27.05.2020 10:10 Відповісти
Это по бубочкиным нормам. При Порохе было не более 15%. Вы же за это дерьмо топили и голосовали. Вот и кушайте.Чего же не нравится свой выбор?
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27.05.2020 10:55 Відповісти
Президент Украины Виктор Янукович требует увеличения госфинансирования жилищно-коммунального хозяйства страны, при этом не перекладывая его на тарифы за услуги ЖКХ для населения.
"Я требую, чтобы до конца 2012 года на местном уровне тарифы на услуги на жилищно-коммунальное хозяйство были приведены к экономически обоснованному уровню", - сказал В.Янукович на заседании Совета регионов во вторник в Киеве.
22 декабря 2013https://point.md/ru/novosti/v-mire/yanukovich-snizil-tarifi-na-zhkh-dlya-ukraincev# Янукович снизил тарифы на ЖКХ для украинцев.
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27.05.2020 11:09 Відповісти
Ну и что? О чем этот высер? Абы воздух испортить? Чем родной бубочка не нравится?
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27.05.2020 11:26 Відповісти
6000 гривен при Януковиче это 750 $. А при Порошенке - гулькин х...
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27.05.2020 11:33 Відповісти
Врешь снова. Ответ на твой высер в цифрах выше. Читай.
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27.05.2020 11:39 Відповісти
Я ссылался только на 2013 год.
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27.05.2020 11:52 Відповісти
Тебе ответили в конкретными цифрами. Не дошло? Твои проблемы. А сильно плющит, -- меньше принимай и попустит.
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27.05.2020 12:19 Відповісти
Для упоротого порохобота: тебе ответили сравнением с зарплатами и тарифами за ЖКХ за 2013 год. Это ты своим порохоботским убогим умишком не в состоянии понять напечатанное.
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27.05.2020 12:29 Відповісти
Тебе ответили конкретно с цифрами за 2013 и 2019 годы. Для упоротого дебила повторяю последний раз. --- "...А тарифы ЖКХ бедным при Порохе - до задницы. Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями...." Если бы ты ты внимательно читало свои собственные высеры, то видело бы, что при Порохе "...субсидии у нас получали 6,8 миллионов домохозяйств....". Еще у дебила вопросы есть?
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27.05.2020 12:50 Відповісти
Для упоротых порохоботских недоумков :За субсидиями для возмещения расходов на http://index.minfin.com.ua/tarif/ оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2013 г. обратилось 91,8 тыс. семей, что на 12,2% меньше, чем в январе 2012 г.
Потому что зарплаты хватало с избытком и для оплаты услуг ЖКХ.
Но тебе как упоротому порохоботскому недоумку с шоКАЛадом вместо мозгов, это понять не суждено никогда.
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27.05.2020 13:01 Відповісти
Чукча читать научен? Или только срать? Или зеленая моча глаза сильно щиплет? Или из-за врожденного скудоумия не доходит смысл слов "... Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями...."?!
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27.05.2020 13:30 Відповісти
В 2013 году 6% от зарплаты уходило на оплату услуг ЖКХ для среднестатистической семьи с учетом субсидий.
В 2019 году уже 18% от зарплаты уходило на оплату услуг ЖКХ для среднестатистической семьи с учетом субсидий.
Но порохоботским недоумкам с их убогим умишком даже это не в состоянии понять.
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27.05.2020 13:56 Відповісти
Чукча все-таки совсем тупой? Или из-за врожденного скудоумия реально читать не умеет? "...А тарифы ЖКХ бедным при Порохе - до задницы. Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями...."

Среднестатистическая семья -- это средняя температура по палате. И 2019 год уже можешь смело засовывать своему зеленому божество в одно место.
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27.05.2020 14:38 Відповісти
Упоротого порохобота можно сразу узнать по его повторяемым упоротым воплям, ничем не подкрепленным. Хотя тебя конкретно ткнули в данные, сколько процентов от зарплаты уходило на оплату ЖКХ в 2013 и в 2019 году. Тем более про 2019 год именно ты тут истерить начал.
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27.05.2020 15:25 Відповісти
Глазки промой и вверх внимательно подними, тело.
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27.05.2020 15:56 Відповісти
"Они платили не больше, чем при Овоще, остальное покрывало государство субсидиями." - это всего лишь твои личные измышления. ничем не подтвержденные. Которые разбиваются в прах:

За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 19,6 тис., - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 4674
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27.05.2020 16:02 Відповісти
Ты хоть само читаешь, что срешь? Арифметика для упоротого. Берем бедную семью на минималках в 2013 году и считаем.

Миниально гарантированная зарплата в 2013 г - 1147 грн.

1147+1147=2294 грн. Оплата ЖКХ - 427 грн.

427 грн это 18,61% от дохода.

А при Порохе они максимум платили 15% от дохода. Остальное покрывала субсидия. Еще вопросы у упоротого есть?
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27.05.2020 16:12 Відповісти
виплати по безробіттю - по 500 грн за 6 місяців на протязі двох років, і то при умові шо ти звільнився з роботи по согласованію сторон
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26.05.2020 14:41 Відповісти
на Каву в Велюрі якраз вистачить....
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26.05.2020 15:10 Відповісти
про каву не знаю, а чай там по 595
За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 19,6 тис., - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 566
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26.05.2020 15:18 Відповісти
Я вважаю,що це перемога сьогоднішньої влади.
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26.05.2020 14:43 Відповісти
Размножжжаютца, шоли??
Нада контрацептивы раздавать, шоли..
🤔
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26.05.2020 14:48 Відповісти
Євроінтеграція на паузі.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/26/7110361/ Урядовий офіс з євроінтеграції вже 8 місяців працює без керівника
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26.05.2020 14:55 Відповісти
підскажіть тому хЄнію зЄлі що Польша уже ВІДКРИЛА кордон і для ЗАРОБІТЧАН і по-БЕЗВІЗУ....- правда із деякими умовами - але відкрила...
так що можуть продавати
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26.05.2020 15:09 Відповісти
І все Петро Олексійович не дає розвивати брехню, тормозить термоса, а так все гарно починалося - на лісапеді!
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26.05.2020 18:59 Відповісти
.
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26.05.2020 19:51 Відповісти
 
 