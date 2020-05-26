За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 19,6 тис., - Держслужба зайнятості

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла до 506 тис. осіб станом на вівторок, за минулий тиждень зареєстровано 19,6 тис. безробітних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Державної служби зайнятості України.

"За останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 5 до 7 тис. осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тис.", - повідомили у відомстві.

Рік тому на 26 травня кількість безробітних було майже на 67%, або на 202 тис. менше, додали в службі.

З початку карантину, тобто з 12 березня, зареєструвалося 236 тис. безробітних, що майже вдвічі більше порівняно з відповідним періодом 2019 року.

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При цьому розпочато виплату допомоги з безробіття з початку карантину 179,708 тис. громадян.